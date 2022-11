Σάκης Αρναούτογλου: Εξηγεί γιατί ααναλαμβάνει χρέη αναπληρωτή γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ποια ήταν η απάντησή του όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική Το απόγευμα της Παρασκευής ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου να βρίσκεται μέσα στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέση στον κομματικό μηχανισμό της Χαριλάου Τρικούπη. Ηαπόφαση του Σάκη Αρναούτογλου να πολιτευτεί με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και να πλαισιώσει τον τομέα Πολιτικής Προστασίας του κόμματος, προκάλεσαν αντιδράσεις από τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξέφρασαν την απορία τους και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, ένας από τους ακόλουθους του στο facebook έγραψε το Σάββατο (26/11): «Φίλε, Σάκη Αρναούτογλου, γιατί ανακατώνεσαι με τη πολιτική; Τα κόμματα και η πολιτική διχάζουν τους ανθρώπους…». «Το ίδίο κάνει και η απραγία, Χρήστο μου! Δεν “ανακατώθηκα” γιατί δεν μου αρέσουν τα μπερδέματα, μου ζητήθηκε στα 53 μου να βοηθήσω σε κάτι συγκεκριμένο και σημαντικό και είπα ότι θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό», ήταν η απάντηση του Σάκη Αρναούτογλου. Ο ακόλουθος του Σάκη Αρναούτογλου στο Facebook, στο τέλος, εξέφρασε την ελπίδα ο Σάκης Αρναούτογλου να μην απογοητευτεί από την ενασχόλησή του με την πολιτική. Σημειώνεται ότι ο μετεωρολόγος στις ευρωεκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής και βρέθηκε στην πέμπτη θέση με 65.150 σταυρούς, πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Εύα Καϊλή, που εξελέγησαν ευρωβουλευτές, και από τον Νίκο Παπανδρέου και τον Γιώργο Καμίνη. Ειδήσεις σήμερα Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για τον θάνατο της 21χρονης στη Θεσσαλονίκη Δεν θα επιτρέψουμε η απόφαση του ΣτΕ να γίνει δυναμίτιδα στη δημόσια υγεία, λέει ο Πλεύρης Τραγωδία στην Ίσκια της Ιταλίας από την κατολίσθηση – Στους 8 οι νεκροί, δείτε συγκλονιστικά βίντεο Best of Network 28.11.2022, 12:44 28.11.2022, 16:56 28.11.2022, 15:30 28.11.2022, 17:45 28.11.2022, 17:28 28.11.2022, 16:33

