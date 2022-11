O Μητσοτάκης στο Λονδίνο: Tea time με τον Κάρολο και Roadshow στο City Στη ατζέντα της συνάντησης η αναμόρφωση του Τατοΐου στα πρότυπα του Dumfries House -Ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη Γιώργος Ευγενίδης 28.11.2022, 06:49 Μπορεί ο χρόνος των εκλογών να έρχεται εγγύτερα και τα ταξίδια στο «καλαντάρι» του πρωθυπουργού να μειώνονται δραστικά από τις αρχές του νέου έτους, καθώς η προσοχή θα στρέφεται στα εγχώρια τεκταινόμενα και στις περιοδείες εσωτερικού, μέχρι τότε, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει ορισμένες σημαντικές εκκρεμότητες, αρχής γενομένης από το πλούσιο σε πρόγραμμα ταξίδι του στο Λονδίνο, στο οποίο δεσπόζει το ιδιωτικό του ραντεβού με τον βασιλιά Κάρολο, με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί θερμή προσωπική σχέση. Οπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», το ραντεβού του κ. Μητσοτάκη με τον νέο βασιλιά της Αγγλίας θα γίνει σήμερα στις 19.00 (ώρα Ελλάδος), στο κάστρο του Γουίνδσορ, όπου ο βασιλιάς υποδέχεται prive αρκετούς καλεσμένους του. Τεχνικά, η συνάντηση θεωρείται υπέρβαση πρωτοκόλλου, με δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ομόλογος του βασιλιά, ο οποίος έχει ευθεία αντιστοιχία με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Οι δύο άνδρες, όμως, έχουν έρθει πιο κοντά τα τελευταία χρόνια, με όχημα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει δείξει ο πρωθυπουργός για το Dumfries House στη Σκωτία, το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο για το project ανάπλασης του Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου που είναι σε πλήρη εξέλιξη. O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βασιλιά της Αγγλίας Κάρολο σε παλαιότερη συνάντησή τους στο Dumfries House στη Σκωτία Αυτό συνδυαστικά με το ενδιαφέρον του κ. Μητσοτάκη για τα θέματα περιβάλλοντος που ήταν στην προμετωπίδα της ατζέντας του Καρόλου όλα τα προηγούμενα χρόνια και στον πυρήνα της αποστολής του ιδρύματός του The Prince’s Trust έχουν ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας σε προσωπικό επίπεδο. Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μη συναντά σε αυτή την επίσκεψή του τον νέο Βρετανό ομόλογό του Ρίσι Σούνακ, με δεδομένες και τις έντονες αναταράξεις στη βρετανική οικονομία, θα έχει, όμως, την ευκαιρία να τα πει με τον Βρετανό μονάρχη με το καθιερωμένο… τσάι, καθώς η ώρα της συνάντησης είναι το καθιερωμένο tea time για τους Βρετανούς. Έργο πρότυπο Τομή στη σχέση των δύο ανδρών ήταν η ξενάγηση που έκανε ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Απρίλιο στην έπαυλη Dumfries House στη Σκωτία, με τον κ. Μητσοτάκη να επισκέπτεται τόσο το ιστορικό κτίριο όσο και το κτήμα. Στο επίκεντρο της τότε συνάντησης είχε βρεθεί η ολιστική στρατηγική που είχε εφαρμόσει το Ιδρυμα του Καρόλου για την αποκατάσταση της έπαυλης και του κτήματος που το περιβάλλει, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και άλλων δράσεων και την ανάδειξη του κτήματος σε πράσινο τοπόσημο, που είναι ανοιχτό στους πολίτες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία. Η συνάντηση εκείνη είχε επικεντρωθεί στα σχέδια της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Τατοΐου, για την οποία ο Κάρολος έχει εκδηλώσει προσωπικό ενδιαφέρον. Τα του Τατοΐου, άλλωστε, είχαν τεθεί και στην επίσκεψη του Καρόλου στην Ελλάδα πέρυσι τον Μάρτιο, για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Δίνοντας έμφαση στη σύνδεση με τη φύση, το Ιδρυμα του Πρίγκιπα (The Prince’s Trust) υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές στο Dumfries, προσφέροντας προγράμματα που εστιάζουν στον σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, στα οποία περιλαμβάνονται μαθήματα για πρακτικές αειφορίας, την παραγωγή τροφής και για την κηπουρική. Ο πρωθυπουργός τότε είχε επισημάνει ότι στόχος του είναι η ανάλογη ανάδειξη του κτήματος και των εγκαταστάσεων του Τατοΐου. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, ήδη εκτελούνται ή έχουν δρομολογηθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ σε πρώτη φάση, για τα οποία θα αξιοποιηθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και ιδιωτικές δωρεές. Με βάση τον προγραμματισμό και αν δεν έχουμε ανατροπή στα χρονοδιαγράμματα, ο πρώτος κύκλος εργασιών στο Τατόι είναι προγραμματισμένος να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2025. Το Dumfries House, πάντως, θεωρείται υπόδειγμα για αντίστοιχα κτήματα που βαίνουν προς αξιοποίηση. Εν προκειμένω, το συγκεκριμένο κτήμα είναι μια κιβωτός πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς το μεγαλοπρεπές και τεραστίων διαστάσεων κεντρικό οίκημα, η κατοικία αυτή καθαυτή της δυναστείας των ευγενών, οι οποίοι έζησαν εκεί από το 1759 έως το 1993, σχεδιάστηκε από τρεις κορυφαίους αρχιτέκτονες του 18ου αιώνα, τους αδελφούς Ρόμπερτ, Τζον και Τζέιμς Ανταμ. Παράλληλα, είναι εξοπλισμένο με ανεκτίμητης αξίας χειροποίητα έπιπλα από ξύλο, εξ ου και η κυρίως κατοικία διατηρείται σήμερα ως επισκέψιμο μουσείο. Το Dumfries House, παράλληλα, όπως θα μπορούσε και το Τατόι, λειτουργεί και ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, καθώς δίνει δουλειά σε εκατοντάδες ντόπιους, ενώ λειτουργεί και ως πόλος έλξης για πολλούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο και όχι μόνο από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτός είναι ο «οδηγός» και για το κτήμα του Τατοΐου, για το οποίο προβλέπεται η αποκατάσταση πολλών κτισμάτων και εκτάσεων, όπως το παλιό ανάκτορο, οι ανακτορικοί κήποι, τα μαγειρεία, ο στάβλος και το νέο βουστάσιο, καθώς επίσης και η αποκατάσταση-συντήρηση περίπου 50.000 κινητών αντικειμένων και η ψηφιοποίηση-συντήρηση περίπου 10.000 εγγράφων. Το Δημόσιο αποκαθιστά και διαχειρίζεται 32 κτίρια, ενώ προς αξιοποίηση σε ιδιώτες-επενδυτές μπορεί να διατεθούν 22 κτίρια. Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης υποδομές λειτουργικότητας σε έκταση 670 στρεμμάτων. Παράλληλα, εκπονούνται ήδη οι αναγκαίες περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές μελέτες, ενώ υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση δημόσιων μέσων μεταφοράς και οδικών αξόνων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους χώρους του Τατοΐου. Τέλος, μένει να φανεί αν στη συζήτηση του κ. Μητσοτάκη με τον βασιλιά Κάρολο θα τεθεί το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με τον πρωθυπουργό να εκτιμά ότι το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο για την επιστροφή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, με δεδομένη και τη διάθεση της βρετανικής κοινής γνώμης. Πάντως, τα τελευταία χρόνια, καμία βρετανική κυβέρνηση δεν έκανε ένα πιο ουσιαστικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Ραντεβού με τους επενδυτές Πέραν της συζήτησης με τον πρίγκιπα Κάρολο, πάντως, η ταμπακιέρα της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στη βρετανική πρωτεύουσα είναι η συμμετοχή του στο Roadshow που διοργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley. Eίναι το πρώτο διά ζώσης τέτοιο συνέδριο από την προ πανδημίας εποχή για δύο μέρες αφιερωμένες στην Ελλάδα και στις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος και του θετικού momentum για την ελληνική οικονομία είναι ότι θα μετάσχουν περί τους 240 επενδυτές, ενώ η λίστα των συμμετεχόντων συνεχώς διευρύνεται. Στο Συνέδριο έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 300 συναντήσεις επενδυτών. Οπως μεταδίδουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός θα αναδείξει την Ελλάδα ως προορισμό «που βρίσκεται στο ραντάρ διεθνούς φήμης επενδυτών, ως χώρα που έχει αφήσει πίσω της τις ημέρες της επιτήρησης και της εποπτείας και πλέον πετυχαίνει υψηλούς αριθμούς ανάπτυξης τηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία, ως ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή σε μια γεωπολιτική περίοδο γεμάτη αβεβαιότητες». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του Οικονομικού του Γραφείου Αλέξη Πατέλη, θα έχει συναντήσεις με σημαντικούς επενδυτές που είτε έχουν επενδύσει είτε ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να να μιλήσει για τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, στο οποίο, ωστόσο, έχει καταφέρει να μειώσει την ανεργία, να αυξήσει το ΑΕΠ της, να διπλασιάσει τις εξαγωγές και να συνεχίζει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τη χώρα και διαμορφώνουν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον σε μια κρίσιμη συγκυρία. Τον πρωθυπουργό θα παρουσιάσει ο επικεφαλής της Morgan Stanley International Φρανκ Πέτιτγκας, με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και συζήτηση για την Ελλάδα, τις επιδόσεις της οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις. Στο Roadshow, πάντως, θα συμμετάσχουν και κορυφαία στελέχη ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων. Μετά τον πρωθυπουργό τον λόγο ενώπιον των επενδυτών θα λάβουν οι CEO των ελληνικών τραπεζών Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) και Παύλος Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα), ενώ νωρίς το απόγευμα ακολουθεί συζήτηση του κ. Πατέλη με τον πρόεδρο του Χ.Α. Γιάννο Κοντόπουλο. Στη λίστα των εταιρειών που θα συμμετέχουν στο Greek Investment Conference εντάσσονται, πέραν των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι εισηγημένες Mytilineos, ΟΠΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛ.ΠΕ., ΟΤΕ, Motor Oil, ΟΛΠ, ΔΕΗ, Sarantis, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, TITAN, VIOHALCO, ΑΔΜΗΕ, Aegean, ΕΧΑΕ, Autohellas, ΕΥΔΑΠ, Cenergy, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Intracom, Intralot, Lamda Development και η μη εισηγμένη εταιρεία Noval Properties ΑΕΕΑΠ. Χθες το βράδυ, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης είχε και «εκλογικό» ραντεβού, καθώς μίλησε σε στελέχη της Ν.Δ. στο Λονδίνο, όπου το κυβερνών κόμμα διατηρεί μία από τις πιο ζωηρές οργανώσεις εξωτερικού, με δεδομένο ότι οι κάλπες πλέον απέχουν λίγους μήνες. Ειδήσεις σήμερα Διασωληνωμένος 5χρονος από φωτιά στον Κολωνό – Κατέθεσε ο πατέρας του Βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα – Πού αναμένονται χιόνια Σε «μπελάδες» Γερμανία και Βέλγιο, τέλος ο Καναδάς – Δείτε τα 10 γκολ της 8ης ημέρας του Μουντιάλ Γιώργος Ευγενίδης 28.11.2022, 06:49 BEST OF NETWORK 27.11.2022, 14:52 27.11.2022, 16:46 16.11.2022, 18:04 27.11.2022, 21:47 27.11.2022, 21:48 27.11.2022, 15:48

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )