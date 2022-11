Δένδιας: Αποφασισμένοι να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα με την Αλβανία στη βάση του Διεθνούς Δικαίου

«Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τη συνεργασία μας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο συγχαρητήριο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της Αλβανίας. «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την Αλβανία με κάθε δυνατό τρόπο, προκειμένου να σημειώσει ταχεία πρόοδο στην πορεία προς την ένταξή της», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, ενώ συνεχάρη τη χώρα για τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε το 2022 όσον αφορά στην ευρωπαϊκή της προοπτική. Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι θα φιλοξενήσει την Αλβανή ομόλογό του στην Αθήνα την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στην Αλβανία στις 6 Δεκεμβρίου – «μια επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί επ’ ευκαιρία της πρώτης Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που θα λάβει χώρα σε υποψήφια προς ένταξη χώρα της περιοχής». «Ο ελληνικός και ο αλβανικός λαός συνδέονται με παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας. Η Ελλάδα και η Αλβανία μοιράζονται πολλά περισσότερα από τα κοινά τους σύνορα. Μοιράζονται μια μακρά ιστορία αλληλεπιδράσεων και ανταλλαγών», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. «Ο Skënderbeu είναι εθνικός ήρωας και στις δύο χώρες μας. Και οι δύο χώρες έχουν υποφέρει από τον φασισμό κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου» πρόσθεσε. «Συνδέονται επίσης, χάρη στην παρουσία της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, καθώς και στον μεγάλο αριθμό Αλβανών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα» συμπλήρωσε. «Οικοδομώντας πάνω σε αυτό το μοναδικό θεμέλιο, οι σχέσεις μας άνθισαν προς αμοιβαίο όφελος», επεσήμανε και κατέληξε λέγοντας πως προβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας των δύο χωρών. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Απολύθηκαν στενοί συνεργάτες του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας Δεύτερη ευκαιρία για τα μικρά οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές Κακοκαιρία Άριελ: Αεροσκάφος δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο «Ελ.Βενιζέλος»

