Τσίπρας:«Να ορίσει ημερομηνία εκλογών» ο Μητσοτάκης

«Να ορίσει ημερομηνία εκλογών» ζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο το διάχυτο προεκλογικό άρωμα στην ατμόσφαιρα, χαιρετίζοντας το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Ελληνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες σε ένα απρόβλεπτο περιβάλλον». Σχολιάζοντας την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «η αισχροκέρδεια δεν είναι καθόλου εισαγόμενη, είναι γέννημα θρέμμα Μητσοτάκη» και παρατήρησε πως αυτό που μπορεί να συγκρίνει κανείς διαχρονικά σε επίπεδο διακυβέρνησης είναι «το πως ζει μια οικογένεια σήμερα στη χώρα». Στον αντίποδα, «η Ελλάδα σήμερα είναι μία χώρα άδικη, χρειάζεται δίκαιη διανομή πλούτου και εισοδήματος» αντέτεινε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, περιγράφοντας πως αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι «μια άδικη αναδιανομή πλούτου από τους πολλούς προς τους ισχυρούς». Στο ίδιο πλαίσιο, «χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο» υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και επισήμανε πως «μια προοδευτική και αποτελεσματική πολιτική κατά της ακρίβειας πρέπει να έχει τριπλή στόχευση: α) Να παρεμβαίνει στην λειτουργία των αγορών αξιοποιώντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και διευκολύνοντας τον ρόλο των ανεξάρτητων αρχών ώστε να εξαφανιστεί η αισχροκέρδεια και ο υπερβάλλων εγχώριος πληθωρισμός, β) Να επαναφέρει τον δημόσιο χαρακτήρα των εταιρειών κοινής ωφέλειας (πχ ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ) που μπορούν να δράσουν εξισορροπητικά στην λειτουργία της αγοράς και να αξιοποιηθούν ως εργαλεία προώθησης δημόσιων πολιτικών με στόχο την στήριξη του συνόλου της οικονομίας. γ) Να προωθεί αναδιανεμητικούς μηχανισμούς φορολογώντας τα υπερκέρδη ώστε να στηρίζει με δημοσιονομικά μέτρα τα νοικοκυριά και τους πλέον αδύναμους». «Ο πρωθυπουργός εξελίσσεται σε παράγοντα πολιτικής αστάθειας» Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε ακόμα τον «φόβο ότι ο πρωθυπουργός εξελίσσεται σε παράγοντα πολιτικής αστάθειας», καλώντας τον να προσέλθει στη Βουλή, αλλά και να προκηρύξει τις εκλογές. «Ο Πρωθυπουργός δεν μυρίζει εκλογές, τις προκηρύσσει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η χώρα σήμερα έχει ανάγκη από ασφάλεια και δικαιοσύνη παντού», ενώ εστιάζοντας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, «η κυβέρνηση παρακολουθεί τις τράπεζες να μην δίνουν ρευστότητα αλλά να έχουν κέρδη 1 δις η καθεμία από τις αυξήσεις στα επιτόκια χορηγήσεων», όπως είπε. Επιπλέον, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε ως «απαραίτητη» τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις με κούρεμα οφειλής, καταλήγοντας πως «η μισή Ελλάδα χρωστάει». Ειδήσεις σήμερα: Καιρός – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Έρχεται η κακοκαιρία Άριελ Κίνα – Εξισώσεις, λάμα και λευκά χαρτιά: Τι σημαίνουν τα τρία σύμβολα της κοινωνικής εξέγερσης Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν 1.500 ευρώ από την τσάντα της 21χρονης όσο ήταν αιμόφυρτη

