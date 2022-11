La Stampa: Φαβορί ο Αβραμόπουλος για τη θέση απεσταλμένου της ΕΕ στον Περσικό Κόλπο Η ιταλική εφημερίδα σημειώνει ότι «πάρα πολλές αρνητικές αντιδράσεις προκαλεί η πρόθεση να επιλεγεί ο Ντι Μάιο για τη συγκεκριμένη θέση» H ιταλική εφημερίδα La Stampa σε αναλυτικό της άρθρο αναφέρεται στην υπόθεση διορισμού ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ στις χώρες του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις σε ότι αφορά τη δυνατότητα να επιλεγεί ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Λουίτζι Ντι Μάιο» και τώρα «ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέ Μπορέλ, τραβάει χειρόφρενο». Σε ό,τι αφορά την θέση, δε, η ιταλική εφημερίδα προσθέτει ότι φαβορί είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Παράλληλα, στο άρθρο τονίζεται ότι «η ιταλική κυβέρνηση έχει εκφράσει σκεπτικισμό» σχετικά με τον Ντι Μάιο και ότι «διαμαρτύρονται, τώρα, και οι αραβικές χώρες». Η La Stampa, προσθέτει ότι σύμφωνα με πληροφορίες, «ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός υπέβαλε υποψηφιότητα για την συγκεκριμένη θέση, λίγο πριν την εκπνοή του χρονικού ορίου» και σύμφωνα με μια πηγή της εφημερίδας, μάλιστα, «μετά την λήξη της». Με αναφορά στις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, υπενθυμίζεται ότι μετά την ήττα του Ντι Μάιο στις ιταλικές γενικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, αρχικά ο Μπορέλ είχε αποφασίσει να στηρίξει την υποψηφιότητά του και να τις παρουσιάσει στις κυβερνήσεις των χωρών μελών. «Η χιονοστιβάδα, όμως, αρνητικών αντιδράσεων φαίνεται ότι έπεισε τον Μπορέλ να κάνει βήμα πίσω, ή τουλάχιστον να μην κάνει άλλα βήματα προς το εμπρός, αφήνοντας την καυτή πατάτα στα χέρια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων». Η La Stampa γράφει ότι η υποψηφιότητα του Ντι Μάιο δεν στηρίζεται από την κυβέρνηση Μελόνι και ότι ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε ότι «πρόκειται για υποψηφιότητα που προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση». Παράλληλα, ευρωβουλευτές της Λέγκα, είχαν ζητήσει από τον Μπορέλ να εξηγήσει τους λόγους της προτίμησής του. «Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, όμως, ανησύχησε, κυρίως, λόγω των διεθνών αντιδράσεων» εξηγεί το άρθρο. Στο θέμα αναφέρθηκαν με σκεπτικισμό η γαλλική εφημερίδα Le Μοnde και η βρετανική εφημερίδα The Guardian αλλά, πάνω απ’ όλα, αντιδράσεις εκφράστηκαν απευθείας από τον Περσικό Κόλπο. Όπως δήλωσε στην La Stampa o Mοχάμεντ Μπαχαρόον, επικεφαλής του έγκυρου Think tank «B’huth», το οποίο βρίσκεται στο Ντουμπάι «ως υπουργός Εξωτερικών, ο Ντι Μάιο κατάφερε να ρίξει στο ναδίρ τις σχέσεις της Ιταλίας με την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα». Η αναφορά, όπως αποσαφηνίζεται, «είναι στο εμπάργκο της Ιταλίας στην πώληση όπλων στις δυο αυτές χώρες, το οποίο αποφασίσθηκε από την κυβέρνηση Ντράγκι τον Ιανουάριο του 2021 (αφού η προηγούμενη κυβέρνηση Κόντε είχε ήδη σταματήσει τις πωλήσεις), ενώ επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών της Ρώμης ήταν ο Ντι Μάιο. Μια απόφαση που η Ιταλία πήρε πίσω, μετά από τις διαμαρτυρίες των δυο χωρών». Σύμφωνα με τον Μπαχαρόον, «η επιλογή ενός προσώπου αυτού του είδους, για θέση που θα έπρεπε να βελτιώσει τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες του Κόλπου, προκαλεί αρκετό γέλωτα», «Μια απόφαση η οποία έμοιαζε να έχει ήδη ληφθεί, τώρα “κόλλησε” και ο Μπορέλ ψάχνει διέξοδο», αποκαλύπτει διπλωματική πηγή στην εφημερίδα του Τορίνο. Η οποία πληροφορεί τους αναγνώστες της ότι «τυπικά, ο Μπορέλ θα έπρεπε να προτείνει ένα όνομα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο στην συνέχεια, με την σειρά του πρέπει να το εγκρίνει με ενισχυμένη πλειοψηφία». Υπάρχουν, όμως, δυο προβλήματα: «η λύση αυτή, θα έβαζε την ιταλική κυβέρνηση σε δύσκολη θέση, διότι, θεωρητικά, η επιλογή ενός Ιταλού θα μπορούσε να εγκριθεί με την αντίθετη ψήφο της κυβέρνησης στην Ρώμης». Από την άλλη, «σε περίπτωση απόρριψης της υποψηφιότητας, θα αποτελούσε ήττα για τον ίδιο τον Μπορέλ». Ο Ισπανός ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, κατά συνέπεια- σύμφωνα με την La Stampa- φέρεται να μελετά λύση, βάσει της οποίας η συγκεκριμένη επιλογή να γίνει από τις κυβερνήσεις. Μια επιλογή ανάμεσα στους τέσσερις υποψήφιους που έφτασαν στην τελική αυτή φάση». «Εκτός από τον Ντι Μάιο, παραμένουν εντός παιχνιδιού ο Κύπριος πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην ευρωπαίος επίτροπος Μάρκος Κυπριανού, ο Σλοβάκος πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιαν Κούμπις και ο Έλληνας πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα με πολλές πηγές, δείχνει να είναι φαβορί» γράφει η ιταλική εφημερίδα. Σειρά ιταλικών μέσων ενημέρωσης, τέλος, έχει υπογραμμίσει ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί, αλλά ότι από την πρώτη στιγμή, πολλές διπλωματικές πηγές τον θεωρούσαν «φαβορί» για την συγκεκριμένη θέση. Ειδήσεις σήμερα Μητσοτάκης: Μετά τις εκλογές αναμένω μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας «Κιβωτός του Κόσμου»: Οι δωρεές και τα πλεονάσματα – Πολυτελή ΙΧ, «υπηρέτες» και… χαρτζιλίκια Θεσσαλονίκη: «Η Εμμανουέλα ήταν και θα συνεχίσει να είναι μοναδική» λέει η μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας BEST OF NETWORK 28.11.2022, 19:21 28.11.2022, 19:26 28.11.2022, 15:30 28.11.2022, 23:01 28.11.2022, 22:59 28.11.2022, 16:33

