Στο Βουκουρέστι ο Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα δώσει το παρών στη συνεδρίαση που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών Σουηδίας και Φινλανδίας Στο Βουκουρέστι θα μεταβεί αύριο 29 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, για να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Δένδιας θα παραστεί στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ (περί ώρα 14:30), στην οποία έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και οι υπουργοί Εξωτερικών της Σουηδίας και της Φινλανδίας Τομπίας Μπίλστρομ (Tobias Billström) και Πέκα Χααβίστο (Pekka Haavisto) αντιστοίχως. Οι συζητήσεις αναμένεται να εστιαστούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της πρακτικής στήριξης προς την Ουκρανία. Αναμένεται, επίσης, να υιοθετηθεί δήλωση των υπουργών Εξωτερικών, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών. Τέλος, στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να έχει συνάντηση με την Καναδή ομόλογό του Μέλανι Τζολί (Mélanie Joly). Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας Ρωσία: «Στημένη» η συνάντηση Πούτιν με «μητέρες εφέδρων» – «Ηθοποιοί και μέλη φιλοπουτινικών οργανώσεων ανάμεσά τους» Κατάρ: Χίλιες και μία… business ύψους 400 δισ. ευρώ σε όλο τον κόσμο BEST OF NETWORK 28.11.2022, 19:21 28.11.2022, 19:26 28.11.2022, 15:30 28.11.2022, 23:01 28.11.2022, 22:59 28.11.2022, 16:33

