Ανδρουλάκης: «Δοκιμάζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κανείς να μην μείνει πίσω»

«Το τρίπτυχο ‘οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και προστασία περιβάλλοντος’ οφείλει να αποτελέσει τη βάση για το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που έχει ανάγκη η χώρα, η Ευρώπη, ο κόσμος. Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται εκ μέρους του κράτους ξεκάθαρους και ισότιμους κανόνες για όλους τους επιχειρηματίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκδήλωση απονομής των βραβείων «Βιώσιμης, Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» του Εμπορικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι έχουν κουράσει τη χώρα τα πελατειακά δίκτυα, τα ευνοούμενα συμφέροντα και οι συνεχείς απευθείας αναθέσεις καθώς και η προνομιακή πρόσβαση σε χρηματοδότηση μόνο σε λίγους. «Όλα αυτά εμποδίζουν τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και τη δημιουργικότητά τους», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τόνισε: «Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, στην οποία νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται, οφείλουμε να έχουμε την αναγκαία πολιτική βούληση – και το σχέδιο – για να κατανείμουμε με δίκαιο τρόπο τα βάρη των κρίσεων. Να δώσουμε ξανά σιγουριά στην κοινωνία ότι κανείς δεν μένει πίσω». Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «έτσι μόνο θα προσφέρουμε όραμα και ρεαλιστική προοπτική στις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, για να σχεδιάσουν ένα μέλλον με ασφάλεια και αισιοδοξία». Επεσήμανε πώς σε μια εποχή που οι εργασιακές σχέσεις δοκιμάζονται, η ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζόμενων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Σημείωσε πώς στόχος είναι η διαμόρφωση μιας οικονομίας που θα παράγει περισσότερο πλούτο, ποιοτικότερο πλούτο που θα διανέμεται δικαιότερα, καθώς η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί και αναπτυξιακή προϋπόθεση, εκτός από ηθική δέσμευση. Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι από τον Απρίλιο του 2022 και ύστερα, η απώλεια της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στο 19%, γεγονός που υπονομεύει όλο τον κύκλο της οικονομίας και τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, η βιώσιμη επιχειρηματικότητα συνδέεται άρρηκτα με τη δίκαιη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας», ανέφερε και άφησε αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. «Από τον Αύγουστο επισημάναμε ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ότι η υπουργική απόφαση του κ. Σκρέκα που πέρασε βιαστικά παραμονή Δεκαπενταύγουστου, αντιμετωπίζει με όρους πελατειακούς τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τα επόμενα χρόνια, υποθηκεύοντας το ενεργειακό μέλλον της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. Εξήγησε τη θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον τομέα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους και της αύξησης του κόστους δανεισμού, λέγοντας ότι «η προηγούμενη κυβέρνηση άνοιξε την πόρτα στα funds και η σημερινή κυβέρνηση έκλεισε την πόρτα στην προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως ίσχυε με το νόμο του 2010». Επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τρία ακόμα μέτρα: 1) Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη σε εφορία-ΕΦΚΑ, με κίνητρα για όσους τηρούν τη ρύθμιση (30% μείωση του συνολικού χρέους). 2) Κίνητρα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με έμφαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οι Πορτογάλοι επί παραδείγματι έφτιαξαν έναν ειδικό χρηματοδοτικό φορέα για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα έχουν υπογραφεί σαράντα μία συμβάσεις ύψους 824 εκατομμυρίων. Tο Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να είναι άλλη μία χαμένη ευκαιρία. Η Ευρώπη έκανε αυτόν το μηχανισμό για να στηρίξει αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και όχι εκείνους που θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς να δανειστούν, αλλά απλά δανείζονται με χαμηλότερο επιτόκιο. 3) Βελτίωση των προτεινόμενων όρων αμοιβαίου διακανονισμού μεταξύ τράπεζας και οφειλέτη με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δόσεων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η δυσμενής οικονομική συγκυρία και η συνακόλουθη έλλειψη ρευστότητας, αλλά και να τηρείται η ρύθμιση. Ειδήσεις σήμερα Μητσοτάκης: Μετά τις εκλογές αναμένω μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας «Κιβωτός του Κόσμου»: Οι δωρεές και τα πλεονάσματα – Πολυτελή ΙΧ, «υπηρέτες» και… χαρτζιλίκια Θεσσαλονίκη: «Η Εμμανουέλα ήταν και θα συνεχίσει να είναι μοναδική» λέει η μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας

