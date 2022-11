Τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη εντός και εκτός από το Λονδίνο – Ο καμβάς της δεύτερης τετραετίας Τι είπε ο πρωθυπουργός για εκλογές, αυτοδυναμία επενδύσεις και τα Γλυπτά του Παρθενώνα Γιώργος Ευγενίδης 29.11.2022, 06:32 Με τις εκλογές να απέχουν λίγους μήνες από σήμερα, ήταν αναπόδραστο το θέμα να απασχολήσει πολλούς κατά τη διάρκεια των επαφών που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Λονδίνο. Τον καθένα, βεβαίως, για διαφορετικούς λόγους: τους επενδυτές και εκπροσώπους μεγάλων εταιριών του εξωτερικού για την προοπτική σταθερότητας της χώρας και τους Έλληνες της διασποράς για την ουσία της έκβασης των εκλογών. Ο πρωθυπουργός, πάντως, είχε μηνύματα με αποδέκτες τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος για την εκλογική αναμέτρηση που όλο και περισσότερο τοποθετείται προς την άνοιξη, καθώς ο κ. Μητσοτάκης δεν φαίνεται πρόθυμος να εμφανιστεί επισπεύδων μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2023. Ο πρωθυπουργός, βεβαίως, δεν είναι και πρόθυμος να απωλέσει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού και να δηλώσει από τώρα την ακριβή ημερομηνία που θα στηθούν οι κάλπες, όσο και αν η οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί. Από τη μια, όμως, ήθελε να ξεκαθαρίσει προς όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα ότι δεν τίθεται ζήτημα ευστάθειας, από την άλλη ήθελε να ξεκαθαρίσει για άλλη μια φορά ότι στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία, η οποία είναι εφικτή. «Δεν θα πρέπει το ενδεχόμενο διπλών εκλογών να ανησυχήσει τους επενδυτές. Διότι οι δεύτερες κάλπες θα στηθούν πολύ γρήγορα, μετά τις πρώτες. Θα μεσολαβήσει διάστημα εβδομάδων -όχι μηνών- ίσως τέσσερις, πέντε, έξι εβδομάδες προσωρινής κυβέρνησης ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες το πρωί στο roadshow που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο της Αθήνας από κοινού με την Morgan Stanley, ενώπιον πάνω από 200 στελεχών εταιριών και επενδυτικών οίκων παγκόσμιας εμβέλειας. «Πάντα πίστευα ότι χρειάζεσαι δύο πλήρεις θητείες στην Ελλάδα ώστε να πραγματικά να “αλλάξεις σελίδα” και να ανέβεις επίπεδο στην αντίληψη που υπάρχει για τη χώρα. Ο κόσμος πλέον συνδέει την Ελλάδα με θετικά συναισθήματα», προσέθεσε ο πρωθυπουργός. Ενδιαφέρον ήταν, πάντως, το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν χρειάστηκε να επανέλθει στο θέμα των εκλογών κατά τη διάρκεια των αρκετών ερωτήσεων που δέχθηκε από τους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με πηγή του thetimes|-.gr, ίσως γιατί όλο και λιγότεροι ανησυχούν για την προοπτική σταθερότητας της χώρας τα επόμενα χρόνια. Αμέσως μετά την εκδήλωση, παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να εξηγήσει σε στενότερο ακροατήριο, μετά γεύματος, τα σχέδιά του για την Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό του τον διευθυντή του οικονομικού γραφείου του Αλέξη Πατέλη. Μάλιστα, έβαλε στο «κάδρο» και τη δεύτερη τετραετία, όπως το έθεσε, τονίζοντας ότι μετά τις εκλογές αναμένει «ένα νέο κύμα, μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας, ελπίζω με λιγότερες κρίσεις». Οριοθέτησε, δε, και τις προτεραιότητες γι’ αυτήν, μιλώντας για την ανάγκη ποιοτικής ανάπτυξης, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και στην κοινωνική δικαιοσύνη με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και των πιο αδύναμων. Αυτοδυναμία αλλιώς… Ο πρωθυπουργός, παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη αυτοδυναμίας μετά τις επόμενες εκλογές, με το σκεπτικό ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που μπορεί να πάρει αποφάσεις. Συζητώντας με τον επικεφαλής της έδρας Ελληνικών Σπουδών του LSE Κέβιν Φέδερστοουν, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ο στόχος είναι εφικτός με ένα ποσοστό της τάξης του 37-38%, το οποίο ο ίδιος τόνισε ότι είναι εντός στόχου. Στο τέλος, πάντως, όπως το έθεσε ο πρωθυπουργός, οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με ένα δίλημμα: να αποφασίσουν αν θα επιτρέψουν στη ΝΔ να κυβερνήσει αυτοδύναμα ή αν θα πρέπει να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο. Κάτι που ο κ. Μητσοτάκης δεν απέρριψε κατηγορηματικά γενικώς και ανυπερθέτως, πέραν της απροθυμίας του να συνεργαστεί με κόμματα δεξιότερα της ΝΔ όπως η Ελληνική Λύση. Και σε ένα ακροατήριο εξωτερικού, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης προσωποποίησε το εκλογικό δίλημμα. «Η σύγκριση είναι ξεκάθαρη: τέσσερα χρόνια Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα χρόνια Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τη δική μας διαδρομή με τα πεπραγμένα μας, αυτοί έχουν τη δική τους διαδρομή», τόνισε. Win-Win για τα γλυπτά Πέραν του αυτονόητα προεκλογικού κλίματος και της συζήτησης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να τα πει μετά της συζύγου του Μαρέβας με τον Βασιλιά Κάρολος στο κάστρο του Windsor. Οι δυο τους έχουν μια θερμή προσωπική σχέση που φάνηκε και στην πρόσκληση που είχε απευθύνει ο Κάρολος, τότε ακόμα ως διάδοχος του θρόνου, στον κ. Μητσοτάκη για να επισκεφθεί το Dumfries House στη Σκωτία, προκειμένου να συζητήσουν εκτενέστερα για την πορεία ανάπλασης του κτήματος στο Τατόι με τρόπο βιώσιμο και αναπτυξιακό. Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να εμφανίστηκε φειδωλός σε πληροφορίες γύρω από τη συζήτηση του με τον Βρετανό μονάρχη, δεν είναι μυστικό ότι ο πρωθυπουργός «δουλεύει» παρασκηνιακά τις προϋποθέσεις για μια win-win λύση, όπως το έθεσε το βράδυ της Δευτέρας, για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και την ενσωμάτωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, κατά τρόπο που θα εξυπηρετεί τόσο τη χώρα μας όσο και το Βρετανικό Μουσείο. «Όπλο» του κ. Μητσοτάκη είναι το κλίμα στη Μεγάλη Βρετανία που δεν ήταν ποτέ τόσο ευνοϊκό όσο σήμερα για την προοπτική επιστροφής των γλυπτών. Ειδήσεις σήμερα Μητσοτάκης: Μετά τις εκλογές αναμένω μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας «Κιβωτός του Κόσμου»: Οι δωρεές και τα πλεονάσματα – Πολυτελή ΙΧ, «υπηρέτες» και… χαρτζιλίκια Θεσσαλονίκη: «Η Εμμανουέλα ήταν και θα συνεχίσει να είναι μοναδική» λέει η μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας Γιώργος Ευγενίδης 29.11.2022, 06:32 BEST OF NETWORK 28.11.2022, 19:21 28.11.2022, 19:26 28.11.2022, 15:30 28.11.2022, 23:01 28.11.2022, 22:59 28.11.2022, 16:33

