Συνάντηση Δένδια – Πάιατ στο Βουκουρέστι Συζήτησαν θέματα ενεργειακής ασφάλειας, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία Σύντομη εγκάρδια συνάντηση με το βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για ενεργειακούς πόρους και πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ (Geoffrey Pyatt) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα ενεργειακής ασφάλειας, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Βουκουρέστι | Σύντομη εγκάρδια συνάντηση ΥΠΕΞ @NikosDendias με Βοηθό ΥΠΕΞ ΗΠΑ αρμόδιο για Ενεργειακούς Πόρους, Geoffrey Pyatt, στο περιθώριο Συνόδου ΥΠΕΞ ΝΑΤΟ – στο επίκεντρο θέματα ενεργειακής ασφάλειας εν μέσω ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία https://t.co/vwgeY2YbPf — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 29, 2022

