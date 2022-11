Δημοσκόπηση Prorata: «Ανοικτή» η αυτοδυναμία της ΝΔ, αγωνία για τα οικονομικά των νοικοκυριών

Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου (χωρίς αναγωγή) η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30%, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ποσοστό 25%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατατάσσεται τρίτο με ποσοστό 10.5%. Η εκλογική επιρροή του ΚΚΕ ανιχνεύεται στο 4.5%, της Ελληνικής Λύσης στο 4% και του ΜεΡΑ25 στο 2.5% Σύμφωνα με τις προσλήψεις της κοινής γνώμης, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα παραμένει και σε αυτή την πανελλαδική μέτρηση (σ.σ. όπως και στην αμέσως προηγούμενη του Σεπτεμβρίου) η ακρίβεια, ενώ ακολουθούν: τα εθνικά θέματα, τα ζητήματα μισθών και συνθηκών εργασίας, τα θέματα διαφθοράς και διαφάνειας, οι παρακολουθήσεις – υποκλοπές και τα θέματα δημόσιας ασφάλειας και εγκληματικότητας. Αρνητικό ρεκόρ για την αντιπολίτευση Παρότι η ικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο κυμαίνεται στο 34%, εντούτοις τα κόμματα της αντιπολίτευσης αξιολογούνται ακόμα πιο αρνητικά ως προς το δικό τους αντιπολιτευτικό έργο. Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 22% δηλώνει απόλυτη ή σχετική ικανοποίηση από το έργο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το 14% από το έργο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το 13% από το έργο του ΚΚΕ, το 9% από αυτό της Ελληνικής Λύσης και το 17% από το αντίστοιχο του ΜεΡΑ25. ΝΔ και ΚΚΕ «πρωταθλητές» αξιοπιστίας Ως το πιο αξιόπιστο πολιτικό κόμμα αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία, με το 40% να διατηρεί την άποψη ότι πρόκειται για ένα «αξιόπιστο» ή «σχετικά αξιόπιστο» πολιτικό κόμμα. Δεύτερο στη σχετική λίστα έρχεται το ΚΚΕ με 34%, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 32%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 31%, το ΜεΡΑ25 με 22% και τέλος, καταγραφόμενο ως το πιο αναξιόπιστο μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση (9%). Ως προς τον δείκτη ικανότητας διακυβέρνησης, περίπου 1 στους 2 θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα «ικανό» ή «σχετικά ικανό» να κυβερνήσει, ενώ ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 36%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 34%, το ΜεΡΑ25 με 13% και το ΚΚΕ με 10%. Πρώτη κατατάσσεται η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 37% ως προς το κόμμα που βρίσκεται εγγύτερα στα προβλήματα και τις ανησυχίες των πολιτών και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 36%, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Τη σχετική λίστα συμπληρώνουν κατά σειρά το ΚΚΕ, το ΜεΡΑ25 και τέλος η Ελληνική Λύση. «Αντισυστημικός» ο Μητσοτάκης Στο bras de fer μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, o πρωθυπουργός προσλαμβάνεται ως αποτελεσματικότερος στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων, συνεπέστερος απέναντι σε όσα λέει και υπόσχεται αλλά και ικανότερος στη διαχείριση των οικονομικών της χώρας, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως πιο ασυμβίβαστος απέναντι σε κατεστημένα συμφέροντα, πιο ακέραιος στη διαχείριση των οικονομικών του κράτους αλλά και ως να αφουγκράζεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Αξιοσημείωτη σε σχέση με τον «Σφυγμό του Σεπτεμβρίου» είναι η βελτίωση του πρωθυπουργού στον δείκτη «αντισυστημικότητας», καθώς πλέον θεωρείται «ασυμβίβαστος απέναντι σε κατεστημένα συμφέροντα» από το 28% έναντι του 25% της προηγούμενης μέτρησης. Συμπυκνώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα παραπάνω ευρήματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης (41%) συνεχίζει να υπερτερεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης (34%) στον δείκτη εμπιστοσύνης για το αξίωμα του πρωθυπουργού. «Ανοιχτή» η αυτοδυναμία

