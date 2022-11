Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 6,8 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία Εγινε για λογαρισμό του STAR – Σε προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας η διαφορά ήταν 5,8 μονάδες υπέρ της ΝΔ Προβάδισμα 6,8 ποσοστιαίων μονάδων της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Star και της GPO. Συγκεκριμένα στη δημοσκόπηση που παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, ο Διευθυντής Ερευνών της GPO, Αντώνης Παπαργύρης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 32,4% έναντι 25,6% του ΣΥΡΖΑ. Ακολουθούν: ΠΑΣΟΚ 11%, ΚΚΕ 5,7%, Ελληνική Λύση 3,4% και Μέρα25 2,2%. Να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO η διαφορά των δύο κομμάτων ήταν στις 5,8 μονάδες. Σαφές είναι το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Το 43,2% τον θεωρεί καταλληλότερο πρωθυπουργό έναντι 32,4% που θεωρεί καταλληλότερο τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ερώτημα τι προτιμάτε αν από την απλή αναλογική δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη. Το 47,1% θέλει ξανά εκλογές, ενώ το 49,8% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας. Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, φαίνεται ότι αποτελεί ένα ισχυρό ατού για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοττάκη καθώς οι ψηφοφόροι θεωρούν πως η στάση της: – Είναι αυτή που πρέπει 46,1% – Πρέπει να είναι πιο σκληρή 40% – Πρέπει να είναι πιο ήπια 5,5%Για το αν το πρωθυπουργικό περιβάλλον γνώριζε για τις παρακολουθήσεις, το 70,8% απάντησε «ναι ή μάλλον ναι» και το 20,6% «όχι ή μάλλον όχι». To υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια. Αυτό δηλώνει το 47,1%, ακολουθούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος με ποσοστό 19,6%, τα ελληνοτουρκικά με 10,4%, οι παρακολουθήσεις με 7,4% και η εγκληματικότητα με 7,1%. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτιμά θετικά το 41,8% ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 57,9%. Η δημοσκόπηση της GPO δείχνει ότι ένας στους τέσσερις πολίτες θεωρεί πως το καλάθι του νοικουκυριού συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αντίθετα το 72,7% δηλώνει ότι το καλάθι δεν την αντιμετωπίζει. Σε ότι αφορά τα περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων το 95,3% ανέφερε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο περιστατικό ενώ το 4,3% ανέφερε ότι γνωρίζει. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το 69% των πολιτών – οι επτά στους δέκα δηλαδή – αναφέρουν ότι δεν θα έκαναν κάποια καταγγελία ενώ αντίθετη στάση έχει το 31% που είπε ότι θα έκανε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. BEST OF NETWORK 30.11.2022, 15:00 30.11.2022, 11:24 29.11.2022, 17:04 30.11.2022, 17:12 30.11.2022, 17:12 30.11.2022, 17:00

