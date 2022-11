Χουλουσί Ακάρ: «Έλληνες πολιτικοί σαμποτάρουν τις σχέσεις με την Τουρκία» Και απειλές από τον υπ. Άμυνας της Τουρκίας: Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα ούτε των αδελφών μας στην Κύπρο, ούτε τα δικά μας Παναγιώτης Σαββίδης 29.11.2022, 08:38 Σε νέες προκλητικές δηλώσεις σε βάρος της Ελλάδας προχώρησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος κατηγόρησε Έλληνες πολιτικούς ότι υπονομεύουν και καταστρέφουν τις προσπάθειες της χώρας του για ειρήνη. «Με έναν ανεξήγητο τρόπο ορισμένοι πολιτικοί στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το τονίσω, με έναν πόθο για τα εξοπλιστικά προγράμματα, προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να πλήξουν την ειρήνη και την σταθερότητα μεταξύ των δύο χωρών. Εμείς είμαστε υπερ. του διαλόγου, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας» δήλωσε ο Ακάρ, αποφεύγοντας να τους ονοματίσει, στοχεύοντας, ωστόσο, έμμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους υπουργούς Εξωτερικών Νίκο Δένδια και Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, που αποτελούν «κόκκινο» πανί για την Άγκυρα. Φανερά ενοχλημένος για το συνεχιζόμενο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας τόνισε πως η χώρα του «απλώνει το χέρι της ειρήνης και των διαπραγματεύσεων» προς την Ελλάδα, τασσόμενος υπέρ της επίλυσης των διμερών προβλημάτων με ειρηνικούς τρόπους. «Θα πρέπει να γνωρίζουν ωστόσο πως δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα ούτε των αδελφών μας στην Κύπρο, ούτε τα δικά μας. Ούτε θα δεχτούμε τετελεσμένα γεγονότα» δήλωσε. Ο Ακάρ επανέλαβε την θέση της Άγκυρας,για λύση δυο κρατών στην Κύπρο, υποστηρίζοντας πως μισός αιώνας διαπραγματεύσεων για επίλυση του προβλήματος δεν κατέληξε πουθενά. «Πήραμε την απόφασή μας. Μιλάμε για δύο κυρίαρχα, ανεξάρτητα κράτη. Το θέμα δεν είναι πλέον η ίδρυση αυτού του κράτους, αλλά η αναγνώριση αυτού του κράτους» δήλωσε, για το κατεχόμενο τμήμα. Ειδήσεις σήμεραΣεισμός 4,2 Ρίχτερ μετά τα 4,8R στην ίδια περιοχή – «Χορεύουν» Αττική και Εύβοια «Δεν είναι κάτι κακό», έλεγε στη 16χρονη για την ασέλγεια ο προπονητής της Με τηλεφωνικές ανακρίσεις και online ελέγχους «κυνηγά» τους διαδηλωτές το καθεστώς στην Κίνα Παναγιώτης Σαββίδης 29.11.2022, 08:38 BEST OF NETWORK 28.11.2022, 19:21 29.11.2022, 07:06 28.11.2022, 15:30 28.11.2022, 23:01 28.11.2022, 22:59 28.11.2022, 16:33

