Μητσοτάκης: Μετά τις εκλογές αναμένω μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας Στα γραφεία της Morgan Stanley στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και συμμετείχε σε συζήτηση, σήμερα το πρωί, στα γραφεία της Morgan Stanley, στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που διοργανώνει η τράπεζα σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά τη συζήτηση με τον επικεφαλής της Morgan Stanley International, Franck Petitgas, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ιδιαίτερα καλή επίδοση της ελληνικής οικονομίας, την ανάδειξη της χώρας μας σε επενδυτικό προορισμό, τα γεωπολιτικά και ενεργειακά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, τα διλήμματα των εκλογών και τους κεντρικούς πολιτικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια. Προλογίζοντας τον Πρωθυπουργό, ο κ. Petitgas εξέφρασε την εκτίμησή του για την οικονομική πορεία της Ελλάδας και τις προοπτικές της, σε ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον. «Αισθανόμαστε σίγουρα μεγάλη αισιοδοξία στη Morgan Stanley, ειδικά σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, σε όλους τους κλάδους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το 2022 πετύχαμε ρεκόρ επενδύσεων και προσδοκώ ότι θα καταγράψουμε ρεκόρ και το 2023 «Αν κοιτάξετε τους ρυθμούς ανάπτυξής μας, για το 2022 θα είμαστε κοντά στον 6%, ενώ για το 2023 προσδοκούμε 1,8% -τρεις φορές πάνω από το μέσο όρο στην ευρωζώνη. Δεν θα με εξέπληττε αν τελικά είναι ακόμα ψηλότερα. Αλλά, πιο σημαντικό για μένα είναι ότι η τωρινή ανάπτυξη έχει πραγματικά βιώσιμα χαρακτηριστικά. Η οικονομία είναι πλέον πολύ πιο εξωστρεφής», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουμε καταφέρει να πείσουμε διεθνείς επενδυτές ότι αυτή είναι η στιγμή να έρθουν στην Ελλάδα. Αν οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν δείκτη για το ενδιαφέρον που έχει καταφέρει να προσελκύσει η Ελλάδα, το 2022 ήταν μία ακόμα χρονιά στην οποία πετύχαμε ρεκόρ. Και προσδοκώ ότι θα καταγράψουμε ρεκόρ και το 2023. Υπάρχει μια μεταβλητή, για την οποία σίγουρα θα με ρωτήσετε κι έχει να κάνει με τις εκλογές και την πολιτική κατάσταση. Μόλις επιλυθεί αυτό το ζήτημα, αναμένω μια νέα ώθηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών στην Ελλάδα», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός. Είμαι αισιόδοξος ότι θα συγκροτήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μετά τις εκλογές αναμένω μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας Αναφερόμενος στις εκλογές και αναλύοντας τη διαδικασία των δεύτερων εκλογών, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «δεν θα πρέπει το ενδεχόμενο διπλών εκλογών να ανησυχήσει τους επενδυτές. Διότι οι δεύτερες κάλπες θα στηθούν πολύ γρήγορα, μετά τις πρώτες. Θα μεσολαβήσει διάστημα εβδομάδων -όχι μηνών- ίσως τέσσερις, πέντε, έξι εβδομάδες προσωρινής κυβέρνησης ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Η επιλογή στην Ελλάδα πλέον είναι, πιστεύω, ξεκάθαρη. Οι πολίτες μπορούν να αξιολογήσουν σχεδόν τέσσερα χρόνια δικής μας διακυβέρνησης και τη διακυβέρνηση του προκατόχου μου, που είναι ο κύριος διεκδικητής στις εκλογές. Άρα η σύγκριση είναι ξεκάθαρη: τέσσερα χρόνια Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα χρόνια Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τη δική μας διαδρομή με τα πεπραγμένα μας, αυτοί έχουν τη δική τους διαδρομή. «Στο τέλος της ημέρας το ζητούμενο είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει “το πλοίο” σε αυτά τα αχαρτογράφητα νερά. Οι Έλληνες θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς, θέλουν να διασφαλίσουν πως δεν θα επιστρέψουμε στο καθεστώς υψηλών φόρων και χαμηλής ανάπτυξης που υπήρχε επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να συγκροτήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μετά τις εκλογές αναμένω ένα νέο κύμα, μία νέα “έκρηξη” επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας, ελπίζω με λιγότερες κρίσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι προτεραιότητες για τη νέα 4ετία. Η ποιότητα της ανάπτυξης, η αειφορία, το ψηφιακό και το κοινωνικό στοιχείο αποτελούν μέρος των πολιτικών μας σε όλα τα επίπεδα «Πάντα πίστευα ότι χρειάζεσαι δύο πλήρεις θητείες στην Ελλάδα ώστε πραγματικά να “αλλάξεις σελίδα” και να ανέβεις επίπεδο στην αντίληψη που υπάρχει για τη χώρα. Ο κόσμος πλέον συνδέει την Ελλάδα με θετικά συναισθήματα. Στο παρελθόν όταν κάποιος μιλούσε για την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όλα είχαν να κάνουν με δυσκολίες -τις σχέσεις μεταξύ δανειζόμενου και δανειστή, κρίση, κοινωνική αναταραχή. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν συμβαίνει πια. Και είναι σημαντικό», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της επόμενης 4ετίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Ουσιαστικά ο στόχος μου είναι μια πολύ πολύ γρήγορη, όχι μόνο σύγκλιση με την Ευρώπη, αλλά και μια επανάληψη των όσων συνέβησαν στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η οποία ξεκίνησε με σημαντικά χαμηλότερο πλούτο αναλογικά με τον πληθυσμό της και κατέληξε να είναι μία από τις χώρες με υψηλές επιδόσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παρόμοιο». «Προτεραιότητα για μένα θα είναι η ποιότητα της ανάπτυξης», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με ένα 5%, 6%, 7% ανάπτυξης -ή ένα 2%, 3% σε δύσκολα χρόνια- αλλά με το να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη. Αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμένα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με έναν τρόπο που μας επιτρέπει να προσπεράσουμε άλλες χώρες και θα είναι κοινωνικά δίκαιος, υπό την έννοια ότι το διαθέσιμο εισόδημα και οι μισθοί, ειδικά οι κατώτεροι μισθοί, θα αυξηθούν και όλοι θα έχουν ένα δίκαιο μερίδιο στον πλούτο που δημιουργούμε. Επομένως, για μένα αυτό το στοιχείο της ποιότητας της ανάπτυξης που μπορούμε να δημιουργήσουμε είναι πολύ σημαντικό. Και η αειφορία, το ψηφιακό και το κοινωνικό στοιχείο πρέπει να αποτελούν μέρος των πολιτικών μας σε όλα τα επίπεδα. Επιδίωξή μου είναι να μειωθεί η ανεργία σαφώς κάτω από το 10% και κινούμαστε προς αυτόν το στόχο. Φυσικά δίνουμε μεγάλη έμφαση στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, εκπαιδεύοντας το εργατικό δυναμικό μας, “ανοίγοντας” τα πανεπιστήμιά μας απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος. Και στο κοινωνικό επίπεδο, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην Υγεία», είπε ο Πρωθυπουργός. Διενεργούνται σημαντικές έρευνες από την Exxon και τη Helleniq Energy νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η Exxon ενδιαφέρεται πάρα πολύ γι’ αυτήν την περιοχή και εικάζω ότι έχει κάποιες καλές ενδείξεις Αναφερόμενος στα ζητήματα των ενεργειακών πηγών, ο Πρωθυπουργός ανέπτυξε το κυβερνητικό σχέδιο: «Πρέπει να απομακρυνθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο το συντομότερο δυνατό. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε άλλες πηγές ενέργειας βραχυπρόθεσμα. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει έναν ρόλο σε αυτό, σε δύο επίπεδα: πρώτον, ως κόμβος υγροποιημένου φυσικού αερίου. Γίνονται πολλές επενδύσεις, μεγάλη ποσότητα LNG θα μεταφερθεί στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή μέσω της Ελλάδας. Επίσης, η Ελλάδα για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια ερευνά αν έχει δικούς της φυσικούς πόρους σε ό,τι αφορά κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Πολύ σημαντικές έρευνες διενεργούνται από την Exxon και την Helleniq Energy νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η Exxon ενδιαφέρεται πάρα πολύ γι’ αυτήν την περιοχή και εικάζω ότι έχουν κάποιες καλές ενδείξεις. Θα γνωρίζουμε μάλλον σε έναν χρόνο αν πρόκειται να ανακαλυφθεί κάτι ουσιαστικό». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε παράλληλα πως η Ελλάδα αποτελεί πρωτοπόρο στη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα: «Φυσικά, είμαστε ένας σημαντικός παίχτης στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είμαστε μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας μέσω ανανεώσιμων. Έχουμε εγκατεστημένη ισχύ 10 GW από αιολική και ηλιακή ενέργεια, ακόμα 2,5 GW από υδροηλεκτρικά. Θέλουμε να φτάσουμε στα 25 GW. Θέλουμε να γίνουμε καθαρός εξαγωγέας ενέργειας. Και για εμάς είναι μία πραγματική πρόκληση. Έχουμε αρκετό ενδιαφέρον από επενδυτές. Το ζήτημα είναι να προτεραιοποιήσουμε επενδύσεις, να διασφαλίσουμε πως θα έχουμε τα δίκτυα και τις υποδομές για να φέρουμε όλη αυτή την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Και φυσικά μπορούμε επίσης να φέρουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από την Αφρική», είπε. 