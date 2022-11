Δόμνα Μιχαηλίδου: Έγινε μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της παιδικής προστασίας

Έχουμε φέρει «τα πάνω – κάτω» στο ζήτημα της παιδικής προστασίας εντατικοποιώντας τον ελεγκτικό μηχανισμό (που μέχρι το 2020 ήταν ένα εντελώς αρρύθμιστο τοπίο) και θεσμοθετώντας κανονιστικό πλαίσιο για τις παλιές δομές, γι΄ αυτό και σήμερα «δυστυχώς αλλά και ευτυχώς» βρήκαμε τις περιπτώσεις που βρήκαμε, ανέφερε στη Βουλή η αρμόδια υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου. Ωστόσο η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρις ότου το μεγάλο εγχείρημα της αναδοχής των παιδιών και της αποϊδρυματοποίησής τους φτάσει στο ανώτατο σημείο. Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Γιώργου Καμίνη, η αρμόδια υφυπουργός, έδωσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υπερπολλαπλασιάστηκε η αναδοχή παιδιών κι από 2.400 παιδιά που ήταν στα ιδρύματα σήμερα είναι 1,300, δηλαδή 1.100 παιδιά πήγαν σε οικογένειες. «Είναι σχεδόν το 50% των παιδιών που είναι σε οικογένειες. Η προσπάθεια που κάνουμε έχει υλοποιηθεί κατά το ήμισύ της. Συνεχίζουμε όμως γιατί έχουμε το υπόλοιπο 50%» είπε η κ. Μιχαηλίδου. Καθώς ο ερωτών βουλευτής ζήτησε να υπάρξει λύση στο φλέγον ζήτημα της μακρόχρονης παραμονής κακοποιημένων παιδιών σε νοσοκομεία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι σήμερα βρίσκονται στα νοσοκομεία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας 58 παιδιά, 7 στα 10 εκ των οποίων θα επιστρέψουν στη βιολογική τους οικογένεια, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία κι ο στόχος είναι τα υπόλοιπα να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες. Παρ’ όλο που οι ιατρικές εξετάσεις για τα παιδιά αυτά δεν διαρκούν πάνω από 10 ημέρες, η ίδια η υφυπουργός έχει παραδεχτεί ότι πολλά από αυτά παραμένουν στα νοσοκομεία επί μήνες μετά την έκδοση εισαγγελικής εντολής. Ωστόσο, τα νοσοκομεία ούτε διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές ούτε προορίζονται για να τα φιλοξενήσουν για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η κυρία Μιχαηλίδου επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι σε αυτή την δυσάρεστη κατάσταση βρίσκονται σήμερα 58 παιδιά. «Προφανώς το ιδανικό είναι τα παιδιά αυτά να καταλήγουν σε ανάδοχες οικογένειες ή, αν κριθεί κατάλληλο, πίσω στις οικογένειές τους, όμως πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο μέχρι να συμβεί αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχουν κενές θέσεις σε κάποια ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά πρέπει, έστω μεταβατικά, να δούμε αν μπορούν να μεταφερθούν αυτά τα παιδιά εκεί» είπε στην τοποθέτησή του ο κ. Καμίνης και επικεντρώθηκε στην ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων. Απαντώντας η αρμόδια υπουργός ανέφερε ότι ελεγκτικός μηχανισμός των κοινωνικών δομών είναι αποκεντρωμένος και ανήκει στις Περιφέρειες και ο κοινωνικός σύμβουλος μέχρι το 2020 δεν είχε καν σαφές καθηκοντολόγιο, παρόλα αυτά για πρώτη φορά κατέστη συγκεκριμένος ο ρόλος του αρμόδιου ελεγκτικού μηχανισμού. «Δεν μπορούσε καν να μετρήσει πόσα είναι τα παιδιά στα ιδρύματα. Είχαμε ίδρυμα που μας δήλωνε 30 παιδιά και ήρθε ο κορονοιός κι ο ΕΟΔΥ βρήκε θετικά 40 παιδιά» είπε ως παράδειγμα και τόνισε πως «μέχρι να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το όραμα της αναδοχής κάνουμε έλεγχο στα ιδρύματα. Αυστηροποιήσαμε και κάνουμε συγκεκριμένο τον ρόλο του κοινωνικού συμβούλου και ταυτόχρονα φτιάξαμε κι ένα κανονιστικό πλαίσιο για τις αρχαιότερες κοινωνικές δομές. Γιατί μπορεί να έχουμε ορφανοτροφεία από πολύ παλιά, δεν είχαμε όμως κανένα αδειοδοτικό πλαίσιο. Κι αυτό σημαίνει έλεγχος και στελέχωση, σημαίνει δηλαδή βρεφοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβεβλημένο γιατρό, συμβεβλημένο νομικό και κατάλληλα κτήρια. Αυτά δεν θα γίνουν. Αυτά έγιναν. Κι επειδή εντατικοποιήσαμε τον ελεγκτικό μηχανισμό γι΄ αυτό και δυστυχώς αλλά ευτυχώς έχουμε βρει τις περιπτώσεις που βρήκαμε και είμαστε από πάνω για να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται». Ειδήσεις σήμερα Μητσοτάκης: Μετά τις εκλογές αναμένω μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας «Κιβωτός του Κόσμου»: Οι δωρεές και τα πλεονάσματα – Πολυτελή ΙΧ, «υπηρέτες» και… χαρτζιλίκια Θεσσαλονίκη: «Η Εμμανουέλα ήταν και θα συνεχίσει να είναι μοναδική» λέει η μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )