Η «καρδιά» του Χρηματιστηρίου χτυπά στο Λονδίνο-Το πρόγραμμα του roadshow

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, σε συνεργασία με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς). Όπως αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΧΑΕ, το Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάδειξης των επενδυτικών ευκαιριών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ενίσχυσης της θεσμικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας.

Θα περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών και διεθνών επενδυτικών funds, καθώς επίσης συζητήσεις σε πάνελ, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης. Το συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Οικονομικός Σύμβουλος τους Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης. Συγκεκριμένα, σήμερα (28/11) το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο και θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων, επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Με το συγκεκριμένο roadshow, γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι η προσέλκυση επενδυτών μπαίνει σε πρώτο πλάνο, αποτελώντας κοινό παρονομαστή για την κυβέρνηση και τη νέα διοίκηση της ΕΧΑΕ. Το παρών στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο θα δώσουν τα μεγάλα ονόματα των εισηγμένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και μία μη εισηγμένη. Αναλυτικότερα, οι εταιρείες που πάνε Λονδίνο έχουν ως εξής:

ΑΔΜΗΕ

Aegean

Alpha Bank

Autohellas

Cenergy Holdings

ΔΕΗ

ΕΥΔΑΠ

Εθνική Τράπεζα

Ελλάκτωρ

ElvalHalcor

Eurobank

ΕΧΑΕ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΟΠΑΠ

OTE

HELLENiQ ENERGY

Intracom Holdings

Intralot

Lamda Development

Motor Oil

Mytilineos

Noval Property

Τράπεζα Πειραιώς

ΟΛΠ

Σαράντης

ΤΙΤΑΝ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Viohalco

PeopleCert (μη εισηγμένη)

Αναφορικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου:

Η πρώτη μέρα θα περιλαμβάνει one to one και group meetings καθώς και τις παρακάτω συζητήσεις:

Welcome & Discussion με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Moderator: Franck Petitgas, Head of Morgan Stanley International

Discussion with Αλέξης Πατέλης, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού – Moderator: Γιάννος Κοντόπουλος, CEO, Athens Exchange Group (ΕΧΑΕ)

Panel: Ελληνικές τράπεζες

Βασίλειος Ψάλτης, CEO, Alpha Services and Holdings – Φωκίων Καραβίας, CEO, Eurobank – Παύλος Μυλωνάς, CEO, National Bank of Greece – Χρήστος Μεγάλου, CEO, Piraeus Financial Holdings – Moderator: Nida Iqbal Siddiqi, Head of EEMEA Banks Equity Research, Morgan Stanley

Η δεύτερη μέρα περιλαμβάνει αποκλειστικά meetings εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή funds.