Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών: Η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με το Predator

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη να υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα Predator. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Δημητριάδης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του επέβαλαν τα μέλη της επιτροπής ενώ επικαλέστηκε το απόρρητο μόνο σε θέματα που σχετίζονται με τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Δημητριάδης υπήρξε κατηγορηματικός λέγοντας ότι καμία κρατική υπηρεσία δεν έχει προμηθευτεί κακόβουλα λογισμικά, σημείωσε πως ο ίδιος δεν γνωρίζει τους Φέλιξ Μπίτζιο και Ταλ Ντίλιαν ενώ είπε ότι παραιτήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου με δική του πρωτοβουλία. Διάλογος με Πολάκη Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Δημητριάδης φέρεται να είπε πως δεν γνωρίζει τα πρόσωπα που έχουν στελεχώσει το ΚΕΤΥΑΚ αλλά μπορεί να διαβεβαιώσει πως η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν χρησιμοποίησε κακόβουλες μεθόδους παρακολούθησης. Η απάντηση του πρώην κυβερνητικού στελέχους προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Πολάκη ο οποίος σχολίασε «Όταν εγώ είχα την ευθύνη του ΕΟΠΥΥ και ενέκρινα τον κανονισμό παροχών του ήξερα από που κλ@νει το μπαρμπούνι στον ΕΟΠΥΥ». ΝΔ: στο κενό οι προσπάθειες εντυπωσιασμού από την αντιπολίτευση Πηγές της ΝΔ ανέφεραν μετά το τέλος της συνεδρίασης: «Στο κενό έπεσαν οι προσπάθειες δημιουργίας πολιτικών εντυπώσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρώην Γεν. Γραμματέας της Κυβέρνησης κ. Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο προσήλθε παρά τις αντίθετες κραυγές της αντιπολίτευσης, αλλά απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του ετέθησαν, χωρίς να επικαλεστεί το απόρρητο όπως ορισμένοι προεξοφλούσαν. Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν έκανε δουλειές και επιχειρηματικά ραντεβού με τους κ.κ. Λαβράνο, Μπίτζιο και πως δεν γνώριζε τον κ. Ντίλιαν. Επίσης, τόνισε ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το ΚΕΤΥΑΚ, δεν γνωρίζει καμία ομάδα από αυτό, ούτε πρόσωπα και ότι η συνεργασία του ήταν με τον διοικητή της ΕΥΠ κ. Κοντολέοντα και ελάχιστα ως καθόλου με άλλα πρόσωπα». Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως ο κ. Δημητριάδης «Αποσαφήνισε ότι δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με κακόβουλα λογισμικά και πως με την κυβέρνηση της ΝΔ δεν υπήρξε ποτέ αγορά, προμήθεια χρήση τέτοιων λογισμικών από κρατικές υπηρεσίες. Δεν επιβεβαίωσε επίσης, επιχειρηματικές συναντήσεις και ραντεβού στην Κύπρο με τον κ. Λαβράνο και ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο πως ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε τίποτα για τη νόμιμη επισύνδεση του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε ερώτηση για το βαθμό καθημερινής του εμπλοκής στα θέματα της ΕΥΠ υπογράμμισε πως ήταν η απολύτως αναγκαία εκ της θέσεως του. Σημείωσε ότι τα κακόβουλα λογισμικά είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απασχολεί και την Κομισιόν. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει και δεν έχει σχέση με τις εταιρίες Krikel και Intellexa, θυμίζοντας ότι η πρώτη ήρθε στην Ελλάδα επί υπουργίας του κ. Τόσκα με τον οποίο υπέγραψε και τη σχετική σύμβαση. Και από την σημερινή ακρόαση του κ. Δημητριάδη κατέστη σαφές, όπως αναγνώρισε ενώπιον της Επιτροπής και μέρος της αντιπολίτευσης, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διασύνδεση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και το κακόβουλο λογισμικό Predator. Τέλος, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή, η αποστολή ερωτήσεων προς τους κ.