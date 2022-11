Elon Musk: Γιατί απειλεί με πόλεμο την Apple – Κίνδυνος για τα έσοδα του Twitter

Μετά από έναν ταραχώδη μήνα που βρίσκεται στην ηγεσία της Twitter, o Elon Musk προχωρά σε ένα πιο επικίνδυνο παιχνίδι, όπως το χαρακτηρίζει το -: έναν πόλεμο με την Apple.

Ο δισεκατομμυριούχος επιτέθηκε στην κατασκευάστρια του iPhone με μία σειρά από tweets τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία είχε περικόψει τις διαφημίσεις της στο Twitter και απείλησε να αφαιρέσει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης από το κατάστημα εφαρμογών της Apple.

Συγκεκριμένα, έθεσε το ερώτημα αν η Apple μισούσε την ελευθερία του λόγου, επέκρινε τις χρεώσεις των εφαρμογών της και ακόμη αναρωτήθηκε αν ο τεχνολογικός γίγαντας θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα και στην άλλη εταιρεία του, την Tesla.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

Βάζοντας στο στόχαστρο την Apple, o Musk αμφισβητεί μια εταιρεία που είναι ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα του Twitter. Η Apple ήταν σταθερά ένας από τους κορυφαίους διαφημιστές στο κοινωνικό δίκτυο, το οποίο είχε μια ολόκληρη ομάδα εργαζομένων αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση του τεχνολογικού κολοσσού, σύμφωνα με πληροφορίες. Η διαφημιστική δαπάνη ήταν πολύ πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, κατά τις ίδιες πληγές.

Παράλληλα, η Apple κατέχει μία πολύ σημαντική πύλη για τους χρήστες του Twitter: το App Store. Εάν η εταιρεία του Musk χάσει την πρόσβαση σε αυτό, θα αποκοπεί από περισσότερες από 1,5 δισεκατομμύριο συσκευές σε όλο τον κόσμο.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022