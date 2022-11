Απάντηση Οικονόμου σε Τσίπρα: Επιζητεί το θέαμα και όχι την ουσία για τις παρακολουθήσεις «Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγει όλους τους ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς για την υπόθεση – Ας κάνει υπομονή, θα πάρει όλες τις απαντήσεις» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τη νέα ερώτηση που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για τις παρακολουθήσεις. Ο κ. Οικονόμου αναφέρει στην απάντηση του ότι ο πρωθυπουργός θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη θωράκιση απέναντι στα κακόβουλα λογισμικά. Αναλυτικά η απάντηση του κ. Οικονόμου «Παρότι η Κυβέρνηση έχει δρομολογήσει, εδώ και καιρό, τη διερεύνηση των καταγγελιών σχετικά με τα λογισμικά παρακολούθησης και συνδράμει το έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης ώστε η έρευνα να προχωρά γοργά, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει μονότονα την ίδια τακτική. Προσπαθεί -παίρνοντας κάθε εβδομάδα τη σκυτάλη από τον δημοσιογραφικό του βραχίονα – να δημιουργήσει εντυπώσεις, αναπαράγοντας ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και επιζητώντας το θέαμα και όχι την ουσία. Να είναι σίγουρος ότι όλες οι απαντήσεις θα δοθούν όταν ολοκληρωθούν οι θεσμικές διαδικασίες, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και για όλο το διάστημα δράσης των λογισμικών αυτών στην Ελλάδα. Όσον αναφορά την αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό στο Κοινοβούλιο, ας κάνει λίγο υπομονή. Σύντομα ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη θωράκιση απέναντι στα κακόβουλα λογισμικά και την αντιμετώπιση διαχρονικών παθογενειών στο κομμάτι των υπηρεσιών ασφαλείας. Θεσμικά, υπεύθυνα, συγκροτημένα, τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα». Ειδήσεις σήμερα Μητσοτάκης: Μετά τις εκλογές αναμένω μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας «Κιβωτός του Κόσμου»: Οι δωρεές και τα πλεονάσματα – Πολυτελή ΙΧ, «υπηρέτες» και… χαρτζιλίκια Θεσσαλονίκη: «Η Εμμανουέλα ήταν και θα συνεχίσει να είναι μοναδική» λέει η μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας BEST OF NETWORK 28.11.2022, 19:21 28.11.2022, 19:26 28.11.2022, 15:30 28.11.2022, 23:01 28.11.2022, 22:59 28.11.2022, 16:33

