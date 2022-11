Βουλή: Νέα ερώτηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για τις παρακολουθήσεις

Επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό κατέθεσε ο Αλεξης Τσίπρας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Πρόκειται για την τέταρτη ερώτηση που καταθέτει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα. Η ερώτηση εχει ως εξης: «Εδώ και τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες αρνείστε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και επιμένετε να μην απαντάτε, ως οφείλετε, σε τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις που σας έχω καταθέσει για το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών. Πρόκειται πλέον για πρωτοφανή πρακτική, καθώς κανείς Πρωθυπουργός στο παρελθόν, δεν έχει επιδείξει τέτοια απαξίωση του Κοινοβουλίου, ενώ σοβεί ένα σκάνδαλο που βάλλει ευθέως κατά των θεσμών και πλήττει τον ίδιο τον πυρήνα του Πολιτεύματος. Την πρώτη εβδομάδα αρνηθήκατε να απαντήσετε για το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές με ενεργό το παρακρατικό κέντρο που διενεργεί παρακολουθήσεις. Τη δεύτερη εβδομάδα αρνηθήκατε να απαντήσετε για το ενδεχόμενο κάποιοι από όσους έχει αποκαλυφθεί πως παρακολουθούνταν με το Predator, να έχουν τεθεί και σε ταυτόχρονη επίσημη επισύνδεση από την ΕΥΠ. Την τρίτη εβδομάδα αρνηθήκατε να απαντήσετε για το εάν μπορείτε να δεσμευθείτε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι κανένας υπουργός της κυβέρνησής σας, κανένας γενικός γραμματέας, βουλευτής ή ευρωβουλευτής και κανένας δημοσιογράφος από τις λίστες που έχουν δημοσιευθεί, δεν είχε παράλληλα με το παράνομο λογισμικό Predator, τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ. Και την τέταρτη εβδομάδα αρνηθήκατε να απαντήσετε στο ερώτημα εάν θα δώσετε στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία των αστυνομικών που είχατε μεταθέσει στην ΕΥΠ για να λειτουργούν το Predator, καθώς και έξι σημαίνοντα πρόσωπα του δημόσιου βίου βρίσκονταν σε παρακολούθηση και από την ΕΥΠ εκτός από το Predator. Στο διάστημα αυτό των τεσσάρων εβδομάδων που αρνείστε τον αυτονόητο κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχετε βρει ωστόσο άπλετο χρόνο για προεκλογικού τύπου εκδηλώσεις και κομματικές φιέστες σε προστατευμένο περιβάλλον και επιδίδεστε σε πρωτοφανείς διχαστικές επιθέσεις κατά των πολιτικών σας αντιπάλων, αλλά χρόνο για να επιτελέσετε τον θεσμικό σας ρόλο και να απαντήσετε επιτέλους στα κρίσιμα ερωτήματα για το σκάνδαλο των υποκλοπών στη Βουλή, δεν έχετε βρει εδώ και έναν μήνα. Είναι πλέον σαφές ότι κρύβεστε από τη Βουλή γιατί είστε ένοχος. Είστε ο ιθύνων νους που έστησε τον παρακρατικό μηχανισμό και έδινε τις εντολές για τις παρακολουθήσεις είτε μέσω επίσημων επισυνδέσεων της ΕΥΠ είτε μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator. Και κρύβεστε ακριβώς γιατί δεν έχετε καμία πειστική απάντηση να δώσετε. Ωστόσο, παρά την πρωτοφανή άρνησή σας να απαντήσετε στα επίμονα ερωτήματα στη Βουλή, και νέες αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας από την εφημερίδα «Documento» στις 27/12, δυστυχώς επιβεβαιώνουν την ανησυχία μας ότι έχει πληγεί ο πυρήνας της δημοκρατικής λειτουργίας του Πολιτεύματος. Διότι εκτός από τους πολιτικούς σας αντιπάλους, συνεργάτες, υπουργούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους που διαχειρίζονταν μεγάλα κονδύλια και κοινοτικούς πόρους, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες, τα νέα δημοσιεύματα αποκαλύπτουν ότι παρακολουθούσατε μέχρι και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ και εδώ και σχεδόν τρεις µήνες Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Καραµαλάκη, την εισαγγελέα της ΕΥΠ, κα Βλάχου, καθώς και τον οικονομικό Εισαγγελέα, κ. Χρήστο Μπαρδάκη που χειρίζεται σημαντικές υποθέσεις οικονομικής διαφθοράς. Δεδομένου ότι την ώρα που κρύβεστε και μιλάτε για μυθεύματα, το έγκυρο δικαστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή» αποκάλυπτε στο χθεσινό της φύλλο ότι οι εισαγγελικές αρχές «έχουν σχηματίσει βεβαιότητα για την αποκάλυψη και στοιχειοθέτηση των παράνομων παρακολουθήσεων». Δεδομένου ότι ούτε ένας εκ των υπουργών σας που φέρονται να είχαν προσβληθεί με Predator, δεν έχει τολμήσει να αμφισβητήσει τις αποκαλύψεις αλλά ούτε και να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά των δημοσιογράφων που τις έκαναν. Δεδομένου ότι ΕΥΠ και Predator λειτουργούσαν από κοινού, με τη συνδρομή αποσπασμένων αστυνομικών, για το ίδιο ακριβώς κέντρο που δεν είναι άλλο από το πρωθυπουργικό γραφείο. Δεδομένου, τέλος, ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις για τη παρακολούθηση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ και εισαγγελικών λειτουργών βάλλουν ευθέως κατά των θεσμών της χώρας και πλήττουν τον πυρήνα του πολιτεύματος. Ερωτάται ο πρωθυπουργός: 1. Θα βρείτε το θάρρος να έρθετε στη Βουλή και να διαψεύσετε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι το παρακρατικό κέντρο που είχε στηθεί στο πρωθυπουργικό σας γραφείο παρακολουθούσε την Εισαγγελέα της ΕΥΠ, τον οικονομικό εισαγγελέα και τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ; 2. Σκοπεύετε να απευθυνθείτε είτε στην ΑΔΑΕ είτε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προκειμένου να απαντήσουν, κατόπιν ελέγχου στα αρχεία τους, εάν τα πρόσωπα που έχει δημοσιευθεί ότι αποτελούσαν στόχους του παρακρατικού μηχανισμού που στήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν και επισήμως «επισυνδεδεμένοι» με εντολή της ΕΥΠ;» Ειδήσεις σήμεραΗ θυρίδα της πρεσβυτέρας, τα πολυτελή ΙΧ, οι… υπηρέτες και τα… χαρτζιλίκια της «Κιβωτού» Σε προ Covid επίπεδα ο αριθμός των επιβατών στα αεροδρόμια των ΗΠΑ HumanRights360: Πώς €210.000 πήγαν στην τσέπη του ιδρυτή της ΜΚΟ, αντί για τους πρόσφυγεςΣτο Κίεβο επτά Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών – «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στρατιωτικά»

