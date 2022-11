Ερντογάν: «Η Ελλάδα δεν κάθεται ήσυχη, μιλάει πέρα-δώθε για εμάς» «Στην πολιτική δεν υπάρχει μόνιμη δυσαρέσκεια και μνησικακία» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος για την προσπάθεια επαναπροσέγγισης με την Αίγυπτο «Η Ελλάδα δεν κάθεται ήσυχα» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σχολιάζοντας το πρόσφατο «άνοιγμα» προς την Αίγυπτο, ευελπιστώντας πως θα υπάρξει πλήρης εξομάλυνση ανάμεσα σε Άγκυρα και Κάιρο. Απαντώντας σε ερώτηση φοιτητή -σε προεκλογική του συγκέντρωση στο Ικόνιο, για την πρόσφατη δήλωσή του, πως: «Στην πολιτική δεν υπάρχει μόνιμη δυσαρέσκεια και μνησικακία», o Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στην Ελλάδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για «προσέγγιση» με την Αθήνα στο μέλλον και μετά τις εκλογές στην χώρα μας και εφόσον η Αθήνα «κάτσει» ήσυχα. «Στην πολιτική δεν υπάρχει μνησικακία, το τι εξελίξεις θα υπάρξουν στο μέλλον αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Αλλά η Ελλάδα δεν κάθεται ήσυχα. Συνεχώς πέρα-δώθε μιλάει για μας. Μάλιστα στην ΕΕ διεξάγουν πολύ ιδιαίτερες καμπάνιες» δήλωσε ο Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε διεξοδικά στις κινήσεις επαναπροσέγγισης με την Αίγυπτο, μετά την πρόσφατη χειραψία του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στο Κατάρ, λέγοντας πως η Τουρκία «έχει μια ξεχωριστή ιστορία με τον λαό της Αιγύπτου». Φανερά ενοχλημένος, για τις κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στενή συνεργασία Αθήνας – Καϊρου, ο Ερντογάν δήλωσε συγκεκριμένα: «Στο διάστημα μετά από αυτές τις εκλογές θα ανοίξει μία νέα περίοδος. Πέρα από τη συνάντησή μας με τον κύριο Σίσι και τη συζήτηση για τις σχέσεις Τουρκίας Αιγύπτου σε επίπεδο ηγετών, έχουμε μία ξεχωριστή ιστορία με τον λαό της Αιγύπτου. Του το είπα αυτό. Φυσικά για ένα διάστημα 9 ετών βιώσαμε προβλήματα. Εκείνο το βράδυ με την παρέμβαση του εμίρη του Κατάρ κάναμε αυτό το βήμα και αφού ξεπεράστηκε εκείνο το πρόβλημα είχαμε μία διευρυμένη συνάντηση 30-45 λεπτών με τον κύριο Σίσι. Είπαμε ότι τώρα να αρχίσουν τα πάνε-έλα των υπουργών μας και αργότερα εμείς αυτές τις συνομιλίες να τις επεκτείνουμε και να τις αναπτύξουμε. Το μόνο μας μέλημα είναι να επιλύσουμε μαζί σας αυτή τη δυσαρέσκεια ανάμεσα σε σας και στην Τουρκία» δήλωσε. Ο Ερντογάν αποκάλυψε πως η επόμενη κίνηση ανάμεσα σε Τουρκία και Άιγυπτο θα είναι επίσημη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Σαμέχ Σουκρί αντίστοιχα. «Στη Μεσόγειο δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Φυσικά μιλήσαμε για πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ μας. Από αυτά που έμαθα ο ίδιος έμεινε πολύ ευχαριστημένος από αυτή τη συνάντηση και την ίδια ικανοποίηση μεταφέραμε και εμείς. Τώρα η διαδικασία άρχισε. Μακάρι αυτή η διαδικασία Να συνεχιστεί με τους υπουργούς μας. Αργότερα θα συναντηθώ και μαζί του. Η δύναμη είναι δική μας, πρέπει να δίνουμε και σε άλλους. Ορίστε, δεν γίνεται να φτάνει ως εδώ η Ελλάδα. Για αυτό πιστεύω ότι θα υπάρξουν καλές εξελίξεις» κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα Κρίσιμες ώρες για τον 5χρονο μετά τη φωτιά στον Κολωνό – Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας του Μητέρα στο Μπρονξ δολοφόνησε τα δύο της παιδιά και τα έκρυψε στην μπανιέρα Εκκενώθηκε κατάληψη μετά από 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη – Τέσσερις συλλήψεις BEST OF NETWORK 27.11.2022, 14:52 28.11.2022, 07:26 16.11.2022, 18:04 28.11.2022, 09:02 28.11.2022, 09:00 27.11.2022, 19:00

