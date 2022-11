Φόβοι για απώλειες στη Wall Street λόγω Κίνας- Τα σημάδια

Την ίδια στιγμή που η χώρα εφαρμόζει αυστηρά μέτρα για να αντιμετωπίσει την πανδημία με lockdown και καραντίνα, μεγάλες διαδηλώσεις οργανώθηκαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας με τον κόσμο για πρώτη φορά να αμφισβητεί και την ίδια την κυβέρνηση.

Αν και δεν υπήρχαν σημάδια για νέες διαδηλώσεις στο Πεκίνο ή στην Σανγκάι το πρωί της Δευτέρας, οι περιορισμοί μέχρι στιγμής έχουν οδηγήσει σε ανησυχίες σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και την επίδρασή της στις παγκόσμιες εταιρείες, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Ένα σημάδι αυτού ήταν η Apple, η οποία σημείωνει πτώση 1,8% πριν το άνοιγμα της Wall Street μετά από αναφορά των μέσων ενημέρωσης, ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει έλλειμμα παραγωγής σχεδόν 6 εκατομμυρίων τεμαχίων iPhone Pro λόγω αναταραχών στο εργοστάσιο της Foxconn στο Zhengzhou.

Άλλες τεράστιες τεχνολογικές και μη εταιρείες όπως η Microsoft, η Meta, η Nvidia, το Netflix, αλλά και η Tesla πέφτουν μεταξύ του 0,7% και του 2,2%.

Στις 6:24 π.μ, τα e-minis του Dow Jones υποχώρησαν 184 μονάδες, ή κατά 0,54%, τα e-mini του S&P 500 υποχώρησαν κατά 31,75 μονάδες ή 0,79%, και τα e-mini του Nasdaq υποχώρησαν 105,25 μονάδες ή 0,89%.

Οι μετοχές των κινεζικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ όπως η Bilibili Inc, η Alibaba Group Holding Ltd, η JD.com Inc, η Baidu Inc και η Nio Inc σημειώνουν απώλειες μεταξύ 0,4% και 1,7%.

«Η προσοχή στους καταναλωτές συνεχίζεται σήμερα, αν και διαδικτυακά, καθώς ξεκινά η Cyber ​​Monday. Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες στους δρόμους ενάντια στην πολιτική zero covid στην Κίνα υπογραμμίζουν μια σκληρότερη πραγματικότητα που υπονομεύει το κλίμα της αγοράς, τουλάχιστον προς το παρόν», ανέφεραν οι αναλυτές της Rabobank σε σημείωμα τους.

Την Παρασκευή, ο Nasdaq έκλεισε με πτώση, επιβαρυνόμενος από την Apple σε μια υποτονική περίοδο διαπραγμάτευσης για τη Wall Street, η οποία επηρεάστηκε λόγω των εορτών, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις πωλήσεις της Black Friday και τα κρούσματα COVID-19 στην Κίνα.