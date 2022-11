Πέτσας: Θα δοθεί επιπλέον κονδύλι στους Δήμους

Για τις επερχεόμενες εκλογές μίλησε, μεταξύ άλλων, στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, χαρακτηρίζοντας «υπέροχη την οσμή των εκλογών». «Όταν ο χρόνος φτάνει για να γίνουν εκλογές, τότε ο λαός εκφράζεται. Επομένως είναι μια καλή ευκαιρία για όλους εμάς να δούμε τι κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την εκλογή μέχρι και σήμερα. Να δει ο πολίτης αν ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Ποια είναι ατζέντα για την επόμενη μέρα. Άρα είναι πολύ ωραίο. Αυτή είναι η Δημοκρατία. Ωραίο είναι να εκφράζεται και να υπάρχει αυτή η όσμωση», είπε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-conrd45d052x) «Το 2023 είναι προ των πυλών. Και πάντα λέγαμε από την αρχή ότι θα γίνουν εκλογές το 2023, το οποίο φτάνει. Δεν μπορώ να πω εγώ τις πιθανές ημερομηνίες. Αν το βάλει κανείς έτσι και ανοίξει το ημερολόγιο θα βρει πολλές Κυριακές. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ό,τι είχε πει ο πρωθυπουργός ότι θα γίνουν την άνοιξη. Κοντά είμαστε επομένως, ώστε όπως είπα και πριν να αρχίσουμε να απευθυνόμαστε στους πολίτες για το τι κάναμε και τι θα κάνουμε μετά» πρόσθεσε ο κ. Πέτσας. «Είναι πολύ σημαντικό όταν ο πολίτης αντιμετωπίζει αυτή τη δυσκολία και καθημερινά όσοι μας βλέπουν αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ενέργεια. Ναι, αλλά ξέρουν όμως και τι έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ξέρουν αν κάποιος μείωσε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αν έπεσε η ανεργία, αν υπάρχει εμπιστοσύνη στην οικονομία, αν καταφέραμε να διαχειριστούμε σωστά τα εθνικά θέματα, την πανδημία και να ξέρει τι να περιμένει για την επόμενη μέρα», δήλωσε. Για τους Δήμους τόνισε ότι μέχρι σήμερα έχουν ενισχυθεί με 282 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. «Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα το οποίο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στο τέλος της χρονιάς. Άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν, θα διατεθούν στους δήμους, συνολικά 332 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, από τον οδοφωτισμό μέχρι τα καύσιμα και φυσικά για τη θέρμανση των παιδιών μας στις σχολικές αίθουσες. Και έχουμε δεσμευθεί ότι και μέσα στο χειμώνα από την αρχή της νέας χρονιάς δεν θα σταματήσει η στήριξη. Αυτό το ανακοινώσαμε και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών», τόνισε και σημείωσε ότι ξεδιπλώνονται νέα εργαλεία πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ επενδυτικά που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στους Δήμους, κυρίως με τα θέματα των αρμοδιοτήτων. «Εμείς ξεκινήσαμε ένα διάλογο από την αρχή της διακυβέρνησης για τη λεγόμενη ανακατανομή αρμοδιοτήτων, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, σοβαρά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν και τώρα και στο μέλλον. Για πρώτη φορά καταθέτουμε ένα νομοσχέδιο που το έχει επεξεργαστεί ο Μάκης Βορίδης, το υπουργείο Εσωτερικών συνολικά, ώστε να ξέρουμε πώς θα φτιάξουμε ένα μηχανισμό μεταφοράς αυτών των αρμοδιοτήτων με αντικειμενικά κριτήρια, με δείκτες». Όσον αφορά στην Πολιτική Προστασία, τόνισε ότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα από πέρσι, ιδίως σε επίπεδο συντονισμού. “Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ήμασταν αρκετούς μήνες ή χρόνια πριν. Θα δοκιμαστούμε ξανά γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ και θα μας χτυπάει με πολλαπλά επεισόδια. Αλλά νομίζω, όπως έδειξε και το φετινό καλοκαίρι, ο συντονισμός και η έγκαιρη χρηματοδότηση έφερε καλύτερα αποτελέσματα για την αντιπυρική περίοδο. Πιστεύω θα φέρει και τον φετινό χειμώνα. Τα αντιπλημμυρικά έργα είναι μια πρόκληση άλλης τάξης. Θα ήθελα πραγματικά να πω σε όλους όσους μας ακούνε ότι η κλιματική κρίση θα μας δοκιμάσει σε πολλά επίπεδα. Τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν είναι πολύ διαφορετικά. Θα φέρω ένα παράδειγμα την Αγία Πελαγία. Είχαμε ένα καταστροφικό συμβάν που κόστισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας. Εκεί είχε γίνει αντιπλημμυρικό έργο. Δεν ήταν ποτέ ικανό αυτό το αντιπλημμυρικό έργο, όπως είπε και ο κ. Λέκκας, να απορροφήσει όγκους νερού που ήταν τετραπλάσιοι του κανονικού. Επομένως χρειάζεται άλλου είδους αντιπλημμυρική προστασία, ψηλά στα βουνά και γι αυτό νομίζω ότι είμαστε κοντά σε ένα καλό σχεδιασμό για το μέλλον να ξεδιπλώσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα“. Όσον αφορά στην “Κιβωτό του Κόσμου” τόνισε ότι η κυβέρνηση, μόλις ήρθε στο φως της δημοσιότητας όλη αυτή η υπόθεση, αντέδρασε πολύ γρήγορα. “Πέραν της θεσμικής παρέμβασης, η οποία είναι πολύ σημαντική για όλες αυτές τις δομές, έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα πρόσωπα, γι αυτό και νομίζω ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις κινήσεις της κυβέρνησης, είναι αυτό το οποίο θα εξασφαλίσει ότι το θεσμικό πλαίσιο θα τηρείται. Άρα θεσμοί και πρόσωπα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει τις προθέσεις της για να πάει σε ένα πολύ αυστηρότερο και συνεκτικό πλαίσιο ελέγχου“. Σημείωσε ότι τα ζητήματα κακοποίησης έχουν έξαρση το τελευταίο διάστημα και πρέπει η κοινωνία να είναι έτοιμη, να έχει τα αυτιά της ανοιχτά και η κυβέρνηση έτοιμη να προσαρμόζεται στις συνθήκες. Ειδήσεις σήμερα Συνελήφθη ο πατέρας μετά τη φωτιά στον Κολωνό – Πολύ σοβαρή η κατάσταση του 5χρονου 280 ακίνητα και €10 εκατ. έχει η Κιβωτός του… Νώε Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ξανά γυμνή, «χειροκροτήστε με» λέει στους επικριτές της