κ. Λαβράνο, Μπίτζιο και Ντίλιαν προκειμένου να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής». ΣΥΡΙΖΑ: Ομερτά Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γιώργος Κατρούγκλος κατηγόρησε την ΝΔ για «ομερτά» και παρεμπόδιση της διαλεύκανσης της υπόθεσης. Παράλληλα, ο κ. Νίκος Βούτσης σημείωσε μεταξύ άλλων «Ετέθησαν όλες οι ερωτήσεις για πρόσωπα, υπηρεσίες, ΕΥΠ και εταιρείες. Σε όλα απάντησε ο κ. Δημητριάδης λέγοντας ότι δεν γνωρίζει, δεν έχει γνώση, δεν γνωρίζει πρόσωπά, εταιρείες, δεν γνωρίζει να συνέβη οτιδήποτε μεμπτό. Ήταν κατηγορηματικός πως γνωρίζει ότι από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες δεν υπάρχει ούτε κτήση ούτε χρήση κακόβουλων λογισμικών. Του εντοπίσθηκε η αντίφαση ότι ενώ λέει πως δεν γνωρίζει το προσωπικό πώς είναι τόσο κατηγορηματικός για την ύπαρξη ή μη κακόβουλων λογισμικών;». Καστανίδης: Όλα στο σκοτάδι και όχι στο φως για την κυβέρνηση«Διαφάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει σε απόλυτο σκοτάδι άνομες ενέργειες όπως η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. Άνομες ενέργειες που είτε οφείλονται σε κρατικές υπηρεσίες είτε σε ιδιώτες.» δήλωσε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Χάρης Καστανίδης, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και προσέθεσε: «Σήμερα έφτασε στο απόγειο της δόξας της. Αρνήθηκε τη δημοσιότητα της συνεδρίασης. Αρνήθηκε τη βίαιη προσαγωγή ιδιωτών οι οποίοι δεν εξετέλεσαν το καθήκον τους να προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Και αυτό το έκανε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν απόλυτα εξευτελιστικός για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και την ίδια την Βουλή. Και με έναν κανιβαλισμό της νομικής επιστήμης που δεν αντέχει στην στοιχειώδη πρακτική. Όλα λοιπόν, στο σκοτάδι και όχι στο φως για την κυβέρνηση» Συντυχάκης: ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ επιμένουν να θάβουν την υπόθεση των συνακροάσεων στο ΚΚΕ «Μετά το φιάσκο των αλλεπάλληλων θεατρικών παραστάσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και το φιάσκο της Εξεταστικής Επιτροπής είχαμε μια άλλη επιπλέον συνεδρίαση της Επιτροπής που η πλειοψηφία της επιμένει ”όλα στο σκοτάδι. Τίποτα στο φως”. Για δε, την υπόθεση του ΚΚΕ (εν. τις συνακροάσεις του τηλεφωνικού του κέντρου) όλοι τους ομονοούν σε ένα πράγμα. Στο θάψιμο της υπόθεσης» τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Μανώλης Συντυχάκης, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. «Έχουμε αιτηθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, εκτός από τις κλητεύσεις Λαβράνου, Μπίτζιου και Ντάλιαν, να κληθούν ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Ζαμπίρας, εισαγγελείς, μέλη της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ και μέλη της Κρατικής Ασφάλειας για να καταθέσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν δέχθηκαν το αίτημα αυτό. Επιμένουν, λοιπόν, να θάβουν και να απαξιώνουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση όπως άλλωστε έχει ήδη αναφέρει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ότι είναι η υπόθεση του ΚΚΕ, παρόλα αυτά όλοι ομονοούν στο θάψιμό της» προσέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ και κατέληξε: «Εμείς, θα συνεχίσουμε, να είναι όλα στο φως. Να μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Θα επανέλθουμε με πρότασή μας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Όχι, γιατί ευελπιστούμε ότι μπορεί να βγει κάτι μέσα από αυτή την υπόθεση αλλά γιατί δεν πρέπει πρώτα από όλα ο λαός να συνηθίσει στην ιδέα ότι είναι φυσιολογική υπόθεση να παρακολουθείται. Γιατί είναι χιλιάδες οι παρακολουθήσεις που γίνονται».

