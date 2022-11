Κ. Μητσοτάκης: Δεν θα φορολογηθούν επιπλέον τα κέρδη των τραπεζών – Το 2023 η επενδυτική βαθμίδα

Δεν υπάρχει ανάγκη επιπλέον φορολόγησης των κερδών των τραπεζών αλλά και γενικότερα για αυξήσεις φόρων δήλωσε στο RoadShow του Λονδίνου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας οριστικά το ζήτημα ενδεχόμενης φορολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που άνοιξε ξαφνικά εν μέσω φημολογιών την Παρασκευή. Ούτως ή άλλως κάτι τέτοιο στις ελληνικές τράπεζες θα ήταν απολύτως ανέφικτο με τον αναβαλλόμενο φόρο να μετράει στα κεφάλαια των τραπεζών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων το 2022, ενώ αναφέρθηκε εκτεταμένα και στην επενδυτική βαθμίδα την οποία και τοποθέτησε για το 2023. Το ζήτημα αυτό απασχολεί έντονα τους ξένους επενδυτές μιας και η επενδυτική βαθμίδα θα πολλαπλασιάσει την αξία των επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά η επενδυτική βαθμίδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χρόνο των εκλογών κάτι που οδήγησε τον κ. Μητσοτάκη να εξηγήσει πως θα εξαντληθεί η τετραετία με ότι αυτό σημαίνει.

Από την άλλη πλευρά ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τιμολογήσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με σωστότερο τρόπο από την πλευρά των τραπεζών ενώ τόνισε πως πρέπει να δοθούν και αποδόσεις σε ότι αφορά τις καταθέσεις όπου τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά.

Η συζήτηση με τους ξένους επενδυτές ασφαλώς δεν κινήθηκε πέριξ του ισπανικού μοντέλου σε ότι αφορά την επιδότηση από την αύξηση των επιτοκίων.

Ωστόσο η εκτίμηση είναι πως τούτο θα συζητηθεί στο περιθώριο του road show με τους τραπεζίτες και πως δεν πρόκειται να λυθεί άμεσα. Σημειώνεται πως σφοδρός αρνητής του μοντέλου αυτού και σε ότι αφορά την Ισπανία εμφανίζεται ο SSM. Το Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάδειξης των επενδυτικών ευκαιριών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ενίσχυσης της θεσμικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας.

Η ατζέντα του Roadshow

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει one to one και group meetings καθώς και τις συζητήσεις του Πρωθυπουργού με τους ξένους αναλυτές όπως και συζήτηση με τον κ. Άλεξ Πατέλη, Οικονομικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ακόμη περιλαμβάνει και πάνελ συζήτησης με τις Ελληνικές τράπεζες. Σε αυτό μετέχουν οι κκ. Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Services and Holdings Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Piraeus Financial Holdings.

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου αύριο περιλαμβάνει αποκλειστικά meetings εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή funds.