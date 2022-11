Νέες απειλές Καλίν: ΗΠΑ και Γαλλία… κακομαθαίνουν την Ελλάδα – Όταν μείνει μόνη θα βρεθεί αντιμέτωπη μαζί μας Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν μιλώντας στο A Haber έφτασε στο σημείο να ισχυρίστεί ότι η Ελλάδα… προχωράει σε παραβιάσεις των χωρικών υδάτων καθώς και τον τουρκικό εναέριο χώρο Πιστή στη ρητορική των προκλήσεων εμφανίστηκε για άλλη μία φορά η Άγκυρα, αυτή τη φορά διά στόματος Ιμπραήμ Καλίν. Ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στο A Haber έφτασε στο σημείο να ισχυρίστεί ότι η Ελλάδα… προχωράει σε παραβιάσεις των χωρικών υδάτων καθώς και τον τουρκικό εναέριο χώρο. Μάλιστα πρόσθεσε πως η Αθήνα βασίζεται σε άλλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία. Ακολούθως ανέφερε ότι η Άγκυρα επιθυμεί ειρήνη, συμφιλίωση και συνεργασία με την Ελλάδα και ισχυρίστηκε ότι η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης είναι επιθετική απέναντι στην Τουρκία. Παράλληλα προέτρεψε «ΗΠΑ και Γαλλία να μην… κακομαθαίνουν την Ελλάδα και να τη συμβουλέψουν να συνεργαστεί με την Τουρκία», σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ. Ακολουθεί απόσπασμα των δηλώσεων του Ιμπραήμ Καλίν: «Τα αντίθετα βήματα δεν θα μείνουν αναπάντητα από την Τουρκία. Δίνουμε απάντηση σε αυτά. Η Τουρκία δεν παραμένει δίχως αντίδραση. Δηλαδή όταν παραβιάζουν τα χωρικά μας ύδατα, τον εναέριό μας χώρο, όταν υπάρχουν ισχυρισμοί και κατηγορίες εναντίον μας. Όταν υπάρχουν παραβιάσεις συνόρων, όταν υπάρχει προπαγάνδα και ενέργειες κατά της Τουρκίας τότε η Τουρκία δεν παραμένει αδρανής. Στο τέλος δεν κερδίζει από αυτό η Ελλάδα. Αν η Ελλάδα έχει υιοθετήσει την πολιτική ‘υπέρβασης’ εναντίον της Τουρκίας πάνω σε ένα άλλο ‘μεγάλο κύμα’, να γνωρίζει ότι αυτό το μεγάλο κύμα δεν συνεχίζει για πάντα. Τα κύματα έρχονται και φεύγουν. Τι θα κάνεις αν το κύμα αυτό πάει πίσω ή όταν δεν υπάρχει κύμα; Τι θα κάνεις όταν βρεθείς αντιμέτωπη με την Τουρκία; Δεν χρειάζεται όλο αυτό, αυτό λέμε πάντα. Προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, επιτρέψτε μου να τις κατονομάσω, ειδικά τη Γαλλία… Η έκκλησή μας προς αυτές είναι η εξής: Μην ενθαρρύνετε την Ελλάδα να υιοθετεί μια κακομαθημένη στάση με την οποία θα εκμεταλλευτεί αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει επίσης (σ.σ. οι χώρες αυτές) να την συμβουλεύουν και να συστήνουν στην Ελλάδα ότι ορίζει η κοινή λογική προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι θα επωφεληθούμε από κάτι τέτοιο». Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Εύβοια: Οι δύο λόγοι που προβληματίζουν τους επιστήμονες μετά τα 4,8 Ρίχτερ Θεσσαλονίκη: Μοιράζει δώρα ζωής η 21χρονη φοιτήτρια που σκότωσε ο 26χρονος Αλβανός Μουντιάλ 2022: Τα ματς θρίλερ που έρχονται – Ποιοι προκρίθηκαν, ποιοι κινδυνεύουν BEST OF NETWORK 29.11.2022, 18:10 29.11.2022, 16:47 29.11.2022, 11:16 29.11.2022, 11:23 29.11.2022, 16:53 29.11.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )