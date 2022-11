Hurriyet – Προκλητικό δημοσίευμα: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεπέρασε τα όρια» Οι τελευταίες δηλώσεις Μητσοτάκη για την Άγκυρα στο LSE χαρακτηρίζονται «σκανδαλώδεις» από τον τουρκικό φιλοκυβερνητικό τύπο Με τίτλο «Ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεπέρασε τα όρια. Σκανδαλώδεις δηλώσεις από Μητσοτάκη για την Τουρκία», η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Hurriyet, επιτίθεται κατά του προέδρου της ελληνικής κυβέρνησης, λόγω των τελευταίων δηλώσεών του στο London School of Economics. «Η Τουρκία είναι για άλλη μια φορά στην ατζέντα της γειτονικής Ελλάδας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες στοχοποιεί συνεχώς με σκανδαλώδεις δηλώσεις του την Τουρκία, έβαλε για άλλη μια φορά στο στόχαστρο την Άγκυρα» σημειώνει το δημοσίευμα. Η εφημερίδα παρουσιάζει την απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού στον διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics, Κέβιν Φέδερστοουν, για το κατά πόσο η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «συμβαδίζουν» με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Είναι πολύ ξεκάθαρο σε μένα ότι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της Ελλάδας, με την Τουρκία έχει γίνει πολύ πιο σύνθετη τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία προωθεί μια ατζέντα αναθεωρητισμού και προβάλλει παλαιού τύπου αυτοκρατορικές φιλοδοξίες που δημιουργεί προβλήματα σε όλους τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας» τόνισε. Η Hurriyet επισημαίνει πως η ένταση με την Ελλάδα «χτύπησε» κόκκινο, μετά τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού στο αμερικανικό κογκρέσο, τον περασμένο Μάϊο, για μη έγκριση πώλησης αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός 4,2 Ρίχτερ μετά τα 4,8R στην ίδια περιοχή – «Χορεύουν» Αττική και Εύβοια «Δεν είναι κάτι κακό», έλεγε στη 16χρονη για την ασέλγεια ο προπονητής της Με τηλεφωνικές ανακρίσεις και online ελέγχους «κυνηγά» τους διαδηλωτές το καθεστώς στην Κίνα BEST OF NETWORK 29.11.2022, 10:00 29.11.2022, 07:06 28.11.2022, 15:30 29.11.2022, 09:02 29.11.2022, 09:04 28.11.2022, 17:15

