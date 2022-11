Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια – Προτάσεις για μείωση φόρων

Μπαίνοντας επισήμως, σιγά – σιγά στην προεκλογική περίοδο, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, βάζει στο φουλ τις μηχανές και επιχειρεί να παρουσιάσει στην κοινωνία τη δική του προγραμματική αντιπολίτευση και τις προτάσεις, σε μια βεντάλια θεμάτων για την υγεία, την οικονομία και την ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο, την Πέμπτη προγραμματίζεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, μια μεγάλη εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας που θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο κόστος ζωής. Το κεντρικό θέμα της τιτλοφορείται «για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Η δική μας απάντηση στην κρίση». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναμένεται να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, όπως ακριβώς είχε γίνει και πριν από ένα μήνα με την κατάθεση οκτώ προτάσεων για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα κατατείνουν κατά πληροφορίες σε μείωση των έμμεσων φόρων σε τρόφιμα και καύσιμα, πλαφόν στη λιανική αγορά ενέργειας, ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών και των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ολιγοπωλιακές πρακτικές, προστασία της Α’ κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών σύμφωνα με την τροπολογία που έφερε προ ημερών η Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Όπως επισημαίνουν πηγές, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το προηγούμενο διάστημα ανέδειξε τα «κακώς κείμενα» της κυβέρνησης, όπως τα βλέπει η Χαριλάου Τρικούπη. Αφορούν τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, το στρεβλό, όπως λένε, μοντέλο επιδοτήσεων στην ενέργεια που ακολουθεί η κυβέρνηση και καταλήγει να επιδοτεί τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, το χάσμα επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων δανεισμού καθώς και την άμεση ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας. Άλλος ένας βασικός στόχος της Χαριλάου Τρικούπη, είναι η επαφή με την κοινωνία η οποία είναι και προτεραιότητα των στελεχών. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος του κόμματος καθώς και στελέχη, ετοιμάζουν εξορμήσεις για το επόμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα με στόχο να ξανά κερδίσουν τον παλμό της κοινωνίας. Όπως επισημαίνουν πηγές, επιθυμούν να ακούσουν τις ανησυχίες των πολιτών, να μιλήσουν για τις δικές τους προτάσεις και να αναδείξουν τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας «Καλάθι του νοικοκυριού»: Το πείραμα μπορεί και να πετύχει Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για τον θάνατο της 21χρονης

