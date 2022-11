Τον χρόνο που θα στηθούν κάλπες αναζητούν στα κόμματα μετά τη φράση Μητσοτάκη για το κλίμα που «μυρίζει εκλογές» Επισήμως ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος διά στόματος πρωθυπουργού – Η βεβαιότητα Μητσοτάκη ότι η ΝΔ θα είναι πρώτη και αυτοδύναμη Γιώργος Ευγενίδης 27.11.2022, 08:21 Μπορεί το κλίμα να ήταν de facto προεκλογικό εδώ και εβδομάδες και αντικειμενικά να απομένουν λίγοι μήνες ως την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, ήρθε, όμως, χθες από την Καλλιθέα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιτείνει τη σεναριολογία για επιτάχυνση των πολιτικών εξελίξεων τους επόμενους μήνες. «Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές. Και δικαιολογημένα, θα έλεγα, καθώς μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2023, που θα φέρουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και αυτοδύναμη», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος για άλλη μια φορά απέφυγε να πει ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης. Η επισημοποίηση της έναρξης της προεκλογικής περιόδου δια στόματος πρωθυπουργού, άλλωστε, σημαίνει ότι δεν μπορεί να «σέρνονται» οι εξελίξεις για μήνες, όσο και αν φαίνεται ότι το σενάριο μιας άμεσης προσφυγής εντός του Ιανουαρίου δεν μοιάζει το πιθανότερο. Στην πραγματικότητα, πάντως, η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται από την ανάγκη προώθησης σημαντικών νομοσχεδίων, μιας και ο νέος νόμος για την ΕΥΠ και ο προϋπολογισμός θα κλείσουν τις επόμενες μέρες το βιβλίο των εκκρεμοτήτων για τη χρονιά που απέρχεται. Όπως είναι προφανές, η χθεσινή αναφορά του πρωθυπουργού έβαλε… φωτιά στα τόπια, με σύσσωμο το πολιτικό σκηνικό να προσπαθεί να μαντέψει την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Αναλύσεις και επιχειρήματα υπάρχουν πολλά για αρκετές ημερομηνίες, φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση δεν βιάζεται να κάνει εκλογές μέσα στον χειμώνα, κάτι που έχει αντικειμενικές δυσκολίες τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδικασίας, μιας και οι μεγαλύτερης ηλικίας ψηφοφόροι δεν θέλγονται από την ιδέα να περιμένουν στο κρύο για να ψηφίσουν. Από την άλλη, εντός του Μαξίμου, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει η άποψη σε πολλούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, ότι η εκκρεμότητα των διπλών εκλογών θα πρέπει να έχει κλείσει έως και λίγο μετά το Πάσχα. Κάτι τέτοιο, λοιπόν, θα μπορούσε να σημαίνει πρώτες κάλπες τον Μάρτιο, ώστε οι επαναληπτικές να γίνουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την παρέλευση της διαδικασίας των διερευνητικών εντολών. Η οριστική απόφαση του πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα ληφθεί, όπως εξηγούν συνεργάτες του με άμεση γνώση των συζητήσεων, από τις τοποθετήσεις του, πάντως, προκύπτει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μετακινηθεί από το σενάριο απόλυτης εξάντλησης της τετραετίας, με δεδομένο ότι τη δυνατότητα επιλογής του χρόνου που ο ίδιος θεωρεί συμφερότερη για κάλπες. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται, εξάλλου, ότι κινούνται και εμφανίσεις του πρωθυπουργού σε εκπομπές όπως αυτή της Ναταλίας Γερμανού στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας όπως η Κιβωτός του Κόσμου αλλά έδειξε και την πιο χαλαρή πλευρά του αποκαλύπτοντας πότε βλέπει Netflix και πόσο τον ενοχλεί η μουσική τραπ. Περιοδείες αλά Πάτρα Το επόμενο διάστημα, πάντως, ο πρωθυπουργός θα βγαίνει περισσότερο από το γραφείο του και θα επισκεφθεί αρκετές πόλεις στην περιφέρεια. Δεν θα πρόκειται για απλές περιοδείες, αλλά για επισκέψεις τύπου Πάτρας, που παραπέμπουν δηλαδή σε σκηνικό ΔΕΘ. Με άλλα λόγια, ο πρωθυπουργός θα επισκέπτεται μια πόλη-σημείο αναφοράς μιας ολόκληρης περιφέρειας και θα επισκέπτεται έργα υποδομών που δρομολογήθηκαν ή και ολοκληρώθηκαν επί των ημερών της ΝΔ, για να προβληθεί το κυβερνητικό έργο. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, μετά την Πάτρα σειρά έχει στις 5 Δεκεμβρίου η Τρίπολη, ενώ με τον καινούργιο χρόνο και μάλλον μετά τα Φώτα, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Λάρισα. Στον σχεδιασμό ακολουθούν η Κοζάνη και τα Ιωάννινα, ώστε έτσι να έχει καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το αποτύπωμα της περιοδείας στην Πάτρα, άλλωστε, με την πλειάδα υπουργών που ακολούθησαν τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και τη μεγάλη κινητοποίηση στελεχών και πολιτών, δημιούργησε αίσθηση ευφορίας στο Μαξίμου που βλέπει τα νούμερα των δημοσκοπήσεων να αποτυπώνουν ένα σταθερό προβάδισμα της ΝΔ, παρά τις αλλεπάλληλες αναταράξεις που προκλήθηκαν από τις υποκλοπές και το κύμα ακρίβειας. Ειδήσεις σήμερα Πολυτεχνειούπολη: Αυτά είναι τα 14 από τα μέλη της συμμορίας του «Έσκο» Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ναταλία Γερμανού: Πότε βλέπει Netflix, τι κάνει στα social, γιατί τον ενοχλεί η τραπ Μουντιάλ 2022: Η τιτανομαχία Ισπανίας-Γερμανίας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 8ης ημέρας Γιώργος Ευγενίδης 27.11.2022, 08:21 BEST OF NETWORK 26.11.2022, 14:15 26.11.2022, 17:00 23.11.2022, 13:15 26.11.2022, 22:53 26.11.2022, 22:55 26.11.2022, 12:00

