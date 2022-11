Καραμανλής: Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπούλησε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για 45 εκατ. ευρώ Έντονη κριτική από τον υπουργό Υποδομών στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θράκης Στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Θράκης και στη δημιουργία Μουσείου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στην Βουλή. Όσον αφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Θράκης, ο κ. Καραμανλής καταρχάς υπενθύμισε ότι: «Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγινε μια απόπειρα συντήρησης του δικτύου από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Μια συντήρηση, όμως, που αντί να μειώσει το χρόνο των δρομολογίων, τον αύξησε. Από τις έξι ώρες και 29 λεπτά που ήταν τον Μάιο του 2014, σε οκτώ ώρες και 13 λεπτά τον Μάιο του 2019». Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι αυτός είναι ο λόγος, που οι επιβάτες δεν ταξιδεύουν ακόμα μέχρι σήμερα με τρένο σε όλη τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη. Ειδικότερα, όσον αφορά το τμήμα Δράμα – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη, αυτή τη στιγμή τα σιδηροδρομικά δρομολόγια υποκαθίστανται με λεωφορείο λόγω της μη ορθής συντήρησης του δικτύου, καθώς μία τόσο μεγάλη διάρκεια διαδρομής οκτώ ωρών θα ήταν αποτρεπτική για τη χρήση του μέσου. Σημείωσε ότι στον πίνακα δρομολογίων για το 2022, δόθηκε ένα δρομολόγιο λεωφορείου από τη Δράμα προς την Αλεξανδρούπολη και δημιουργήθηκαν νέα τοπικά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη στη Δράμα, από την Αλεξανδρούπολη στην Κομοτηνή, από τη Δράμα στην Ξάνθη, από την Αλεξανδρούπολη στο Ορμένιο και στην Ορεστιάδα. Απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι: «Αυτή η σύμβαση προβλέπει μία διαδικασία ετήσιου προγραμματισμού των δρομολογίων. Όχι σαν τη δική σας σύμβαση, που έδινε λεφτά για τις άγονες γραμμές, χωρίς να εξετάζει αν εκτελούνται ή όχι». Υπενθύμισε, επιπλέον, ότι με την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της Hellenic Train, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ξεπουλήσει την εταιρεία έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 5 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τα λεφτά που δίνει το Ελληνικό Δημόσιο για τις άγονες γραμμές. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε επίσης ότι μέσω του ΟΣΕ προγραμματίζεται εντός του 2023 να προχωρήσει η πλήρης ανάταξη του υφιστάμενου δικτύου της Ανατολικής Μακεδονίας κι ακολούθως η συντήρησή του για 20 έτη με διαδικασία ΣΔΙΤ. «Πόσα λεφτά έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συντήρηση του δικτύου; 12,3 εκατομμύρια ευρώ σε 4,5 χρόνια. Πόσα λεφτά έδωσε η δική μας Κυβέρνηση; Κοντά στα 60 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν τέσσερις-πέντε φορές πάνω. Αυτά είναι τα νούμερα, δεν μπορούμε να τα σβήσουμε», υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Πόσες προσλήψεις έκανε στο σιδηρόδρομο η δική σας παράταξη και η δική σας Κυβέρνηση; 25 προσλήψεις. Η Νέα Δημοκρατία έκανε 121 προσλήψεις, δηλαδή 484% πάνω». Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε και στην πεδινή χάραξη μεταξύ Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, που έχει ήδη δημοπρατηθεί και η οποία θα ενώσει τα τρία μεγάλα λιμάνια του Βορρά, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, διασφαλίζοντας μία εναλλακτική, ειδικά για τα εμπορεύματα. «Ο κ. Τσίπρας επειδή φοβόταν το πολιτικό κόστος, δεν είχε την πολιτική ανδρεία να μας πει από πού θα περάσει ο σιδηρόδρομος ανατολικά. Αυτή η Κυβέρνηση πήρε την απόφαση για την πεδινή χάραξη. Αυτή η Κυβέρνηση βρήκε χρηματοδότηση. Γιατί εμείς βλέπετε τα μεγάλα λόγια χωρίς αντίκρισμα τα αφήνουμε στη ριζοσπαστική αριστερά, όπως τα μεγάλα λόγια που ακούγαμε περί σχισίματος των μνημονίων. Θα τα θυμάστε αυτά, δεν τα θυμάστε;», πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής. «Όταν τα τρένα είναι άδεια όσο και να τα επιδοτήσεις -επειδή εγώ δεν πιστεύω στην επιδοματική πολιτική – δεν θα βρεις άκρη. Επομένως πρέπει πρώτα να συντηρήσεις το δίκτυο, πρέπει πρώτα να κάνεις το τρένο ανταγωνιστικό μέσο», εξήγησε, επίσης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και πρόσθεσε απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ: «Και εν πάση περιπτώσει το να έρχεστε και να μας εγκαλείτε ότι στην ουσία δεν γίνεται ένα δρομολόγιο, που δεν γινόταν από το 2011, το θεωρώ κάπως υπερβολικό». Το Μουσείο της ΥΠΑ Στο νέο οργανόγραμμα της ΥΠΑ θα προβλέπεται η σύσταση Μουσείου που θα στεγάζεται στον Ασύρματο, δήλωσε ο κ. Καραμανλής. Καταλόγισε απραξία και αδράνεια στην προηγούμενη Κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας πως «εμείς έχουμε αποδείξει έμπρακτα πως ενδιαφερόμαστε τόσο για την ΥΠΑ όσο και για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης». Όπως εξήγησε ο κ. Καραμανλής, το 2017 η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου – η ΕΤΑΔ – παραχώρησε στον Δήμο του Αγίου Δημητρίου τη χρήση της συνολικής έκτασης του δημοσίου ακινήτου στον Ασύρματο, μέσα στην οποία βρίσκεται το κτήριο για το οποίο ο Δήμος είχε δεσμευθεί ότι – ως «παραχωρησιούχος» – θα το διέθετε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τη δημιουργία του Μουσείου. Όμως η τότε διοίκηση της ΥΠΑ, είχε αδιαφορήσει με αποτέλεσμα να μην γίνει τίποτα για τα επόμενα τρία χρόνια. Τον Αύγουστο του 2020, ο νέος Διοικητής της ΥΠΑ ενημέρωσε τη Δημοτική Αρχή για το ενδιαφέρον της δημιουργίας Μουσείου στον Ασύρματο και μάλιστα επισκέφτηκε ο ίδιος τον χώρο, ενώ παράλληλα ορίστηκε από την ΥΠΑ «Συντονιστής» της όλης διαδικασίας, προκειμένου να υπάρξει επίσπευση της υλοποίησης του έργου. Η ΥΠΑ έχει μάλιστα ζητήσει την συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και έχει αποσταλεί λεπτομερής επιστολή προς τον Δήμαρχο για το «όραμα» του Μουσείου. Όπως ανέφερε ο κ. Καραμανλής, λόγω κορονοϊού η διαδικασία είχε καθυστερήσει, αλλά πλέον υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2022 για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες υλοποίησης του σχεδιασμού για το Μουσείο. «Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της Διοίκησης της ΥΠΑ, το εν λόγω Μουσείο θα γίνει πραγματικότητα σύντομα», εκτίμησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ειδήσεις σήμερα: Ο Σι κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο – «Όργιο» βίας για να σταματήσουν οι διαδηλώσεις Στο αυτόφωρο ο πατέρας του 5χρονου που χαροπαλεύει από τη φωτιά στο σπίτι τους στον Κολωνό «Ζεμάτισαν το παιδί μου για συνετισμό»: Φρίκη από τις αποκαλύψεις για τη δομή ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη BEST OF NETWORK 28.11.2022, 19:21 28.11.2022, 19:26 28.11.2022, 15:30 28.11.2022, 17:45 28.11.2022, 17:28 28.11.2022, 16:33

