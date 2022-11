Ειδικό Δικαστήριο – Τόμπρας: Έχω δει τον Καλογρίτσα να εκβιάζεται «Ο Παππάς και ο Χούρι είχαν μεταξύ τους μια αφανή εταιρεία διά του Καλογρίτσα», δήλωσε ο οικονομολόγος στην κατάθεσή του Με την κατάθεση του οικονομολόγου Κυριάκου Τόμπρα ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία στο Eιδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του 2016 με κατηγορούμενους τον πρώην υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα. Ο οικονομολόγος, ο οποίος -όπως είπε- είχε μεσολαβήσει στη συμφωνία της εταιρείας συμφερόντων Καλογρίτσα με την κατασκευαστική CCC της οικογένειας Χουρί για την εξασφάλιση της εγγυητικής επιστολής, δήλωσε ότι έχει δει με τα μάτια του να εκβιάζεται ο πρώτος και πως ο επιχειρηματίας είναι το θύμα σε αυτήν την υπόθεση. «Ο Παππάς και ο Χούρι είχαν μεταξύ τους μια αφανή εταιρεία διά του Καλογρίτσα» πρόσθεσε ο κ.Τόμπρας. Παρών στη δικαστική αίθουσα ο Χρήστος Καλογρίτσας, ο οποίος μέσω του συνηγόρου του, Ανδρέα Λοβέρδου, δήλωσε ότι μέχρι τώρα είχε επιλέξει συνειδητά να σιωπήσει για την υπόθεση, παρότι οι υπεύθυνοι τον έχουν καταστρέψει οικονομικά και τον έχουν διασύρει με ανυπόστατες συκοφαντίες. Ο Νίκος Παππάς, όπως έχει δηλώσει δεν θα δώσει το παρών στη δίκη. Οι συνήγοροί του δήλωσαν ότι «αρνείται την κατηγορία και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα αποδειχθεί η αλήθεια». Ειδήσεις σήμερα: Μέσω του gov.gr η έκδοση άδειας για πολιτικό γάμο Δείτε βίντεο: Γυναίκα γέννησε όρθια στην Κίνα γιατί… δεν είχε covid test για να μπει στο μαιευτήριο Η κακοκαιρία χτυπά την Αττική – Προβλήματα στους δρόμους – Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία BEST OF NETWORK 30.11.2022, 15:00 30.11.2022, 11:24 29.11.2022, 17:04 30.11.2022, 17:12 30.11.2022, 17:12 30.11.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )