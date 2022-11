Οικονόμου: Σε 2.500 δικαιούχους ηλικίας 18 έως 39 ετών θα διατεθούν με χαμηλό μίσθωμα αδρανή ακίνητα του Δημοσίου «Με σχέδιο εξασφαλίζουμε προσιτή και ποιοτική στέγη για τους νέους μας», σημειώνει Σε 2500 δικαιούχους ηλικίας 18 έως 39 ετών θα διατεθούν τα αδρανή ακίνητα του Δημοσίου με μικρό ρυθμισμένο μίσθωμα μέσω του προγράμματος “Κοινωνική Αντιπαροχή” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφέρει σε ανάρτηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Με την “Κοινωνική Αντιπαροχή” αξιοποιούνται εκατοντάδες αδρανή ακινήτα του Δημοσίου, τα οποία θα διατεθούν ως σύγχρονες κατοικίες με μικρό ρυθμισμένο μίσθωμα, σε 2.500 δικαιούχους 18 έως 39 ετών. #Με_σχέδιο εξασφαλίζουμε προσιτή & ποιοτική στέγη για τους νέους μας.@K_Hatzidakis— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) November 29, 2022 «Με την “Κοινωνική Αντιπαροχή” αξιοποιούνται εκατοντάδες αδρανή ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία θα διατεθούν ως σύγχρονες κατοικίες με μικρό ρυθμισμένο μίσθωμα, σε 2.500 δικαιούχους 18 έως 39 ετών. Με σχέδιο εξασφαλίζουμε προσιτή και ποιοτική στέγη για τους νέους μας», σημειώνει ο κ. Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός 4,2 Ρίχτερ μετά τα 4,8R στην ίδια περιοχή – «Χορεύουν» Αττική και Εύβοια «Δεν είναι κάτι κακό», έλεγε στη 16χρονη για την ασέλγεια ο προπονητής της Με τηλεφωνικές ανακρίσεις και online ελέγχους «κυνηγά» τους διαδηλωτές το καθεστώς στην Κίνα BEST OF NETWORK 28.11.2022, 19:21 29.11.2022, 07:06 28.11.2022, 15:30 28.11.2022, 23:01 28.11.2022, 22:59 28.11.2022, 16:33

