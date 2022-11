Ειδικό Δικαστήριο – Τόμπρας: Το κανάλι θα το έστηνε ο Καλογρίτσας για τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ κατ΄εντολή του Μαξίμου «Έχω δει τον Καλογρίτσα να εκβιάζεται», δήλωσε ο οικονομολόγος στην κατάθεσή του Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών που διεξάγεται η δίκη για τις τηλεοπτικές άδειες του έτους 2016 ο βασικός μάρτυρας Κυριάκος Τόμπρας, επισήμανε ότι «το κανάλι θα το έστηνε ο Καλογρίτσας για λογαριασμό «των παιδιών» του ΣΥΡΙΖΑ, κατ΄ εντολή και υπόδειξη του Μαξίμου», ενώ επισήμανε ότι ο επιχειρηματίας εκβιάστηκε κατά το στάδιο της ανάκρισης μέσα στον Άρειο Πάγο. Ειδικότερα, χωρίς την παρουσία του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, αλλά αντίθετα με την παρουσία του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, ξεκίνησε η δεύτερη ημέρα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του έτους 2016. Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο Γιάννης Μαντζουράνης εκ των συνηγόρων του κ. Παππά, δήλωσε στα μέλη του δικαστηρίου ότι ο εντολέας του «αρνείται την κατηγορία» και προσέθεσε: «Θα αποδειχθεί η αλήθεια και στο τέλος ελπίζουμε στη δίκαιη κρίση σας». Στην συνέχεια, ο Ανδρέας Λοβέρδος, εκ των συνηγόρων του κ. Καλογρίτσα, ενώπιον του δικαστηρίου διάβασε δήλωση του εντολέα του, στη οποία επισημαίνεται η μη προσέλευση του κ. Παππά, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας: «Σκοπίμως δεν κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Η προσπάθεια να μειωθεί η δικονομική αξία της κατάθεσής μου είναι καταφανής. Είμαι παρών στο Δικαστήριο Σας για να πω την αλήθεια. Αφού φτάσαμε ως εδώ πρέπει να πω όλη την αλήθεια και να την αποδείξω με τα στοιχεία που διαθέτω». Η πλήρης δήλωση του επιχειρηματία έχει ως εξής: «Οι υπεύθυνοι της υπόθεσης που βρίσκεται υπό την κρίση σας με κατέστρεψαν οικονομικά, επέτρεψαν να διασυρθώ δημοσίως με αναλήθειες, ψεύδη και ανυπόστατες συκοφαντίες. Δυστυχώς κανένας από τους αυτουργούς και τους ηθικούς αυτουργούς των σε βάρος μου εγκλημάτων δεν βρήκε το θάρρος, ως όφειλε, να διαψεύσει τα όσα εναντίον μου ελέγοντο. Και το χειρότερο απ’ όσα υπέστην, ήταν η καταστροφή της υγείας μελών της οικογενείας μου. Ενώ συνέβαιναν αυτά και έτρεχα σε γιατρούς, νοσοκομεία και δικηγόρους, επέλεγα συνειδητά να σιωπήσω. Η στάση μου αυτή της σιωπής ήταν πολιτική και μόνο πολιτική. Όσοι γνωρίζουν τους ηθικούς κανόνες της Αριστεράς και του χαρακτήρα μου καταλαβαίνουν. Μίλησα μόνο μπροστά στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Κι αυτό πότε; Μόνον όταν προσπάθησαν να την εξαπατήσουν εκείνοι (Samer Khoury και λοιποί) που μεθόδευσαν αυτή τη θλιβερή υπόθεση, επιχειρώντας να μετατρέψουν μια στημένη, σκοπίμως ψευδή και διάτρητη διαιτητική απόφαση σε απόφαση ελληνικού δικαστηρίου, παραπλανώντας τον Έλληνα Δικαστή και, το κυριότερο, υποτιμώντας την Ελληνική Δικαιοσύνη. Σήμερα είμαστε εδώ. Οι ίδιοι άνθρωποι στους οποίους αναφέρθηκα αγωνίστηκαν να μετατραπώ σε κατηγορούμενο. Επίσης σκοπίμως δεν κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Η προσπάθεια να μειωθεί η δικονομική αξία της κατάθεσής μου είναι καταφανής. Είμαι παρών στο Δικαστήριο Σας για να πω την αλήθεια. Αφού φτάσαμε ως εδώ πρέπει να πω όλη την αλήθεια και να την αποδείξω με τα στοιχεία που διαθέτω. Η αλήθεια θα περάσει από το Δικαστήριό σας. Η αλήθεια και μόνο η αλήθεια». Πρώτος μάρτυρας κατέθεσε