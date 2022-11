Κιβωτός του Κόσμου – Θεοδωρικάκος: Ο νόμος ισχύει για όλους

«Έναντι του νόμου είμαστε όλοι ίσοι», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τον καταιγισμό των καταγγελιών για την Κιβωτό του Κόσμου, τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα. Ο υπουργός στέλνει, μέσω του Mega, το μήνυμα πως «όποιος και αν έχει υποπέσει σε παράνομη δραστηριότητα, θα ακολουθήσει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η αστυνομία κάνει το καθήκον της». «Έχει σημασία για τους πολίτες να γνωρίζουν και να είναι πραγματικότητα, ότι οι νόμοι είναι νόμοι και ισχύουν για όλους χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις. Έναντι του νόμου είμαστε όλοι ίσοι και αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται. Το μήνυμα ήταν και είναι ξεκάθαρο. Για όποιον και αν είναι οι καταγγελίες, θα εξεταστούν», υπογράμμισε ο κ.Θεοδωρικάκος. «Θέλω να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες πως η οικονομική αστυνομία μπήκε στις δομές της ”Κιβωτού” και ξεπλήρωσε την πρώτη φάση της αποστολής της. Υπάρχουν ευρήματα που έχουν ενδιαφέρον και θα αξιολογηθούν. Υπάρχει απόλυτη βούληση να εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις και όλες οι καταγγελίες», πρόσθεσε. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι για τα όποια συμπεράσματα θα πρέπει να «περιμένουμε την εκτίμηση της δικαιοσύνης», ενώ επέρριψε ευθύνες και στις Περιφέρειες που έχουν τον ρόλο για τους ελέγχους στις ΜΚΟ. «Η ευθύνη ανήκει σε αυτούς που ανήκει. Έχει σημασία οι αρμόδιοι φορείς να κάνουν τους ελέγχους. Οι ΜΚΟ που αφορούν παιδιά υπάγονται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών» κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Μέσω του gov.gr η έκδοση άδειας για πολιτικό γάμο Δείτε βίντεο: Γυναίκα γέννησε όρθια στην Κίνα γιατί… δεν είχε covid test για να μπει στο μαιευτήριο Η κακοκαιρία χτυπά την Αττική – Προβλήματα στους δρόμους – Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )