Βουλή: Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των παρακολουθήσεων

Το νήμα της υπόθεσης των παρακολουθήσεων και της δράσης του παράνομου λογισμικού Predator θα ξαναπιάσουν τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζουν σήμερα στις 12:00. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά από αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ) που ζήτησαν να προσκληθούν για ακρόαση ο πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Γρηγόρης Δημητριάδης, οι επιχειρηματίες Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος «αφανείς ιδιοκτήτες» – όπως τους αποκαλεί η αξιωματική αντιπολίτευση – των εταιρειών Krikell και Intellexa και ο ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν. Αναμένεται η παρουσία του Γ. Δημητριάδη Σύμφωνα με πληροφορίες έως το βράδυ της Κυριακής η γραμματεία της επιτροπής είχε καταφέρει να εντοπίσει τους τρείς πρώτους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε την πρόθεση να παραστεί και να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών ενώ οι κ.κ. Μπίτζιος και Λαβράνος φέρονται να δήλωσαν πως βρίσκονται στο εξωτερικό και ως εκ τούτου δεν μπορούν στην παρούσα φάση να έχουν φυσική παρουσία. Κάμερες ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Πάντως, πριν την ακρόαση του κ. Δημητριάδη τα μέλη της επιτροπής θα έχουν σφοδρή αντιπαράθεση επί τουλάχιστον τριών διαδικαστικών θεμάτων. Αν δηλαδή η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ή θα είναι δημόσια με τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι της Βουλής, αν οι προσκεκλημένοι έχουν το δικαίωμα της επίκλησης του απορρήτου για ερωτήσεις που αφορούν την ΕΥΠ και αν η επιτροπή έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε βίαιη προσαγωγή εκείνων που θα αρνηθούν επανειλημμένα την πρόσκλησή της. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες η Νέα Δημοκρατία που κατέχει την πλειοψηφία στην επιτροπή φαίνεται πως δεν προτίθεται να αλλάξει θεσμική στάση και θα επιμείνει πως οι συνεδριάσεις που καλούνται να φωτίσουν τον τρόπο λειτουργίας της ΕΥΠ οφείλουν να διεξάγονται υπο καθεστώς απορρήτου όπως δηλαδή λειτούργησε και η εξεταστική επιτροπή που ερεύνησε την συγκεκριμένη υπόθεση. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως οι βουλευτές της πλειοψηφίας – μέλη της επιτροπής θα επικαλεστούν το περιεχόμενο των αιτημάτων της αντιπολίτευσης βάσει των οποίων διεξάγεται η σημερινή συνεδρίαση για να αποδείξουν ότι αντικείμενο της συζήτησης είναι μεταξύ άλλων και η εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Παράλληλα, θα σημειώσουν ότι η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει αρμοδιότητα να προσαγάγει βιαίως πρόσωπα που καλούνται για ακρόαση. Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει προαναγγέλλει ότι θα ζητήσει δημόσια συνεδρίαση με το σκεπτικό ότι τα πρόσωπα δεν έχουν την ιδιότητα κρατικού αξιωματούχου και δεν σχετίζονται με την ΕΥΠ ενώ θα επαναλάβει την επιχειρηματολογία σύμφωνα με την οποία δεν ισχύει η επίκληση του απορρήτου ενώπιον των μελών της επιτροπής Η απουσία του Τζαβάρα και η στάση της Κεφλογιάννη Σύμφωνα με πληροφορίες οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποντάρουν ότι τα αιτήματά τους θα μπουν σε ψηφοφορία κι θα υποστηριχθούν όχι μόνο από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλα και από τους βουλευτές της ΝΔ Ολγα Κεφαλογιάννη και Κώστα Τζαβάρα. Υπενθυμίζεται πως τα δύο στελέχη της «γαλάζιας» ΚΟ έχουν τοποθετηθεί δημόσια υποστηρίζοντας πως το απόρρητο για την λειτουργία της ΕΥΠ αίρεται ενώπιον των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που έχει αρμοδιότητα ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό την περασμένη Παρασκευή ο Κώστας Τζαβάρας με επιστολή του προς τον γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Γιάννη Μπούγα ζήτησε την αντικατάστασή του. Ο ίδιος φέρεται ν υποστήριξε ότι το έκανε γιατί επιθυμεί να διατηρήσει τις απόψεις του χωρίς να φέρει σε δύσκολη θέση το κόμμα του. Αναφορικά με την κυρία Κεφαλογιάννη φέρεται πως θα ταχθεί υπερ της κλειστής – απόρρητης συνεδρίασης και θα συνηγορήσει με την άποψη της αντιπολίτευσης πως οι προσκεκλημένοι δεν έχουν δικαίωμα να επικαλούνται το απόρρητο και να μην παράσχουν πληροφορίες για την ΕΥΠ. Να σημειωθεί ότι στην Επιτροπή συμμετέχουν 19 βουλευτές, 10 από την ΝΔ και 9 από την αντιπολίτευση. Ειδήσεις σήμερα Διασωληνωμένος 5χρονος από φωτιά στον Κολωνό – Κατέθεσε ο πατέρας του Βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα – Πού αναμένονται χιόνια Σε «μπελάδες» Γερμανία και Βέλγιο, τέλος ο Καναδάς – Δείτε τα 10 γκολ της 8ης ημέρας του Μουντιάλ