ο οικονομολόγος Κυριάκος Τόμπρας, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο και τη διαδικασία που τηρήθηκε το καλοκαίρι του 2016, για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής των 3 εκατ. ευρώ προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει ο κ. Καλογρίτσας στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο κ. Τόμπρας ξεκαθάρισε ότι ήταν βασικά συνεργάτης της εταιρείας Consolidated Contractors Company (CCC) των αδελφών Χούρι (Samer, Tawfic και Wael Khoury), αλλά και ευκαιρία (στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών) συνεργάτης του κ. Καλογρίτσα. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του ο μάρτυρας ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ότι οι Χούρι υπαναχώρησαν γιατί κατάλαβαν, ότι η τότε κυβέρνηση δεν τον στήριζε πλέον τον Καλογρίτσα. Ο άνθρωπος στη συνέχεια καταστράφηκε και καταστράφηκαν και τα παιδιά του. Και συνέχισε ο κ. Τόμπρας: «Ο Καλογρίτσας επισκέφθηκε τότε άλλους καναλάρχες, τον Κοντομηνά και τον Μαρινάκη, αλλά δεν τελεσφόρησαν τα ραντεβού. Ο Καλογρίτσας εμφανιζόταν ως μπροστινός της τότε κυβέρνησης και ζητούσε να έχει το 51% του καναλιού, κάτι που δεν μπορούσε να το δεχθούν οι καναλάρχες. Θυμάστε την εκπομπή της Μενεγάκη με τον Κοντομηνά που βγήκε και κατήγγειλε. Στη συνέχεια ναυάγησε το σχέδιο. Μετά έληξαν όλα. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός από το ΣτΕ. Η αφανής εταιρεία που υπήρχε μεταξύ Καλογρίτσα και Χούρι για τα 3 εκατομμύρια ήταν αφανής εταιρεία Παπά-Χούρι με εκπρόσωπο τον Καλογρίτσα. Μετά την ακύρωση του διαγωνισμού επιστράφηκαν τα 3 εκ στον Καλογρίτσα και πήγα για να πληρωθώ. Οι Χούρι δεν είχαν δικαίωμα στα 3 εκ. Μου είπε ο Καλογρίτσας ότι δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα, τα έχω ξοδέψει για το Ντοκουμέντο. Τότε οι Χούρι άρχισαν να ζητάνε τα λεφτά πίσω». Σύμφωνα με τον μάρτυρα το κανάλι θα το έστηνε ο κ. Καλογρίτσας για λογαριασμό «των παιδιών» του ΣΥΡΙΖΑ, κατ΄ εντολή και υπόδειξη του Μαξίμου και προσέθεσε ότι ο επιχειρηματίας ήταν στρατευμένος και πειθαρχούσε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήγε ως επιχειρηματικό όραμα να κάνει κανάλι. Όπως εξήγησε ο κ. Τόμπρας, όταν ο επιχειρηματίας έλεγε ««τα παιδιά», ένα από αυτά ήταν ο Παππάς». Κατά τον κ. Τόμπρα, «ο σκοπός του κ. Καλογρίτσα δεν ήταν να κάνει κανάλι, αλλά μέσω αυτού να γίνει ο Πόμπολας του ΣΥΡΙΖΑ, ο μεγαλοεργολάβος του ΣΥΡΙΖΑ». «Η τότε κυβέρνηση φοβόταν, έτρεμε μετά το θόρυβο των ΜΜΕ για τις τηλεοπτικές άδειες, ήταν η κυβέρνηση που ήθελε αλλά δεν μπορούσε, ήταν παντελώς ανίκανοι» επισήμανε ο κ. Τόμπρας και προσέθεσε ότι η τότε κυβέρνηση «άφησε τον Καλογρίτσα να τον φάνε τα σκυλιά, όπως το είπα και στη γυναίκα μου». Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ο κ. Τόμπρας κατέθεσε ότι ο κ. Καλογρίτσας εκβιάστηκε κατά το στάδιο της ανάκρισης εδώ μέσα (Άρειο Πάγο). Και εκβιάστηκε ο επιχειρηματίας, προκειμένου να σταματήσει (σ.σ.να ζητάει) να γίνει κατηγορία κατά του Σάμερ Χούρι, γιατί θα γίνει κατηγορούμενος ο γιός του. Σύμφωνα με το μάρτυρα τα περί εκβιασμού του τα είπε ο κ. Καλογρίτσας μέσα στο σπίτι του τελευταίου, παρουσία της γυναίκας του και του γιού του, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ο Ιωάννης -Βλαδίμηρος Καλογρίτσας έπαθε εγκεφαλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μητροπόλιταν. Ο μάρτυρας στο κλείσιμο της κατάθεσης του πλέον του ότι χαρακτήρισε τον κ. Καλογρίτσα «θύμα», επισήμανε ότι η ιστορία αυτή είχε επιπτώσεις στην υγεία μελών της οικογένειας του και ειδικά του γιού του Ιωάννη –Βλαδίμηρου. Η δίκη συνεχίζεται μεθαύριο Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, με την κατάθεσή του κ. Τόμπρα. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Ν. Παππά Μετά το τέλος της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας στο Ειδικό Δραστήριο περί ευθύνης υπουργών που δικάζεται η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, διατυπώθηκαν οι θέσεις τόσο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και του ίδιου του κατηγορούμενου πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, επί του περιεχομένου της σημερινής κατάθεσης του μάρτυρα Κυριάκου Τόμπρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Παππά: Ø «Ο διαμεσολαβητής των CCC – Καλογρίτσα, Κυριάκος Τόμπρας, κατέρριψε -για μια ακόμα φορά, όπως είχε πράξει και στην προανακριτική επιτροπή- το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ø «Καμία παράβαση καθήκοντος από τον Νίκο Παππά», δήλωσε ο ίδιος. Καμία εμπλοκή στην ιδιωτική συμφωνία των δύο μερών, που να ήρθε σε γνώση του. Ø «Εγώ ούτε άκουσα ούτε είδα ποτέ τον Παππά», ανέφερε. Για να επισημάνει σε άλλο σημείο: «Ο Καλογρίτσας δεν μου είπε “Παππάς” για τη συμφωνία». Ø Όπως κατέθεσε ο Κυριάκος Τόμπρας: Ø Ο ίδιος ανέλαβε εκ μέρους των Χούρι να διερευνήσει τη δυνατότητα συνεργασίας τους με κάποιους από τους επίδοξους καναλάρχες. «Εγώ ήμουν συνεργάτης της πλευράς Χούρι. Με προσέλαβε για να του βρω κανάλι. Εγώ πήγα και βρήκα τον Κουρή, τον Βρυώνη, τον Καλογρίτσα», τόνισε. Ø Ο ίδιος κατάφερε να βρει τα 3 εκατ. ευρώ για την εγγυητική επιστολή, η οποία -κατά τον ίδιο- εκδόθηκε ορθώς. Ø Ο ίδιος ήταν σε επικοινωνία με τον Χρ. Καλογρίτσα για την εύρεση του ποσού που απαιτούνταν για την πρώτη δόση, ενώ ακόμα και σήμερα αναρωτιέται: «Δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν ήθελε, να του βρει 17 εκατ.;». Ø Δεν διαπίστωσε συμμετοχή του Ν. Παππά σε διαβουλεύσεις των δύο φορέων, παρά τη στενή, συνεχή και χρονοβόρα συνεργασία και επικοινωνία που είχε ο ίδιος με CCC και Καλογρίτσα. Αναγνώρισε, μάλιστα, την τήρηση των όρων του διαγωνισμού. Ø Η οικογένεια Καλογρίτσα είχε συστήσει εταιρεία για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό, με την εισφορά 8,5 εκατ. ευρώ, κάτι που καταρρίπτει τα περί «μπροστινού». Ø Ο Χρ. Καλογρίτσας είχε αναγνωρίσει την οφειλή του, ύψους 300 χιλιάδων ευρώ, προς τον ίδιο (αμοιβή), παρά την άρνησή του να την καταβάλει. Ø Ενισχύοντας τον ρόλο του ως διαμεσολαβητής είπε: «Αν μπορούσαν να έχουν έρθει σε επαφή, εμένα γιατί με ενέπλεξαν; Για να μου δώσουν την αμοιβή τζάμπα; Δεν είχε λογική να με καλέσουν εμένα». Ø Ο κ. Τόμπρας αναφέρθηκε, επίσης, στο χειρόγραφο συμφωνητικό, που υπεγράφη μεταξύ Χούρι και Καλογρίτσα δύο χρόνια μετά τον διαγωνισμό. Ένα έγγραφο που δείχνει τη -χωρίς τρίτες παρεμβάσεις- συζήτηση για να λυθεί το ζήτημα της ιδιωτικής διαφοράς μεταξύ των δύο. Ø Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκη είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι». Ειδήσεις σήμερα: Μέσω του gov.gr η έκδοση άδειας για πολιτικό γάμο Δείτε βίντεο: Γυναίκα γέννησε όρθια στην Κίνα γιατί… δεν είχε covid test για να μπει στο μαιευτήριο Η κακοκαιρία χτυπά την Αττική – Προβλήματα στους δρόμους – Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία BEST OF NETWORK 30.11.2022, 15:00 30.11.2022, 11:24 29.11.2022, 17:04 30.11.2022, 22:25 30.11.2022, 22:34 30.11.2022, 17:00

