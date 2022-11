Οικονόμου: Ψήφο για ισχυρή και αυτοδύναμη διακυβέρνηση από την πρώτη κάλπη

«Η επόμενη εκλογική διαδικασία θα καθορίσει το μέλλον της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες και οι σπόροι ανάπτυξης και προόδου που φυτέψαμε αυτά τα τρεισήμισι, τέσσερα χρόνια, δεν πρέπει να ξεραθούν» τόνισε απόψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. «Οποιοσδήποτε δισταγμός, οποιαδήποτε ανάσχεση μπορεί να είναι εξαιρετικά επιζήμια» ανέφερε ο κ. Οικονόμου και, μιλώντας για τις προσεχείς εκλογές, επεσήμανε: «Έχουμε μπροστά μας μια ιδιότυπη εκλογική διαδικασία. Έχουμε μπροστά μας τις εκλογές της απλής αναλογικής, έχουμε μπροστά μας τις εκλογές της ενισχυμένης αναλογικής. Δεν μιλώ για δύο κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το τοποθέτησε στην απολύτως σωστή διάσταση του. Η κάλπη είναι μια και είναι εθνική κάλπη. Και πρέπει οι πολίτες από την πρώτη κάλπη να διατρανώσουν τη θέληση τους για μια κυβέρνηση ισχυρή, σταθερή, αυτοδύναμη». Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και προσκείμενοι σε αυτόν χώροι, έχουν αποφασίσει να πορευτούν μέχρι τις εκλογές «με όπλα την τοξικότητα, την σκανδαλολογία, τη συκοφαντία», επειδή δεν έχουν προτάσεις να συνεισφέρουν στον πολιτικό διάλογο. «Μάχονται ανεμόμυλους γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα» είπε ο κ. Οικονόμου, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η ατζέντα «της σκανδαλολογίας και της τοξικότητας» είναι «βλαπτική για τη χώρα». «Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνησή μας παραμένει προσηλωμένη στα μεγάλα, στα υπαρκτά, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, στη θωράκιση της χώρας από έξωθεν απειλές, στη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας, στο να δίνει απαντήσεις στις ανάγκες των πολιτών και στις προσδοκίες της κοινωνίας. Γιατί είναι αυτές οι προτεραιότητες μας; Γιατί αυτές είναι οι προτεραιότητες της κοινωνίας» διατράνωσε. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι τα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα, το μεταναστευτικό, οι κρίσεις, οι ψηφιακές προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν «με τη λογική κάποιων κομμάτων ότι όλα είναι ίσιωμα» και ότι «η Ιστορία έχει τελειώσει», αλλά ούτε και «με ευκαιριακούς πολιτικούς σχηματισμούς θυμού, αντίδρασης, άρνησης, απόρριψης» και από φορείς ακραίων, ή αναχρονιστικών απόψεων και αντιλήψεων. «Σε ένα κόσμο που στροβιλίζεται επικίνδυνα με όλες αυτές τις δομικές αλλαγές, χρειάζεται κόμματα, πολιτικές, με ισχυρές ρίζες στην κοινωνία, με ισχυρές ρίζες στην Ιστορία. Που υπήρχαν και που θα υπάρχουν και την επόμενη μέρα. Και χρειάζονται ηγέτες και πολιτικοί με μόρφωση, με γνώση, με όραμα, με ενσυναίσθηση, με ήθος, με επαγγελματισμό και με ικανότητα» τόνισε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «Οι μεγάλες κρίσεις και τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής μας χρειάζονται τη ΝΔ, χρειάζονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι το χρέος το δικό μας είναι να αναδείξουμε την σημασία αυτής της εκλογής σε όλο το εύρος της τους μήνες που έρχονται». Ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα όλες τις κρίσεις, την υγειονομική, την ενεργειακή, τη μεταναστευτική, έχει μειώσει την ανεργία, έχει μειώσει τους φόρους, εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία και τους πλέον ευάλωτους, αλλά η ικανότητά της στην αντιμετώπιση των κρίσεων και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, τα οποία, όπως είπε, έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό, είναι το ένα ζητούμενο. Το άλλο, είπε, είναι το δικαίωμα του πολίτη να ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αύριο, η εξασφάλιση ενός βιοτικού επιπέδου ανάλογου και αντάξιου των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. «Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα για την Ελλάδα της επόμενης μέρας» ανέφερε ο κ. Οικονόμου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Δημήτρης Γαλαμάτης, ο γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ, Στέλιος Κονταδάκης, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, η επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου, βουλευτές της ΝΔ Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Διοικούσας ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Μητράκας, ο υπεύθυνος Επιμόρφωσης Στελεχών της ΝΔ, Νίκος Λυσιγάκης, ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλλης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου και στελέχη και μέλη της ΝΔ. Ειδήσεις σήμερα: DailyMail: Σχέδιο ανάπλασης €14 εκατ. συζήτησαν Κάρολος – Μητσοτάκης για το Τατόι Βρήκαν χρηματικό ποσό σε διαμέρισμα του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας Σεισμός στην Εύβοια: Οι δύο λόγοι που προβληματίζουν τους επιστήμονες μετά τα 4,8 Ρίχτερ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )