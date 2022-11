Μητσοτάκης στο LSE: Μπορούμε στις δεύτερες εκλογές να πιάσουμε το 37%-38% και να σχηματίσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση

Στην εκδήλωση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και διευθυντή του Παρατηρητηρίου, Kevin Featherstone. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE. Στην έναρξη της συζήτησης και ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Γουίνδσορ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θέλει να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, αλλά «μπορεί να βρεθεί μια win-win λύση, που θα οδηγήσει στην επανένωση των Γλυπτών και παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που έχει το Βρετανικό Μουσείο». Παράλληλα, αναφερόμενος στις επικείμενες κάλπες στη χώρα μας, εκτίμησε ότι ο στόχος του σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης είναι εφικτός στις δεύτερες εκλογές, με ένα ποσοστό της τάξης του 37%-38%. Παρακολουθήστε τη συζήτηση του πρωθυπουργού με τον Kevin Featherstone Απαντώντας σε ερώτηση «αν οι Βρετανοί έδιναν τα Γλυπτά, θα γινόσασταν πρωθυπουργός της Βρετανίας;», ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η επανένωση των Γλυπτών είναι στην καρδιά του και όλοι οι Έλληνες θα ήθελαν να το πετύχει η κυβέρνηση. Είπε ωστόσο ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί δημόσια για τις συζητήσεις που έχουν γίνει, αλλά «υπάρχει μομέντουμ, η βρετανική κοινή γνώμη υποστηρίζει την επανένωση». «Δεν θα δεχτούμε κανενός είδους τετελεσμένο από την Άγκυρα» Στη συνέχεια, και σε ερώτηση για την τουρκική προκλητικότητα, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Είναι πολύ ξεκάθαρο σε μένα ότι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της Ελλάδας, με την Τουρκία, έχει γίνει πολύ πιο σύνθετη τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία προωθεί μια ατζέντα αναθεωρητισμού και προβάλλει παλαιού τύπου αυτοκρατορικές φιλοδοξίες, που δημιουργούν προβλήματα σε όλους τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Εμείς, από τη μία πλευρά είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην οδό του διαλόγου με την Τουρκία και ταυτόχρονα καθιστούμε σαφές ότι θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας στην περιοχή μας». «Είναι απαράδεκτες οι απειλές της Τουρκίας για την κυριαρχία των νησιών μας και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον διάλογο» συμπλήρωσε. «Δεν θα δεχτούμε κανενός είδους τετελεσμένο από την Άγκυρα» επισήμανε. «Προχωράει γρήγορα η έρευνα» για την Κιβωτό Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για την «Κιβωτό του Κόσμου», για ν’ απαντήσει: «Γνωρίζουμε το πρόβλημα, προχωράει γρήγορα η έρευνα». Προσέθεσε, δε, ότι το νέο ΔΣ αποτελείται από ανθρώπους κύρους, που μπορούν να βοηθήσουν. «Το Spiegel κατέβασε το άρθρο για τους μετανάστες στον Έβρο, αλλά δεν είχε τα κότσια ν’ απολογηθεί» Μιλώντας για το μεταναστευτικό, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι «η προηγούμενη κυβέρνηση είχε πολιτική ανοιχτών θυρών. Για εμάς δεν είναι αποδεκτό, έχουμε σύνορα και πρέπει να προστατευτούν. Στη θάλασσα, αν έρχεται ένα σκάφος είμαστε σε θέση να το σταματήσομε και να καλέσουμε την τουρκική ακτοφυλακή να τους μαζέψει». «Η Μόρια, όμως, δεν υπάρχει, αντικαταστάθηκε από μια σύγχρονη δομή που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ. Το ίδιο έγινε και στη Σάμο. Και, βεβαίως, είναι κλειδί να επεξεργαστούμε γρήγορα τα αιτήματα ασύλου» σημείωσε, για να σχολιάσει πως «τα διεθνή ΜΜΕ όμως δεν είναι πάντα αντικειμενικά με την Ελλάδα» (σ.σ. αναφερόμενος στην υπόθεση των 38 προσφύγων στον Έβρο και το πώς την παρουσίασε ο ξένος Τύπος). «Το Spiegel, όταν τους δώσαμε τα στοιχεία, κατέβασαν το άρθρο, αλλά δεν είχαν τα κότσια να απολογηθούν. Επιτρέψτε μου συνεπώς να είμαι σκεπτικός με τα διεθνή ΜΜΕ και επίσης είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος σε επίπεδο πληροφοριών από μεριάς Τουρκίας. Συνεπώς, θέλω να πω στα διεθνή ΜΜΕ ότι πρέπει να τσεκάρουν τα γεγονότα» σχολίασε επίσης. «Κακόβουλα λογισμικά ενεργά στην Ελλάδα και πριν αναλάβουμε» Ερωτηθείς για τις παρακολουθήσεις, ο πρωθυπουργός ανέφερε, αρχικά για την επισύνδεση Ανδρουλάκη, ότι «δεν έπρεπε να έχει γίνει και γι’ αυτό άνθρωποι αποχώρησαν από τη δουλειά τους». Και συνέχισε: «Τώρα εισάγουμε ένα νομοσχέδιο που προβλέπει ότι για πολιτικά πρόσωπα πρέπει να υπάρξει και η έγκριση από τον Πρόεδρο της Βουλής. Υπάρχει η αίσθηση ότι ένας Πρόεδρος είναι πιο αντικειμενικός από έναν υπουργό, για ν’ αποκαταστήσουμε ένα θεσμικό σφάλμα». «Είμαστε βέβαιοι ότι κακόβουλα λογισμικά ήταν ενεργά στην Ελλάδα και πριν αναλάβουμε» προσέθεσε επίσης. «Εφικτή η αυτοδύναμη κυβέρνηση με 37%-38% στις δεύτερες εκλογές» Αναφερόμενος στις εκλογές, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι, με την απλή αναλογική, με την οποία θα διεξαχθούν οι πρώτες εκλογές, απατείται ένα ποσοστό 45%-46% για την αυτοδυναμία -κάτι το οποίο, όπως τόνισε, είναι «πρακτικά αδύνατο». Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι στις δεύτερες εκλογές, που θα γίνουν με την ενισχυμένη αναλογική και το μπόνους στο πρώτο κόμμα, ο σχηματισμός αυτοδύναμης κυβέρνησης ΝΔ είναι εφικτός με ένα ποσοστό 37%-38%. «Οι συνασπισμοί στην Ελλάδα είναι ένα περίπλοκο σενάριο. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αποφάσεις. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να διοικείται από μια μονοκομματική κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιστρατεύουμε ταλέντο από άλλους πολιτικούς χώρους» σημείωσε ακόμη. Ξεκαθάρισε, δε, ότι η ακροδεξιά αποκλείεται από κάθε συζήτηση (σ.σ. για συνεργασίες) και κατέληξε: «Στοχεύουμε στην αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές και είναι στο χέρι των πολιτών να αποφασίσουν αν θα μας επιτρέψουν να κυβερνήσουμε αυτόνομα σε περίπτωση που κερδίσουμε -και νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες- ή θα μας πουν να αναζητήσουμε κυβερνητικό εταίρο». Για την ελευθερία του Τύπου «Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα στην Ελλάδα. Έχουμε ελεύθερο Τύπο, μπορείς να γράψεις ό,τι θες. Πάντα υπάρχουν δύο οπτικές. Υπήρχε μια αναφορά που κατάτασσε την Ελλάδα στην 108η θέση. Το Τσαντ ήταν 105. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι σκουπίδια (crap)» ανέφερε χαρακτηριστικά, έπειτα από σχετική ερώτηση. Και προσέθεσε: «Οι περισσότερες εφημερίδες είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Εγώ ποτέ δεν έχω πάει δημοσιογράφο σε δικαστήριο, αλλά με ορισμένα πράγματα που έχουν γραφτεί για μένα και την οικογένειά μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είχες σοβαρό πρόβλημα». Ειδήσεις σήμερα Μητσοτάκης: Μετά τις εκλογές αναμένω μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας «Κιβωτός του Κόσμου»: Οι δωρεές και τα πλεονάσματα – Πολυτελή ΙΧ, «υπηρέτες» και… χαρτζιλίκια Θεσσαλονίκη: «Η Εμμανουέλα ήταν και θα συνεχίσει να είναι μοναδική» λέει η μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας 28.11.2022, 21:34 UPD: 28.11.2022, 21:42

