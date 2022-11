Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Στην Αθήνα το διήμερο 2-3 Δεκεμβρίου η άτυπη συνάντηση των ηγετών Συνολικά 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αρχηγοί αντιπολιτευόμενων οργάνων και ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα βρεθούν σε παραλιακό ξενοδοχείο της Αττικής – Παρούσες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Ρομπέρτα Μέτσολα Βασίλης Δαλιάνης 30.11.2022, 16:19 Παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το διήμερο 2-3 Δεκεμβρίου, η άτυπη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) , υπό την αιγίδα του προέδρου του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, συνολικά, 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αρχηγοί αντιπολιτευόμενων κομμάτων, καθώς και οι ηγέτες των των θεσμικών οργάνων της ΕΕ από το (ΕΛΚ) θα συναντηθούν σε παραλιακό ξενοδοχείο της Αθήνας με τα ζητήματα που θα περιλαμβάνονται στην ατζέντα να αφορούν σε εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ,, την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, μέχρι τα θεσμικά ζητήματα της ΕΕ και τις εθνικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε αρκετά και σημαντικά κράτη – μέλη της ΕΕ τους προσεχείς μήνες, στα οποία το ΕΛΚ ελπίζει να κερδίσει πόντους Μπορεί αυτή η άτυπη συνάντηση του ΕΛΚ να λαμβάνει χώρα μόλις δύο εβδομάδες πριν τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια καταρχήν συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ώρα που τα κράτη – μέλη της ΕΕ εμφανίζονται διχασμένα ως προς την πιθανότητα επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ωστόσο οι συζητήσεις στην Αθήνα, θα αφορούν και σε άλλα ζητήματα που θα λάβουν χώρα στην ΕΕ το 2023 και το 2024. Οι κρίσιμες εκλογές και το παιχνίδι με τις «μουσικές καρέκλες» Το 2023 θα διεξαχθούν εκλογές σε πολύ σημαντικά κράτη- μέλη της ΕΕ, όπως η Ισπανία και η Πολωνία, ενώ το 2024 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, συνεπώς, της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΕΛΚ παραμένει η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 182 έδρες σε σύνολο 751, ωστόσο μετά την επικράτηση της κυρίας Μελόνι στην Ιταλία, η ευρωφοβική πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή στο Συμβούλιο, στο πλαίσιο πάντα της ειδικής πλειοψηφίας, καθώς εκπροσωπεί περισσότερους πολίτες της ΕΕ. Το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες στην ΕΕ έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς, αξίζει να σημειωθεί, ότι και η θητεία του νυν προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024. Και μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα υποψήφιοι για την διαδοχή του κυρίου Μισέλ, ωστόσο τους επόμενους μήνες το εν λόγω ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει εντός της ΕΕ. Ειδήσεις σήμερα: Μέσω του gov.gr η έκδοση άδειας για πολιτικό γάμο Δείτε βίντεο: Γυναίκα γέννησε όρθια στην Κίνα γιατί… δεν είχε covid test για να μπει στο μαιευτήριο Η κακοκαιρία χτυπά την Αττική – Προβλήματα στους δρόμους – Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία Βασίλης Δαλιάνης 30.11.2022, 16:19 BEST OF NETWORK 30.11.2022, 15:00 30.11.2022, 11:24 29.11.2022, 17:04 30.11.2022, 10:54 30.11.2022, 10:55 30.11.2022, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )