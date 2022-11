Δημοσκόπηση Marc: 8 μονάδες μπροστά η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σαφές προβάδισμα 8 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας MARC που παρουσιάστηκε απόψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 32%, ο ΣΥΡΙΖΑ 24%, το ΠΑΣΟΚ 11,3%, το ΚΚΕ 5,6%, η Ελληνική Λύση 4,1% και το ΜέΡΑ25 3%. Να σημειωθεί ότι στην μέτρηση του Οκτωβρίου και του Σεπτεμβρίου, η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 8,7%. Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μεγάλο προβάδισμα έναντι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 47,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 34,3% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας 33,7%. Στο κρας τεστ των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα, πρώτος είναι ο πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά έναντι του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τις επιμέρους πολιτικές: Από την καλύτερη αντιμετώπηση των προβλημάτων και της τουρκικής προκλητικότητας μέχρι τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και την εγκληματικότητα. Η πλειονότητα των πολιτών προτιμά κυβέρνηση με τη ΝΔ αυτοδύναμη (31,3%) έναντι 14,% που προτιμά αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ. Στο πιο εξειδικευμένο ερώτημα, οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 47,1% ότι προτιμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ έναντι 43,6% που προτιμά συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜΕΡΑ25. Tο 44,2% πιστεύει ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σήμερα στην κυβέρνηση τα πράγματα θα ήταν «χειρότερα». Το 29,4% απαντά «περίπου τα ίδια» και το 22% υποστηρίζει πως θα ήταν «καλύτερα». Η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών εκφράζεται για την ακρίβεια με συντριπτικό ποσοστό (83%) και ακολουθούν τα ελληνοτουρκικά (43.4%), η εγκληματικότητα (39,4%) ο πόλεμος στην Ουκρανία (24,9%) και για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με 16,1%. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Εύβοια: Οι δύο λόγοι που προβληματίζουν τους επιστήμονες μετά τα 4,8 Ρίχτερ Θεσσαλονίκη: Μοιράζει δώρα ζωής η 21χρονη φοιτήτρια που σκότωσε ο 26χρονος Αλβανός Μουντιάλ 2022: Τα ματς θρίλερ που έρχονται – Ποιοι προκρίθηκαν, ποιοι κινδυνεύουν

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )