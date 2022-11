Sozcu: Αγοράζουμε αεροσυμπιεστές… «Made in Greece» Η τουρκική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα κατηγορεί το υπουργείο Εσωτερικών για τις προδιαγραφές προμήθειας οκτώ αεροσυμπιεστών υψηλής πίεσης, για την ανάγκη των υποβρύχιων ομάδων έρευνας και διάσωσης της Γενικής Διοίκησης Χωροφυλακής Παναγιώτης Σαββίδης 28.11.2022, 09:14 Με κεντρικό πρωτοσέλιδο τίτλο: «Έβαλαν όρο να προμηθευτούν “ελληνικής κατασκευής” στον διαγωνισμό» η τουρκική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Sozcu κατηγορεί το υπουργείο Εσωτερικών για τις προδιαγραφές προμήθειας οκτώ αεροσυμπιεστών υψηλής πίεσης, για την ανάγκη των υποβρύχιων ομάδων έρευνας και διάσωσης της Γενικής Διοίκησης Χωροφυλακής. «Ο όρος: «Μade in Greece» περιλαμβάνεται στην προδιαγραφή του διαγωνισμού για οκτώ αεροσυμπιεστές υψηλής πίεσης που θα χρησιμοποιηθούν από τους καταδρομείς SAT» σχολιάζει το δημοσίευμα, λέγοντας πως ο διαγωνισμός «φωτογραφίζει» ευθέως το μοντέλο των συγκεκριμένων αεροσυμπιεστών που στην προκειμένη περίπτωση είναι ελληνικής κατασκευής. «Ο ελληνικής κατασκευής αεροσυμπιεστής Paramina, που περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού, δεν έχει αντιπροσωπεία και σέρβις στην Τουρκία. Η διεύθυνση της εταιρείας φαίνεται επίσης να είναι η περιφέρεια Αττικής κοντά στην Αθήνα» γράφει το δημοσίευμα, κάνοντας γνωστό πως Τούρκοι επιχειρηματίες με ίδιο αντικείμενο (αεροσυμπιεστές) κατέθεσαν ένσταση προς το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα ο επιχειρηματίας Μουράτ Αλισίρογλου, δήλωσε στην εφημερίδα πως «σοκαρίστηκε» όταν είδε το συγκεκριμένο όρο στον διαγωνισμό, που -σύμφωνα με τον ίδιο- ενισχύει την Ελλάδα με την οποία : «είμαστε στο χείλος του πολέμου» όπως δήλωσε. Ο ίδιος επικαλέστηκε λόγους «εθνικής ασφάλειας» αν τελικά προμηθευτεί το υπουργείο Εσωτερικών αεροσυμπιεστές από την χώρα μας. Ειδήσεις σήμερα Κρίσιμες ώρες για τον 5χρονο μετά τη φωτιά στον Κολωνό – Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας του Μητέρα στο Μπρονξ δολοφόνησε τα δύο της παιδιά και τα έκρυψε στην μπανιέρα Εκκενώθηκε κατάληψη μετά από 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη – Τέσσερις συλλήψεις Παναγιώτης Σαββίδης 28.11.2022, 09:14 BEST OF NETWORK 27.11.2022, 14:52 28.11.2022, 07:26 16.11.2022, 18:04 28.11.2022, 09:02 28.11.2022, 09:00 27.11.2022, 19:00

