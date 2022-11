Δένδιας: Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα Ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο Βουκουρέστι για τη Σύνοδο υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ – Εξέφρασε τη στήριξή του στην Ουκρανίια και την αντίθεσή του «σε κάθε αναθεωρητισμό» Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, που βρέθηκε στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. «Η ελληνική θέση στην υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι σαφής», επεσήμανε ο κ. Δένδιας προσερχόμενος στη Σύνοδο. «Κατ’ αρχήν, στηρίζουμε την Ουκρανία. Αλλά γενικότερα, είμαστε απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό. Και οι πάγιες αρχές μας είναι η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και η προστασία της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών». «Το συμπέρασμα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι σαφές: Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα», τόνισε. Παράλληλα, καλωσόρισε στην ΝΑΤΟϊκή οικογένεια τη Σουηδία και τη Φινλανδία, χώρες των οποίων οι υπουργοί Εξωτερικών μετέχουν στη σύνοδο. Η Ελλάδα, υπενθύμισε, έχει ψηφίσει τα πρωτόκολλα εισδοχής τους στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Ειδήσεις σήμερα: BEST OF NETWORK 29.11.2022, 12:15 29.11.2022, 14:28 29.11.2022, 11:16 29.11.2022, 11:23 29.11.2022, 14:11 29.11.2022, 13:00

