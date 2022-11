Γκάγκα: Κάτω από 1% η συμμετοχή των γιατρών στην 4ωρη στάση εργασίας

Ως νομοσχέδιο που παρέχει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας, τόσο για γιατρούς όσο και για ασθενείς, περιέγραψε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα, την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με τίτλο “Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας”, την οποία επεξεργάζεται η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μιλώντας μετά την ακρόαση των ενδιαφερομένων φορέων, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στα άρθρα που δίδουν τη δυνατότητα απασχόλησης γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 10), αλλά και την προκήρυξη θέσεων γιατρών Ε.Σ.Υ., με καθεστώς μερικής απασχόλησης (άρθρο 7), η κα Γκάγκα είπε ότι ακούγονται στη δημόσια συζήτηση δύο διαφορετικά πράγματα, το ένα, να προασπίσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, και το άλλο είναι να προασπίσουμε τους ιδιώτες. “Εμείς θέλουμε να κάνουμε και τα δύο. Να προασπίσουμε το δημόσιο σύστημα Υγείας, και να προασπίσουμε τους ιδιώτες” είπε η κα Γκάγκα και τόνισε: «Με το νομοσχέδιο μας δίνουμε περισσότερες επιλογές και έναν βαθμό ελευθερίας που δεν υπήρχε». Απαντώντας σε σχετική κριτική, είπε ότι “δεν μειώνουμε καθόλου την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων. Ίσα-ίσα την αυξάνουμε. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Και τι μας λένε οι συνδικαλιστές μας; Αυτοί που εκπροσωπούν τους γιατρούς μας; Ότι θα κάνουν οι γιατροί άγρα πελατείας. Και ότι οι ειδικευόμενοι θα χρησιμοποιηθούν για φθηνή εργασία. Ειλικρινά, με αφήνει άφωνη” είπε η κα Γκάγκα. Αναφερόμενη μάλιστα στις σημερινές κινητοποιήσεις στον χώρο της Υγείας, είπε ότι “οι συνδικαλιστές μας κάνουν σήμερα μια τετράωρη στάση εργασίας” και ότι, με τα πρώτα στοιχεία που έχει, η συμμετοχή ήταν κάτω από 1%. “Αυτή είναι η συμμετοχή, αυτοί είναι το πόσο καλά αντιπροσωπεύουν τους γιατρούς και τους υγειονομικούς, αυτοί που φέρονται ως συνδικαλιστές-εκπρόσωποι των γιατρών και των νοσοκομείων μας”. Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής από τα μέλη της επιτροπής Κοινωνικών υποθέσεων, με τη ΝΔ να ψηφίζει “ναι”, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 να ψηφίζουν “όχι”, ενώ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν. Ειδήσεις σήμερα Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για τον θάνατο της 21χρονης στη Θεσσαλονίκη Δεν θα επιτρέψουμε η απόφαση του ΣτΕ να γίνει δυναμίτιδα στη δημόσια υγεία, λέει ο Πλεύρης Τραγωδία στην Ίσκια της Ιταλίας από την κατολίσθηση – Στους 8 οι νεκροί, δείτε συγκλονιστικά βίντεο

