«Σημαντικό το έργο του Μητσοτάκη, έκανε την Ελλάδα ελκυστική για επενδύσεις», λέει ο Μάρτιν Γουλφ των Financial Times Ο επικεφαλής των οικονομικών αναλυτών της βρετανικής εφημερίδας τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια αρκετά καλή πορεία, με καλύτερες προοπτικές συγκριτικά με το παρελθόν Με θερμά λόγια στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα όσα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε ο επικεφαλής των οικονομικών αναλυτών των Financial Times, Μάρτιν Γουλφ, ο οποίος τάσσεται και υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στο Κέντρο» για την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, ο «γκουρού» των αναλυτών της ιστορικής εφημερίδας, εκτίμησε ότι πλέον η Ελλάδα είναι μια χώρα με καλές προοπτικές, τις καλύτερες που είχε εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή την πορεία πιστώνει στον Έλληνα πρωθυπουργό. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει σημαντικό έργο. Έχει αναδείξει την Ελλάδα ως μια πιο δυναμική και ελκυστική οικονομία για επενδύσεις» είπε μιλώντας στον Γιώργο Κουβαρά. Συμπλήρωσε: «Οι Έλληνες εργάζονται σκληρά και είναι ευφυείς. Αξιοπρεπής κυβέρνηση, λογική σταθερότητα. Η λογική σταθερότητα ρυθμίζει τα δημοσιονομικά, μια πιο ανοιχτή φιλελεύθερη οικονομία, καλύτεροι θεσμοί. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι η Ελλάδα θα ευημερήσει, οπότε είμαι αρκετά αισιόδοξος. » Πιστεύω ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια αρκετά καλή πορεία, με καλές μελλοντικές προοπτικές, καλύτερες συγκριτικά με το παρελθόν». Επιπλέον, ο πολύπειρος Γουλφ τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα: «Από τότε που χτίστηκε το μουσείο της Ακρόπολης, τάσσομαι υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Η πρεσβυτέρα άδειασε τη θυρίδα και έβαλε 500.000 ευρώ σε λογαριασμό της ΜΚΟ Κακοκαιρία Άριελ: Επί ποδός η Πολιτική Προστασία – Οδηγίες προς τους πολίτες ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθησαν θείος και ανιψιά που «έσπρωχναν» στις πιάτσες των ναρκωτικών μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης BEST OF NETWORK 29.11.2022, 18:10 29.11.2022, 16:47 29.11.2022, 11:16 29.11.2022, 11:23 29.11.2022, 16:53 29.11.2022, 15:30

