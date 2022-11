Ελληνοτουρκικά: «Εργαλειοποιούν» για μία ακόμη φορά τη μειονότητα, Ερντογάν και τουρκόφρονες στην Θράκη

Την «εργαλειοποίηση» της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη, επιχειρεί για μία ακόμη φορά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Παραβλέποντας τα όσα ορίζει ρητά η Συνθήκη της Λωζάνης, και ανασύροντας από το παρελθόν το ρόλο του προστάτη των απανταχού μουσουλμάνων, ο Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα για «παράνομες πρακτικές» κατά της «τουρκικής» μειονότητας στην Θράκη, καλώντας μάλιστα τον ισλαμικό κόσμο σε δράση. «Οι θρησκευτικοί ηγέτες των αδελφών μας στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται. Κατάσχονται οι περιουσίες των βακουφιών τους. Δεν επιτρέπεται να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα. Οι ταυτότητες τους αρνούνται. Ο ισλαμικός κόσμος δεν πρέπει πλέον να είναι θεατής στις διώξεις των αδελφών μας στην Ελλάδα» δήλωσε προκλητικά ο Τούρκος πρόεδρος, από το βήμα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Συνάντηση Μητσοτάκη με μαθητές μειονοτικών σχολείων Η τοποθέτηση Ερντογάν ακολούθησε της συνάντησης που είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την περασμένη Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου, με μαθητές και μαθήτριες μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων της Ροδόπης, διαψεύδοντας τους κατά καιρούς ισχυρισμούς της Άγκυρας για μη καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας στην Θράκη. Ενόχληση προκάλεσε σε Άγκυρα και τουρκόφρονες της μειονότητας η αναφορά στο Δ.Τ. του Γραφείου του Πρωθυπουργού, για: «συνάντηση με Πομάκους μαθητές, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας». Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει το μειονοτικό κόμμα ΚΙΕΦ/DEB, που διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής, σε ανακοίνωση που κάνει λόγο για «μία ακόμη ατυχής δήλωση για την «τουρκική» μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης». pic.twitter.com/d2ebosrMGk — DEB / ΚΙΕΦ / FEP (@DebPartisi) November 26, 2022 «Ελπίζαμε ότι τα παιδιά μας δεν θα βιώσουν τα συναισθήματα των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης που έχουμε βιώσει ως μειονότητα μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια απελπιστήκαμε με το δελτίο τύπου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την υποδοχή. Μας οδήγησε σε απογοήτευση η αναγνώριση των παιδιών μας (…) που κατονόμασε τους μαθητές της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας ως πομάκου» αναφέρει προκλητικά η ανακοίνωση, συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο: «Επίσης είναι αξιοπερίεργη η στάση να ονομάζεται το τουρκικό πρόγραμμα σπουδών ως μειονοτικό. Η μητρική γλώσσα της μειονότητας είναι η τουρκική. Επομένως, το πρόγραμμα σπουδών είναι τουρκικό. Αυτή η ατυχής δήλωση επισκίασε την υποδοχή. Ωστόσο, το μόνο θετικό στοιχείο αυτής της υποδοχής για εμάς είναι ότι, πραγματοποιήθηκε σε μια σημαντική ημέρα για εμάς, την 24η Νοεμβρίου, την οποία γιορτάζουμε ως ημέρα Εκπαιδευτικών». Στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τη μειονότητα, και έμμεσα στο τουρκόφρονο ΚΙΕΦ/DEB, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματά της, με βάσει και το Σύνταγμα, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επαναλαμβάνοντας πως: «η χώρα μας είναι μια χώρα που σέβεται απολύτως τα θρησκευτικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προκύπτουν από το ελληνικό Σύνταγμα. Η ιστορία προσφέρει απλόχερα παραδείγματα πώς είχαν συμπεριφερθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλες χώρες και συγκεκριμένα η Τουρκία». Ειδήσεις σήμερα Σεισμός 4,2 Ρίχτερ μετά τα 4,8R στην ίδια περιοχή – «Χορεύουν» Αττική και Εύβοια «Δεν είναι κάτι κακό», έλεγε στη 16χρονη για την ασέλγεια ο προπονητής της Με τηλεφωνικές ανακρίσεις και online ελέγχους «κυνηγά» τους διαδηλωτές το καθεστώς στην Κίνα

