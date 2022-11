Μεγάλη Βρετανία: Σε θερμό κλίμα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Κάρολo Στο επίκεντρο τα έργα στο Τατόι – Παρούσα η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι 28.11.2022, 19:23 UPD: 28.11.2022, 20:04 Περίπου 45 λεπτά κράτησε η ιδιωτική συνάντηση του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο κάστρο του Γουίνδσορ, όπου ο μονάρχης υποδέχεται prive αρκετούς καλεσμένους του. Παρούσα ήταν και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα. Τεχνικά, η συνάντηση ήταν υπέρβαση του πρωτοκόλλου, με δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ομόλογος του βασιλιά, ο οποίος έχει ευθεία αντιστοιχία με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι δύο άνδρες, όμως, έχουν έρθει πιο κοντά τα τελευταία χρόνια, με όχημα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει δείξει ο πρωθυπουργός για το Dumfries House στη Σκωτία, το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο για το project ανάπλασης του Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό, συνδυαστικά με το ενδιαφέρον του κ. Μητσοτάκη για τα θέματα περιβάλλοντος, που ήταν στην προμετωπίδα της ατζέντας του Καρόλου όλα τα προηγούμενα χρόνια και στον πυρήνα της αποστολής του ιδρύματός του The Prince’s Trust, έχουν ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας σε προσωπικό επίπεδο. Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μη συνάντησε σε αυτή την επίσκεψή του τον νέο Βρετανό ομόλογό του Ρίσι Σούνακ, με δεδομένες και τις έντονες αναταράξεις στη βρετανική οικονομία, είχε όμως, την ευκαιρία να τα πει με τον Βρετανό μονάρχη με το καθιερωμένο… τσάι, λόγω και της ώρας της συνάντησης. Τομή στη σχέση των δύο ανδρών ήταν η ξενάγηση που έκανε ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Απρίλιο στην έπαυλη Dumfries House στη Σκωτία, με τον κ. Μητσοτάκη να επισκέπτεται τόσο το ιστορικό κτίριο όσο και το κτήμα. Η συνάντηση εκείνη είχε επικεντρωθεί στα σχέδια της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Τατοΐου, για την οποία ο Κάρολος έχει εκδηλώσει προσωπικό ενδιαφέρον. Τα του Τατοΐου, άλλωστε, είχαν τεθεί και στην επίσκεψη του Καρόλου στην Ελλάδα πέρυσι τον Μάρτιο, για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Δίνοντας έμφαση στη σύνδεση με τη φύση, το Ιδρυμα του Πρίγκιπα (The Prince’s Trust) υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές στο Dumfries, προσφέροντας προγράμματα που εστιάζουν στον σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, στα οποία περιλαμβάνονται μαθήματα για πρακτικές αειφορίας, την παραγωγή τροφής και για την κηπουρική. Ο πρωθυπουργός τότε είχε επισημάνει ότι στόχος του είναι η ανάλογη ανάδειξη του κτήματος και των εγκαταστάσεων του Τατοΐου. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, ήδη εκτελούνται ή έχουν δρομολογηθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ σε πρώτη φάση, για τα οποία θα αξιοποιηθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και ιδιωτικές δωρεές. Με βάση τον προγραμματισμό και αν δεν έχουμε ανατροπή στα χρονοδιαγράμματα, ο πρώτος κύκλος εργασιών στο Τατόι είναι προγραμματισμένος να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2025. Το Dumfries House, πάντως, θεωρείται υπόδειγμα για αντίστοιχα κτήματα που βαίνουν προς αξιοποίηση. Εν προκειμένω, το συγκεκριμένο κτήμα είναι μια κιβωτός πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς το μεγαλοπρεπές και τεραστίων διαστάσεων κεντρικό οίκημα, η κατοικία αυτή καθαυτή της δυναστείας των ευγενών, οι οποίοι έζησαν εκεί από το 1759 έως το 1993, σχεδιάστηκε από τρεις κορυφαίους αρχιτέκτονες του 18ου αιώνα, τους αδελφούς Ρόμπερτ, Τζον και Τζέιμς Ανταμ. Παράλληλα, είναι εξοπλισμένο με ανεκτίμητης αξίας χειροποίητα έπιπλα από ξύλο, εξ ου και η κυρίως κατοικία διατηρείται σήμερα ως επισκέψιμο μουσείο. Το Dumfries House, παράλληλα, όπως θα μπορούσε και το Τατόι, λειτουργεί και ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, καθώς δίνει δουλειά σε εκατοντάδες ντόπιους, ενώ λειτουργεί και ως πόλος έλξης για πολλούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο και όχι μόνο από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτός είναι ο «οδηγός» και για το κτήμα του Τατοΐου, για το οποίο προβλέπεται η αποκατάσταση πολλών κτισμάτων και εκτάσεων, όπως το παλιό ανάκτορο, οι ανακτορικοί κήποι, τα μαγειρεία, ο στάβλος και το νέο βουστάσιο, καθώς επίσης και η αποκατάσταση-συντήρηση περίπου 50.000 κινητών αντικειμένων και η ψηφιοποίηση-συντήρηση περίπου 10.000 εγγράφων. Το Δημόσιο αποκαθιστά και διαχειρίζεται 32 κτίρια, ενώ προς αξιοποίηση σε ιδιώτες-επενδυτές μπορεί να διατεθούν 22 κτίρια. Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης υποδομές λειτουργικότητας σε έκταση 670 στρεμμάτων. Παράλληλα, εκπονούνται ήδη οι αναγκαίες περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές μελέτες, ενώ υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση δημόσιων μέσων μεταφοράς και οδικών αξόνων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους χώρους του Τατοΐου.

