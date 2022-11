Κικίλιας: Συμφώνησε επέκταση πτήσεων προς Ελλάδα με τον Σαουδάραβα ομόλογό του

Σειρά επαφών και συναντήσεων με leaders της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς πραγματοποιεί ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ριαντ, όπου διεξάγεται η 22η Σύνοδος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιωτών και Τουρισμού (WTTC). Χθες, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκηπα Ahmed Al Khateeb. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επέκταση των απευθείας πτήσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ελλάδα, η οποία θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, ψηλά στην ατζέντα ήταν το ενδιαφέρον που υπάρχει για τουριστικές επενδύσεις στην Αθήνα, όπως και στη δυνατότητα για εκπαίδευση Σαουδαράβων σε τουριστικές σχολές της Ελλάδας. Οι δυο υπουργοί συμφώνησαν στην παροχή υποτροφιών σε Έλληνες για σπουδές στην Ακαδημία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στη Σαουδική Αραβία, καθώς και για την εβδομάδα πολιτισμού ανάμεσα στις δύο χώρες που θα πραγματοποιηθεί στο Ριάντ. Στη συνέχεια, ο υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας, παρουσία του Πρέσβη Αλέξη Κωνσταντόπουλου, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του επενδυτικού ομίλου στη Σαουδική Αραβία “Alkholi Group”, Hamza B. Alkholi. Αντικείμενο της συζήτησης η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και οι μεγάλες επενδύσεις που γίνονται πλέον στη χώρα από διεθνείς κολοσσούς, οι οποίες δίνουν προστιθέμενη αξία και αναβαθμίζουν σημαντικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν σε όλες του τις εκφάνσεις (χειμερινό- ορεινό τουρισμό, εναλλακτικό, πολιτιστικό, αθλητικό, θρησκευτικό τουρισμό κ.α). Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Κικίλιας συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Zurab Pololikashvili σχετικά με τις φετινές επιδόσεις της Ελλάδας σε αφίξεις και έσοδα- οι οποίες είναι εντυπωσιακές ακόμα και συγκριτικά με τις αντίστοιχες άλλων χωρών που αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς- καθώς και για το μέλλον του τουρισμού και την ανάγκη στροφής σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και τη μπλε οικονομία. Τέλος, ο υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τον Υπουργό Τουρισμού της Αιγύπτου Ahmed Issa, όπου επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τουρισμό. Ειδήσεις σήμεραΣεισμός 4,2 Ρίχτερ μετά τα 4,8R στην ίδια περιοχή – «Χορεύουν» Αττική και Εύβοια «Δεν είναι κάτι κακό», έλεγε στη 16χρονη για την ασέλγεια ο προπονητής της Με τηλεφωνικές ανακρίσεις και online ελέγχους «κυνηγά» τους διαδηλωτές το καθεστώς στην Κίνα

