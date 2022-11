Φλώρινα: Αναγνωρίστηκε σωματείο που προωθεί τη «μακεδονική» γλώσσα στην Ελλάδα Στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών – Ζητά διδασκαλία της «μακεδονικής» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας – Τα μέλη του συλλόγου ζητούν αναγνώριση «μακεδονικής» μειονότητας Οι Πρέσπες «φέρνουν» και τον πρώτο αναγνωρισμένο από την ελληνική δικαιοσύνη σύλλογο για την προώθηση της «μακεδονικής» γλώσσας στη Φλώρινα. Ο λόγος για το σωματείο με την επωνυμία «Κέντρο ‘‘Μακεδονικής’’ Γλώσσας στην Ελλάδα», με τον πρώην πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ να «πανηγυρίζει» για την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για «δικαίωση» της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η αίτηση του συλλόγου εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Φλώρινας στις 28 Ιουλίου 2022 και η απόφαση ανακοινώθηκε στο Δελτίο Δικαστικών Εκδόσεων στις 7 Νοεμβρίου 2022. Σύμφωνα με το καταστατικό σκοποί του συλλόγου, είναι : α) Η διατήρηση και καλλιέργεια της «μακεδονικής» γλώσσας στην Ελλάδα. β) Η υποστήριξη της εισαγωγής της «μακεδονικής» γλώσσας ως προαιρετικού μαθήματος σε δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, ιδίως στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Διαβάζοντας κανείς τους στόχους και τις δράσεις που φιλοδοξεί να αναπτύξει το συγκεκριμένο σωματείο, όπως αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του, γίνεται αντιληπτή η προσπάθεια αναγνώρισης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα, επαναφέροντας στην επιφάνεια πρόσωπα που παλαιότερα διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις εθνικιστικές κυβερνήσεις στα Σκόπια. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για ίδρυση και άλλων ανάλογων σωματείων στην Ελλάδα, από πρόσωπα που αυτοπροοσδιορίζονται ως «Μακεντόνετς» και μιλούν ευθέως για ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας στη χώρα μας. Με ανάρτησή τους στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ και πρώην υπουργός Εξωτερικών Νικολά Ντιμιτρόφ, «πανηγυρίζουν» για την απόφαση, εκθειάζοντας την Συμφωνία των Πρεσπών. «Αυτοί είναι οι καρποί της Συμφωνίας των Πρεσπών. Φέρνουν χαρά σε όλους όσοι μιλούν τη μακεδονική γλώσσα. Συγχαίρω τους ιδρυτές του Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα και όλους τους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας που χαίρονται για αυτή την όμορφη πράξη που είναι ιδιαίτερα σημαντική ως μια ακόμη επιβεβαίωση των στενών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ευχαριστώ τόσο τον πρώην όσο και τον νυν Πρωθυπουργό, Τσίπρα και Μητσοτάκη, για την πίστη και τη δέσμευσή τους στην οικοδόμηση ειλικρινούς φιλίας και καλής γειτονίας» έγραψε ο Ζάεφ. Στο ίδιο μήκος και ο Ντιμιτρόφ. «Η αξία των πραγματικών συμβιβασμών διαρκεί και μεγαλώνει με το χρόνο. Οι πραγματικοί συμβιβασμοί ηρεμούν, δεν επιδεινώνουν τις σχέσεις γιατί φροντίζουν για τα ουσιαστικά και των δύο πλευρών» σχολίασε. Σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών που έχει υπογράψει η Ελλάδα (άρθρο 1 παρ. 3β και 3γ) οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας ονομάζονται «Μακεδόνες» και η γλώσσα τους «μακεδονική». Ταυτόχρονα το άρθρο 7 παρ. 4 δεσμεύει το κράτος της Βόρειας Μακεδονίας να αναγνωρίσει ότι «η επίσημη γλώσσα του, η μακεδονική, ανήκει στην ομάδα των νοτιοσλαβικών γλωσσών. Να σημειωθεί πως στην επίσημη τρίγλωσση ιστοσελίδα της ΜΚΟ «Κέντρο ‘‘Μακεδονικής’’ Γλώσσας» δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα πρόσωπα που αποτελούν το Δ.Σ και τηλέφωνα επικοινωνίας, πάρα μόνο ένα mail επικοινωνίας. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Έρχεται η κακοκαιρία Άριελ Κίνα – Εξισώσεις, λάμα και λευκά χαρτιά: Τι σημαίνουν τα τρία σύμβολα της κοινωνικής εξέγερσης Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν 1.500 ευρώ από την τσάντα της 21χρονης όσο ήταν αιμόφυρτη BEST OF NETWORK 29.11.2022, 12:15 29.11.2022, 07:06 29.11.2022, 11:16 29.11.2022, 11:23 29.11.2022, 09:04 29.11.2022, 13:00

