Ανάρτηση Μητσοτάκη για την 21χρονη Έμμα και τη δωρεά οργάνων – «Τους ευχαριστούμε για το παράδειγμά τους» Το μεγαλείο ψυχής κάποιων οικογενειών γίνεται πηγή ελπίδας για όλους μας, γράφει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Στη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, με τον θάνατο της 21χρονης Έμμας σε τροχαίο, αλλά και στην απόφαση της οικογένειάς της να δωρίσει τα όργανα της κοπέλας, αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η δύναμη και το μεγαλείο ψυχής κάποιων οικογενειών μετατρέπονται σε συνέχεια ζωής και υγείας για συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Αλλά και πηγή ελπίδας για όλους μας», γράφει ο πρωθυπουργός. «Στα πρόσωπα των γονέων της άτυχης Εμμανουέλας ας τιμήσουμε, λοιπόν, εκείνους τους συγγενείς που, παρά την οδύνη τους, με γενναιότητα αποφασίζουν να δωρίσουν τα όργανα αγαπημένων προσώπων που χάθηκαν. Είτε απ’ τη Θεσσαλονίκη είτε από οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας, η λάμψη της αλληλεγγύης τους ταξιδεύει παντού», προσθέτει και καταλήγει: «Τους ευχαριστούμε για το παράδειγμά τους». Ειδήσεις σήμερα: Αγωνία για τα Ρίχτερ στην Εύβοια: Πάνω από 100 μετασεισμοί – «Αχαρτογράφητη» η περιοχή Απολύθηκαν από την Κιβωτό ο Ιρακινός, ο «Πασχάλης» και τρεις ακόμη στενοί συνεργάτες του πατέρα Αντώνιου Αεροσκάφος δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο «Ελ.Βενιζέλος» λόγω της κακοκαιρίας Άριελ (βίντεο) BEST OF NETWORK 30.11.2022, 15:00 30.11.2022, 11:24 29.11.2022, 17:04 30.11.2022, 17:12 30.11.2022, 17:12 30.11.2022, 17:00

