Οικονόμου: Θα αποκαταστήσουμε πλήρως τις αδικίες σε βάρος των Ελλήνων που επισωρεύτηκαν από το 2010

«Η κυβέρνησή μας στα τρία από τα τριάμισι χρόνια της πρώτης τετραετίας μας βρέθηκε να διαχειρίζεται κρίσεις: η μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο, η πανδημία, η κλιματική κρίση, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η συνεχής γεωστρατηγική ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο ενέσκηψαν από πολύ νωρίς ήδη από την έναρξη του 2020 και μονοπώλησαν σχεδόν το εγχώριο και διεθνές ενδιαφέρον», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε πως η Ελλάδα σε καθεμιά από αυτές τις κρίσεις, σε κάθε επιμέρους τομέα τα κατάφερε καλύτερα από πολλές χώρες της ΕΕ. «Αρκετά συχνά μάλιστα γίναμε παράδειγμα προς μίμηση και σε καμιά περίπτωση αντιπαράδειγμα», πρόσθεσε. Υπογράμμισε ότι αυτό δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε τυχαίο, «απαιτούσε σχέδιο, συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, τεχνογνωσία, εφευρετικότητα, άριστη γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος. Απαιτούσε ισχυρή πολιτική βούληση αλλά και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων και επαγγελματική διαχείριση της καθημερινότητας. Απαιτούσε ταυτόχρονα άμεση αναπροσαρμογή στα απότομα γυρίσματα της συγκυρίας». Με δεδομένο ότι οι δυσκολίες συνεχίζονται, ο κ. Οικονόμου πρόσθεσε: «κι εμείς συνεχίζουμε να προσπαθούμε για να βρισκόμαστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά τους. Αντέχουμε παρότι αυτό δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε αναμενόμενο για μια χώρα με τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά της Ελλάδος, η οποία είχε διέλθει για μια δεκαετία από την κρίση των μνημονίων, τη μεγαλύτερη κρίση -θυμίζω- σε φιλελεύθερη δημοκρατία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Τόνισε ότι παρά τα πλήγματα, οι δυσκολίες «δεν μας έριξαν στο καναβάτσο. Προχωρήσαμε, προχωράμε και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι τέλους. Και όχι μόνο αυτό. Θα βγούμε από τις κρίσεις με φορά που θα επιτρέψει να προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερο το βιοτικό επίπεδο των πλέον ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών και να αποκαταστήσουμε πλήρως τις αδικίες σε βάρος των Ελλήνων που επισωρεύτηκαν από το 2010 και μετά». Πρόσθεσε επίσης ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την πεποίθηση αυτή. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην υλοποίηση μέτρων και πολιτικών για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την άρση των συνεπειών τους, στον ανασχεδιασμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και τον εκσυγχρονισμό του κράτους, στην αναβάθμιση της παιδείας, τη βελτίωση της καθημερινότητας, την εξάλειψη των αδικιών στην κοινωνική ατζέντα και εμπέδωση της δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλειας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την απόκτηση ενεργειακής αυτονομίας, την αποκατάσταση του διεθνούς κύρους της χώρας, τη θωράκιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων με αλλαγή παραδείγματος στη διπλωματία και την εξωτερική μας πολιτική αλλά και ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτοί ήταν οι βασικότεροι από τους άξονες του πολιτικού μας σχεδίου», είπε. «Και εν μέσω κατακλυσμιαίων κρίσεων πετύχαμε να πραγματώσουμε το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού μας σχεδίου». Έκανε στη συνέχεια συγκεκριμένες αναφορές προς επίρρωσιν αυτής της θέσης, ξεκινώντας από τον φετινό Προϋπολογισμό, τη βελτίωση της Οικονομίας που ο ρυθμός μεγέθυνσής της είναι διπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, την ενίσχυση των επενδύσεων σε ύψος ρεκόρ αλλά και των εξαγωγών, την υποχώρηση της ανεργίας, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, τη μείωση των κόκκινων δανείων κατά 60,5 δισεκ. ευρώ από τον Ιούνιο του 2019, τη μείωση του δημόσιου χρέους, την επιστροφή από το 2023 σε πρωτογενές πλεόνασμα και το γεγονός ότι το 2023 «θα κατακτήσουμε και την επενδυτική βαθμίδα». Τόνισε ότι με δεδομένο ότι οι κρίσεις συνεχίζονται και οι αντοχές των Ελλήνων εξακολουθούν να δοκιμάζονται δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε εφησυχασμού, ούτε πανηγυρισμών. Επεσήμανε όμως ότι δεν πρέπει και να υποτιμώνται όσα κατακτήθηκαν γιατί έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών. Σημείωσε ότι όλα αυτά εκτός των άλλων σηματοδοτούν και κάτι ακόμη: «είναι ισχυρές αποδείξεις του πόσα μπορούμε να καταφέρουμε σε μια νέα τετραετία χωρίς την πίεση των διεθνών κρίσεων και απελευθερωμένοι πλήρως από τις συνέπειες της δεκαετούς περιόδου των μνημονίων. Το δύσκολο είναι πάντοτε η αρχή, είναι η θεμελίωση. Αυτό έγινε και από δω και πέρα θα συνεχίσουμε σταθερά και ανοδικά για όλους, μακριά από φωνές και αντιλήψεις που απλώς θέλουν να καταστρέψουν και να μας ξαναβυθίσουν στην κρίση και την υστέρηση». Ακολούθως αναφέρθηκε στην πρώτη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δεύτερο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τόνισε ότι σηματοδοτείται η οριστική επιστροφή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, εισροή περίπου 770 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία άμεσα αλλά και εξοικονόμηση 5,2 δισεκ. ευρώ από τόκους που θα πληρώναμε μεσομακροπρόθεσμα από τον ESM. Μαζί με την πρώτη πληρωμή και την προχρηματοδότηση, το ποσό που λαμβάνει, προς το παρόν, η χώρα μας, από αυτό το πολύτιμο, αναπτυξιακό εργαλείο, υπερβαίνει τα 11 δισ. ευρώ. Είπε επίσης πως η Ελλάδα ήταν μέσα στις πέντε πρώτες χώρες που υπέβαλαν αίτημα εκταμίευσης της δεύτερης πληρωμής από το ΤΑΑ. Μάλιστα, ήταν η πρώτη που κατέθεσε αίτημα για την τρίτη πληρωμή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Πέρασε ακόμη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους» αναφερόμενος στους τέσσερις άξονες στεγαστικής πολιτικής που χτίζει, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την κοινωνική στέγαση στη ΔΕΘ.

