Επίσκεψη του Παύλου Μαρινάκη στον Δήμο Καλαμαριάς

Στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την Πολιτική Ακαδημία του κόμματος στην Καλαμαριά βρέθηκε την Τρίτη ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Παύλος Μαρινάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Σταύρο Καλαφάτη, τον γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, την γενική γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, την επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου, τον πρόεδρο της Διοικούσας ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς, τον πρόεδρο ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης Θοδωρή Μητράκα και τον υπεύθυνο Επιμόρφωσης Στελεχών ΝΔ Νίκο Λυσιγάκη επισκέφτηκε το δημαρχείο Καλαμαριάς όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη και στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον γραμματέα και τα στελέχη του κόμματος για την παρουσία τους και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος. Ιδιαίτερη βάση δόθηκε στα ζητήματα των έργων που υλοποιούνται στο Δήμο Καλαμαριάς, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους του νομού, στα μεγάλα προγράμματα έργων υποδομής, τους πόρους που έχει διαθέσει η Κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης: «Είναι ιδιαίτερη χαρά που συναντάμε σήμερα τον Δήμαρχο Καλαμαριάς. Ένα νέο άνθρωπο με όραμα και μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αποτελούμενη από άξιους ανθρώπους, από όλες τις γενιές, οι οποίοι ενώθηκαν για το καλό του τόπου τους. Μαζί με τον Στέλιο Κονταδάκη κάνουμε πράξη αυτό που μας ζήτησε ο πρόεδρος και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γυρίζουμε μαζί όλη την Ελλάδα, κάθε Δήμο της Αττικής και κάθε νομό της ελληνικής περιφέρειας. Είναι το ελάχιστο καθήκον μας και το κάνουμε με δύο σκοπούς: να καταγράψουμε τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες και να προβάλουμε το κυβερνητικό έργο. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την πρώτη επίσκεψή μου ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τότε διαπίστωσα ότι η Θεσσαλονίκη χρειαζόταν μια επανεκκίνηση. Όχι ως προς το σκέλος του κυβερνητικού έργου, αλλά ως προς την προβολή του. Σήμερα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, γιατί βλέπουμε ότι οι πολίτες νιώθουν πως, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, υπάρχει σχέδιο και όραμα για την πόλη. Δεν είμαστε αυτοί που τάξαμε «λαγούς με πετραχήλια» όπως έκαναν κάποιοι (εκείνοι που επιχείρησαν να «ναρκοθετήσουν» την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την απλή αναλογική). Είμαστε αυτοί που αυτό που λέμε το εννοούμε. Γιατί αυτή είναι η βασική αρχή του Πρωθυπουργού και προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2023 θα βρει την Ελλάδα για πρώτη φορά με αυξημένες συντάξεις, με πάνω από 50 φόρους μειωμένους σε σχέση με το 2019, με πολύ μικρότερη ανεργία, πρωταθλήτρια στις εξαγωγές και τις επενδύσεις και ταυτόχρονα αντιμέτωπη με πολύ μεγάλες, παγκόσμιες, εξωγενείς κρίσεις. Δεν λέμε, φυσικά, ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Όμως, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μεγάλη η διαφορά μιας καλής Κυβέρνησης που κάνει και λάθη, από μια λάθος Κυβέρνηση. Και με βάση το έργο μας θα μας κρίνουν οι πολίτες στις εθνικές εκλογές, που θα γίνουν το 2023 και η απόφαση που θα λάβουν δεν θα κρίνει μόνο τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά το μέλλον των επόμενων γενεών». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Η πρεσβυτέρα άδειασε τη θυρίδα και έβαλε 500.000 ευρώ σε λογαριασμό της ΜΚΟ Κακοκαιρία Άριελ: Επί ποδός η Πολιτική Προστασία – Οδηγίες προς τους πολίτες ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθησαν θείος και ανιψιά που «έσπρωχναν» στις πιάτσες των ναρκωτικών μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης

