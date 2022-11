Μητσοτάκης: Οι 4 δράσεις για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» – Οι νέοι μας πρέπει να ζήσουν καλύτερα

Στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» αναφέρθηκε μέσα από ανάρτησή του, στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις τέσσερις δράσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται, ήδη, σε διαβούλευση, ενώ τόνισε ότι «οι νέοι μας πρέπει να ζήσουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές, όχι χειρότερα. Και χρέος μας είναι να σταθούμε δίπλα τους για να το πετύχουν». Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Οι νέοι μας πρέπει να ζήσουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές, όχι χειρότερα. Και χρέος μας είναι να σταθούμε δίπλα τους για να το πετύχουν. Το φιλόδοξο πρόγραμμα για προσιτή στέγη στους νέους και πιο ευάλωτους πολίτες που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ γίνεται, με χρόνους εξπρές, νόμος του κράτους και ξεκινά. Έτσι, το σχέδιο «Σπίτι μου» θεσμοθετείται και επίσημα ως ανάχωμα στα ακριβά ενοίκια και τις υψηλές τιμές ακινήτων, ειδικά για ζευγάρια που σχεδιάζουν να αρχίσουν την κοινή τους ζωή. Με 4 δράσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται, ήδη, σε διαβούλευση: http://www.opengov.gr/minlab/?p=5936 Πρώτον, με χαμηλότοκα ή άτοκα τραπεζικά δάνεια που συγχρηματοδοτεί κατά 3/4 το κράτος προς 10.000 συμπολίτες μας 25 έως 39 ετών. Χάρη στην κρατική συμμετοχή το επιτόκιο θα είναι σταθερά κατά 75% φθηνότερο από τα αντίστοιχα εμπορικά επιτόκια. Μια πολύ σημαντική βοήθεια ειδικά στο σημερινό περιβάλλον ανοδικών επιτοκίων. Έτσι οι δικαιούχοι θα καταβάλλουν για το δικό τους πλέον σπίτι μηνιαία δόση χαμηλότερη του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο διαμέρισμα. Δεύτερον, με την «Κοινωνική Αντιπαροχή». Την αξιοποίηση, δηλαδή, εκατοντάδων αδρανών ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία θα διατεθούν ως σύγχρονες κατοικίες με μικρό ρυθμισμένο μίσθωμα, σε 2.500 δικαιούχους ηλικίας 18 έως 39 ετών. Επίσης, με την ενοικίαση από το κράτος κατοικιών που, στη συνέχεια, θα φιλοξενούν ευάλωτους νέους ή νέα ζευγάρια για 3 χρόνια. Και, τέλος, η επιδότηση έως 10.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες κενών-δηλωμένων ως κλειστών διαμερισμάτων, έως 100 τ.μ. με στόχο να ανακαινιστούν και να διατεθούν, με ευνοϊκό ενοίκιο, σε νέους που αναζητούν κατοικία. Θυμίζω ότι παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και προετοιμάζεται η εκκίνηση και για το ειδικό πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Εξοικονομώ για νέους» που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών που ανήκουν σε νέους, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω παλαιότητας. Πέντε πρωτοβουλίες, μία ακόμη τολμηρή απάντηση της Πολιτείας σε ένα πρόβλημα της εποχής. Η Ελλάδα αλλάζει. Βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες στη νέα γενιά. Με σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια!» Υπενθυμίζεται ότι για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας 25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους. Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ για τους όρους του δανείου προβλέπονται τα εξής: α) Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή. β) Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, κατά κυριότητα >50% για καθέναν από αυτούς. γ) Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα τριάντα έτη. δ) Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου (το υπόλοιπο καλύπτεται από τον αγοραστή). ε) Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ. Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες (θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι τα 3 / 4 του δανείου χορηγούνται άτοκα με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού, να διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο. στ) Για τρίτεκνους ή πολύτεκνους το δάνειο θα είναι άτοκο. Άτοκο θα γίνεται και το δάνειο για όσους κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του κάνουν 3 και πλέον παιδιά. ζ) Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου. η) Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ (με πρόβλεψη για διπλασιασμό σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων), ενώ η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Ειδήσεις σήμερα Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για τον θάνατο της 21χρονης στη Θεσσαλονίκη Δεν θα επιτρέψουμε η απόφαση του ΣτΕ να γίνει δυναμίτιδα στη δημόσια υγεία, λέει ο Πλεύρης Τραγωδία στην Ίσκια της Ιταλίας από την κατολίσθηση – Στους 8 οι νεκροί, δείτε συγκλονιστικά βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )