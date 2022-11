Νέες προκλήσεις από Ερντογάν: «Η Ελλάδα αυξάνει τις παράνομες πρακτικές κατά της τουρκικής μειονότητας» Ο Τούρκος πρόεδρος βρήκε ξανά την ευκαιρία να επιτεθεί στη χώρα μας – «Ο ισλαμικός κόσμος δεν θα πρέπει πλέον να είναι θεατής απέναντι στα δεινά των αδελφών μου στην Ελλάδα» είπε Αιχμές στην Ελλάδα για τη στάση της απέναντι στην τουρκική μειονότητα, βρήκε την ευκαιρία να αφήσει ξανά ο Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια ομιλίας του σε οικονομικό συνέδριο. «Σήμερα, ο αντι-ισλαμισμός είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία των πολιτικών της Δύσης για να συγκεντρώσουν ψήφους και δεν διστάζουν να εμπλακούν στις πιο φασιστικές πρακτικές σε σχέση με τα δικαιώματα των μουσουλμάνων. Οι παράνομοι περιορισμοί στις μαντίλες σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το να εμποδίζεις τους ανθρώπους να ασκούν τη θρησκεία τους, το να παρεμβαίνεις στις πεποιθήσεις με τη βία, είναι σαν να αναβιώνεις το πνεύμα της μεσαιωνικής Ιεράς Εξέτασης» είπε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος. Και συνέχισε, στρέφοντας τα βέλη του κατά της χώρα μας. «Η αναγνώριση της 15ης Μαρτίου ως Ημέρας Καταπολέμησης της Ισλαμοφοβίας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτελεί μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα. Οι άδικες και παράνομες πρακτικές κατά της μουσουλμανικής τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι θρησκευτικοί ηγέτες των αδελφών μας στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται, τα θεμέλια και τα δικαιώματά τους σφετερίζονται. Αρνούνται να αναγνωρίσουν την ταυτότητά τους. Ο ισλαμικός κόσμος δεν θα πρέπει πλέον να είναι θεατής απέναντι στα δεινά των αδελφών μου που διώκονται στην Ελλάδα. Γνωρίζετε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων που υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί μας» πρόσθεσε ο Ερντογάν. Μιλώντας για το προσφυγικό ζήτημα, που έχει προκύψει από τις συγκρούσεις στη Συρία, ο Ερντογάν είπε: «Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τον ισλαμικό κόσμο για περισσότερα από 10 χρόνια είναι η σύγκρουση στη Συρία. Ως Τουρκία, εκπληρώνουμε δεόντως το καθήκον της αδελφοσύνης, φιλοξενώντας περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες στα εδάφη μας και υποστηρίζοντας εκατομμύρια από αυτούς εντός των συνόρων της Συρίας. Οι ισλαμικές χώρες θα πρέπει να επιδείξουν ισχυρότερη βούληση και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για μια πολιτική λύση». Ειδήσεις σήμερα Συνελήφθη ο πατέρας μετά τη φωτιά στον Κολωνό – Πολύ σοβαρή η κατάσταση του 5χρονου 280 ακίνητα και €10 εκατ. έχει η Κιβωτός του… Νώε Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ξανά γυμνή, «χειροκροτήστε με» λέει στους επικριτές της BEST OF NETWORK 27.11.2022, 14:52 28.11.2022, 07:26 16.11.2022, 18:04 28.11.2022, 09:02 28.11.2022, 09:00 27.11.2022, 19:00

